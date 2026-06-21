‘Công xưởng’ livestream của SMEs top đầu ngành thời trang trên TikTok Shop

GUNO là thương hiệu thời trang nội địa ra đời năm 2022, tập trung vào các dòng sản phẩm đơn giản, giá thành hợp lý với chất lượng tốt. Thuần tuý kinh doanh online, GUNO có mặt ở hầu hết các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội phổ biến tại Việt Nam. Trong đó, TikTok Shop là kênh phân phối mang lại nguồn doanh thu lớn nhất, chiếm tới 60% tổng doanh thu cho thương hiệu.

Chị Phượng Nguyễn - Nhà sáng lập GUNO, cho biết, livestream mang về 60% doanh thu của thương hiệu trên nền tảng. Với tần suất livestream 17 giờ mỗi ngày, GUNO hiện tạo ra trung bình 4.000 đơn hàng/ngày qua livestream TikTok Shop. Đỉnh điểm, trong dịp sales ngày đôi 3.3, thương hiệu ghi nhận tới hơn 15.000 đơn.

Một phiên livestream của GUNO trên TikTok Shop.

Một phòng live, 6 nhân sự và 4.000 đơn hàng mỗi ngày

Theo chị Phượng Nguyễn, bán hàng qua video ngắn và livestream là xu hướng không thể bỏ qua trong ngành thời trang, bởi hiệu quả đồng thời ở cả nhận diện thương hiệu lẫn khả năng chuyển đổi.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là để duy trì tần suất livestream dày đặc và những kết quả ấn tượng này, GUNO chỉ vận hành một phòng livestream với 6 nhân sự chuyên trách, bao gồm live host, phụ live và nhân sự vận hành phiên live. Studio của GUNO được đầu tư hệ thống ghi hình, ánh sáng và âm thanh chuyên nghiệp. Đội ngũ nhân sự tuy tinh gọn nhưng được phân ca rõ ràng, phối hợp chặt chẽ và đảm nhiệm linh hoạt nhiều vai trò trong quá trình vận hành.

"Công xưởng" livestream tinh gọn của GUNO

Chị Phượng cũng cho biết: “So với livestream trên một số nền tảng thương mại điện tử truyền thống có tích hợp tính năng livestream, tôi thấy livestream bán hàng trên TikTok Shop mang lại hiệu quả đầu tư tốt hơn. Khác biệt cốt lõi nằm ở mô hình tích hợp liền mạch giữa nội dung, tương tác và thương mại”.

Với các công cụ tối ưu cho trải nghiệm mua sắm live như hệ thống phân tích các chỉ số cho biết top sản phẩm bán chạy nhất trong phiên live, cơ chế hiển thị mã giảm giá linh hoạt và các gợi ý nâng cao hiệu suất livestream trong thời gian thực, TikTok Shop không chỉ giúp người bán tạo chú ý mà còn chuyển đổi sự quan tâm thành đơn hàng ngay tại thời điểm người xem đang có hứng thú cao nhất một cách tức thì.

Không coi livestream là kênh cao điểm

Theo chị Phượng, GUNO không coi livestream như một kênh bán hàng cao điểm, mà là kênh tăng trưởng dài hạn được đầu tư nghiêm túc. Bí quyết của thương hiệu đến từ cả một quy trình chuẩn bị trước, vận hành trong và chăm sóc sau phiên live.

Trước phiên live, thương hiệu đẩy mạnh hợp tác với các nhà sáng tạo nội dung để sản xuất video nhá hàng, thông báo lịch live và tạo sự chú ý. Cách làm này giúp thương hiệu tận dụng tệp người theo dõi sẵn có của nhà sáng tạo, đồng thời gia tăng độ phủ tự nhiên cho phiên live.

Chất lượng vận hành, từ thiết bị kỹ thuật, ánh sáng, âm thanh đến kịch bản, nhịp nội dung và cấu trúc ưu đãi cũng là những yếu tố rất được quan tâm, xây dựng chỉn chu kỹ lưỡng. Bên cạnh nguồn truy cập tự nhiên từ nền tảng, thương hiệu cũng kết hợp quảng cáo đa tầng để vừa tiếp cận nhóm khách hàng sẵn có, vừa mở rộng tệp người xem mới.

Sau phiên live, các khâu chăm sóc khách hàng, tốc độ phản hồi và hỗ trợ đổi trả là bước quan trọng để tăng tỷ lệ khách hàng quay lại, đồng thời giúp thương hiệu xây dựng niềm tin dài hạn thay vì chỉ phụ thuộc vào các phiên bán hàng cao điểm.

“Nhiều thương hiệu livestream bán hàng với kỳ vọng lên live là phải có doanh số ngay. Nhưng thực tế, để livestream thành công là cả một quá trình xây dựng vận hành, nội dung và niềm tin với khách hàng. Khi thương hiệu đầu tư đủ nghiêm túc, live không chỉ tạo đơn hàng trong ngắn hạn mà còn trở thành một kênh tăng trưởng bền vững,” chị Phượng Nguyễn nhận định.

Theo dữ liệu từ Metric.vn, thời trang nữ là một trong những ngành hàng tăng trưởng mạnh trong dịp sale 6.6 vừa qua. Tuy nhiên, tăng trưởng của ngành này không chỉ đến từ nhu cầu mua sắm hay mức ưu đãi, mà còn phản ánh một thay đổi trong hành vi tiêu dùng: khách hàng không chỉ mua sản phẩm, họ mua trải nghiệm và cảm xúc tại thời điểm tương tác trực tiếp.

Câu chuyện của GUNO cho thấy livestream trên TikTok Shop không chỉ là một công cụ bán hàng bổ trợ, mà có thể trở thành năng lực vận hành cốt lõi giúp SMEs thời trang tăng trưởng. Với GUNO, “công xưởng livestream” 17 giờ mỗi ngày không chỉ là câu chuyện về cường độ bán hàng. Đó là minh chứng cho một thế hệ SMEs thời trang mới: tinh gọn hơn về mô hình, linh hoạt hơn về vận hành, hiểu người tiêu dùng hơn qua nội dung và sẵn sàng đầu tư nghiêm túc vào những kênh tăng trưởng mới.