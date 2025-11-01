Ưng Hoàng Phúc thử sức hát Bolero, song ca cùng Hái Gia Liu khiến Quách Ngọc Ngoan xúc động

Tối 31/10, Tình Bolero 2025 tập 16 khép lại vòng thi “Song ca cùng khách mời” với nhiều tiết mục ấn tượng. Gây chú ý nhất là màn kết hợp giữa nhà sáng tạo nội dung Hái Gia Liu và ca sĩ Ưng Hoàng Phúc – lần đầu tiên giọng ca Thà rằng như thế thử sức với dòng nhạc Bolero.

Hái Gia Lưu

Cả hai chọn thể hiện liên khúc “Chuyến tàu hoàng hôn – Chiều sân ga – Người đi ngoài phố”. Tiết mục mở màn bằng tiểu phẩm ngắn hài hước, rồi chuyển mạch sang không gian nhạc xưa da diết. Giọng hát tình cảm của Hái Gia Liu hòa cùng chất trầm ấm, lắng đọng của Ưng Hoàng Phúc tạo nên phần trình diễn khiến khán giả xúc động.

Dù không thuộc sở trường, Ưng Hoàng Phúc vẫn xử lý ca khúc tinh tế. Anh tự lái xe đến phòng thu, tham gia tập luyện và ghi hình mà không nhận cát-sê, chỉ vì muốn ủng hộ đàn em từng cộng tác trong công việc truyền thông trước đây.

“Đây là cuộc thi của em, anh chỉ hỗ trợ thôi. Em chọn bài gì, anh theo em,” Ưng Hoàng Phúc nói.

Hái Gia Liu gọi đây là “nước đi mạo hiểm” nhưng đáng giá. “Anh Phúc vốn nổi tiếng với nhạc pop, nhưng em tin anh hát được Bolero. Em muốn tạo khác biệt để giám khảo phải ‘wow’,” anh chia sẻ.

Sự mạo hiểm đã mang lại kết quả bất ngờ. Nhạc sĩ Hamlet Trương dành điểm tuyệt đối và gọi đây là “một nước cờ tuyệt vời”. Danh ca Phương Dung khen giọng hát của Hái Gia Liu “rất hợp với Bolero, nghe dễ chịu và có tình”.

Đặc biệt, diễn viên Quách Ngọc Ngoan xúc động: “Tôi nhìn thấy hình ảnh của chính mình bốn năm trước trong Hái Gia Liu. Tiết mục tuy đơn giản nhưng súc tích và chạm cảm xúc.”

Ít ai biết, mối duyên giữa Ưng Hoàng Phúc và Hái Gia Liu bắt đầu từ nhiều năm trước. Khi Liu còn làm truyền thông cho một bộ phim của đàn anh, Phúc từng nghe Liu hát vu vơ và khuyến khích đi thi. Cuộc trò chuyện tưởng chừng vui miệng ấy nay thành hiện thực, khi cả hai cùng đứng trên sân khấu Tình Bolero.

Hái Gia Liu (Hiếu Gia Lai) từng là nhà sản xuất chương trình đứng sau các gameshow như Shark Tank Việt Nam, Iron Chef – Siêu đầu bếp, Không gian đẹp… Sau khi lấn sân sáng tạo nội dung, anh sở hữu kênh TikTok gần 800.000 người theo dõi, được khán giả yêu thích nhờ giọng hát mộc mạc.

Với phong cách trình diễn cảm xúc và tư duy sáng tạo, Hái Gia Liu được kỳ vọng là ứng viên sáng giá cho ngôi vị quán quân Tình Bolero 2025.



