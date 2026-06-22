Ứng ụng AI của Google ứng dụng mật thiết trong công việc, cuộc sống hàng ngày

Gemini - Công cụ AI của Google hỗ trợ học tập, làm việc vàsáng tạo hiệu quả

Hiện tại, người dùng có thể sử dụng đa dạng các tính năng trong ứng dụng Gemini cho từng nhu cầu cụ thể như:

- Deep Research: Hỗ trợ lập kế hoạch và tổng hợp báo cáo

- Canvas: Hỗ trợ viết và biên tập nội dung dài

- Gemini Live: Cho phép trao đổi bằng giọng nói và hình ảnh theo thời gian thực hay hỗ trợ tạo và chỉnh sửa hình ảnh, tạo nhạc và tạo video.

Sự phát triển từ một công cụ đối thoại sang một trợ lý toàn năng đã thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ của Gemini trên toàn cầu. Số liệu thống kê được công bố tại Sự kiện Google I/O 2026 cho thấy, lượng người dùng hoạt động hằng tháng (MAU) của ứng dụng Gemini đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng 12 tháng, chính thức vượt mốc 900 triệu người dùng toàn cầu. Song song đó, lượng yêu cầu xử lý hằng ngày cũng ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục gấp 7 lần.

Cũng tại Sự kiện Google I/O 2026, Google chính thức giới thiệu Gemini 3.5 Flash - Mô hình đầu tiên trong thế hệ tiếp theo của Gemini, được thiết kế để kết hợp giữa trí thông minh tiên phong và khả năng xử lý tốc độ cao.

Tối ưu hiệu suất làm việc, học tập và nghiên cứu chuyên sâu

Deep Research trong ứng dụng Gemini hỗ trợ quá trình nghiên cứu từ bước lập kế hoạch, tìm kiếm đến phân tích và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn trên web thành báo cáo có cấu trúc.

Khi được cấp quyền, Deep Research có thể kết hợp thêm dữ liệu liên quan từ Gmail, Google Drive và Google Chat. Sau đó, Deep Research có thể tạo các báo cáo nghiên cứu, chứa nhiều thông tin chuyên sâu hơn chỉ trong vài phút và cũng có sẵn dưới dạng một bản tổng quan bằng âm thanh.

Với nhu cầu tương tác trực tiếp, Gemini Live trong ứng dụng Gemini cho phép người dùng trò chuyện với Gemini bằng giọng nói, đồng thời chuyển đổi linh hoạt giữa giọng nói và nhập văn bản trong cùng một cuộc trao đổi.

Trên thiết bị di động, người dùng cũng có thể chia sẻ hình ảnh qua camera để Gemini phản hồi dựa trên những gì đang nhìn thấy.

Mở rộng khả năng sáng tạo đa phương thức

Nano Banana, công cụ tạo và chỉnh sửa hình ảnh trong Gemini, hiện đã ghi nhận hơn 50 tỷ hình ảnh được tạo ra trên toàn cầu. Người dùng có thể tạo ảnh, chỉnh sửa bố cục hoặc thay đổi phong cách hình ảnh thông qua các câu lệnh văn bản.

Gemini cũng mở rộng khả năng hỗ trợ sang âm nhạc thông qua Lyria, mô hình tạo nhạc của Google DeepMind. Bằng cách mô tả chủ đề, thể loại nhạc hoặc ý tưởng bằng ngôn ngữ tự nhiên, Lyria có thể tạo bản nhạc gốc, nhạc nền, giai điệu hoặc lời bài hát theo nhu cầu.

Đặc biệt, Gemini Omni mô hình tạo video đột phá mới được công bố tại Google I/O 2026, đánh dấu bước tiến trong việc sản xuất nội dung đa phương thức. Gemini Omni kết hợp hài hòa văn bản, hình ảnh, âm thanh và video để sản xuất ra những thước phim nhất quán.

Để đảm bảo tính an toàn và minh bạch cho tài nguyên số, mọi nội dung được tạo ra đều được bổ trợ bởi công nghệ đóng dấu mờ kỹ thuật số SynthID của Google DeepMind. Công nghệ này đã mã hóa bảo mật cho hơn 100 tỷ hình ảnh, video và 60.000 năm dữ liệu âm thanh.

NotebookLM - Công cụ AI của Google giúp nghiên cứu hiệu quả và toàn diện với các tính năng mới

Ra mắt cách đây 3 năm, NotebookLM được định vị là công cụ AI đột phá giúp người dùng tối ưu hóa việc đọc hiểu, tổ chức và xử lý các nguồn thông tin phức tạp và tương tác dựa trên chính các nguồn dữ liệu do người dùng tải lên (bao gồm tệp tài liệu, PDF, hoặc các liên kết web).

"Khi bắt đầu phát triển NotebookLM, một trong những kỳ vọng lớn nhất của tôi là xây dựng một công cụ có khả năng hỗ trợ đắc lực giúp nâng cao tư duy phân tích và viết lách, thúc đẩy việc khai phá dữ liệu và khơi nguồn các ý tưởng sáng tạo. Dù vậy, tầm nhìn cốt lõi từ ngày đầu tiên của chúng tôi chưa từng thay đổi: hỗ trợ con người kiến tạo nên những công trình nghiên cứu sâu sắc, chất lượng và mang lại giá trị cao nhất cho người đọc," - Ông Steven Johnson, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Sản phẩm NotebookLM cho biết.

Người dùng có thể yêu cầu NotebookLM tạo nội dung ở nhiều định dạng hơn và cung cấp hướng dẫn chi tiết để định hướng các nội dung đó. NotebookLM sẽ tổng hợp ngữ cảnh từ các nguồn của người dùng để tạo ra các định dạng chất lượng cao, chẳng hạn như: báo cáo PDF có biểu đồ và bảng, bảng tính ngân sách chi tiết và phiếu bài tập được thiết kế riêng cho học sinh… Tất cả đều có thể tải xuống trực tiếp, người dùng thậm chí có thể chỉnh sửa sau khi các nội dung đầu ra được tạo.

- Trực quan hóa dữ liệu và biểu đồ: (png, svg)

- Tài liệu: (PDF, docx, markdown, tệp văn bản)

- Hình ảnh với Nano Banana: (png, jpg, gif)

- Dữ liệu có cấu trúc: (csv, json)

- Microsoft Excel: (xlsx)

- Microsoft PowerPoint: (pptx)

NotebookLM hướng dẫn người dùng ngay trong cuộc trò chuyện, giúp việc bắt đầu bất kỳ dự án trở nên dễ dàng hơn. Có thể người dùng muốn tìm các nguồn tài liệu gốc bằng những ngôn ngữ khác để hiểu rõ hơn về các góc nhìn mới, hoặc đang tìm kiếm các tác phẩm liên quan của một tác giả vừa được khám phá. NotebookLM thậm chí có thể sử dụng Google Search để tìm các nguồn thông tin liên quan, chất lượng cao trên web và thêm các nguồn đó vào sổ tay của người dùng.

Các cập nhật này bắt đầu được triển khai trên toàn cầu trên nền tảng web cho tất cả người dùng Google AI Ultra và tất cả khách hàng doanh nghiệp Workspace có AI Ultra Access và AI Expanded Access, và Google dự kiến sẽ mở rộng đến các nhóm người dùng khác trong thời gian tới.