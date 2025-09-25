Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an TP.HCM thông báo đã gửi thư mời đến ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cùng những người tham gia MV của ban nhạc Ngũ Hổ Tướng, đề nghị họ đến làm việc vào sáng ngày 23/9.

Động thái này được đưa ra sau khi MV "Anh em trước sau như một" của nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng bị phát hiện có một số hình ảnh liên quan đến trang web cá độ bất hợp pháp, xuất hiện trên áo của diễn viên, ly rượu, cũng như cảnh quay lướt giao diện trang web trên điện thoại.

MV "Anh em trước sau như một" của nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng bị phát hiện có một số hình ảnh liên quan đến trang web cá độ bất hợp pháp.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, vào sáng 23/9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã đến trụ sở Công an TP.HCM trên đường Trần Hưng Đạo bằng chiếc ô tô hiệu Kia. Nam ca sĩ ngồi trên xe một lúc trước khi bước xuống và làm các thủ tục cần thiết tại trụ sở.

Sự việc ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đến Công an TPHCM làm việc sau lùm xùm vụ MV “Anh em trước sau như một” dính nghi án gắn logo của trang cá độ gây xôn xao dư luận. Trước đó, chủ hit Thà rằng như thế từng vướng không ít ồn ào làm ảnh hưởng đến hình tượng.

Tranh cãi "đi cứu trợ lũ lụt cho nhà giàu"

Tháng 9/2024, hình ảnh vợ chồng ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và Quế Vân trao nhu yếu phẩm cho người dân tại khu vực Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, một đoạn clip ghi lại cảnh một thành viên trong đoàn đề nghị cặp đôi di chuyển tới khu vực ngập nước sâu hơn để chụp hình đã khiến cả hai nhận nhiều chỉ trích.

Nhiều bài viết châm biếm hình ảnh và hành động của Ưng Hoàng Phúc, cho rằng anh đi “cứu trợ lũ lụt cho nhà giàu” hay “bị dắt mũi đi làm từ thiện sai địa điểm”. Trước những chỉ trích này, nam ca sĩ khẳng định chương trình từ thiện của anh và các bạn bè hướng tới những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khắp cả nước và đã được lên kế hoạch từ trước khi bão xảy ra.

Chú thích ảnh

Ưng Hoàng Phúc từng gây tranh cãi khi đi trao nhu yếu phẩm cho người dân ở Phúc Tân, Hà Nội.

Ưng Hoàng Phúc giải thích rằng chương trình thiện nguyện của anh cùng nhóm bạn hướng tới việc hỗ trợ các gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khắp cả nước. Nam ca sĩ cho biết, các hộ gia đình mà nhóm trao quà đều được chính quyền địa phương xác nhận là hộ nghèo, bao gồm những cụ già neo đơn, người bệnh tật hoặc sức khỏe yếu.

Về phạm vi hoạt động, Ưng Hoàng Phúc chia sẻ rằng chương trình không chỉ giới hạn ở Hà Nội mà còn mở rộng sang nhiều tỉnh miền Trung và miền Tây. Anh nhấn mạnh sẽ làm hết khả năng có thể và sau chuyến thiện nguyện tại Hà Nội, nhóm dự định tiếp tục đến Yên Bái và Lào Cai để hỗ trợ thêm người dân gặp khó khăn.

Ra mắt MV nghi vấn quảng cáo trang cờ bạc

Ngày 18/9, nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng đã tổ chức họp báo ra mắt MV "Anh em trước sau như một". Tại buổi họp báo, cả 5 thành viên giới thiệu đây là ca khúc ca ngợi tình anh em, gắn bó suốt nhiều năm. Tuy nhiên, chỉ sau 3 ngày, MV đã vướng phải tranh cãi.

Cụ thể, vào giây thứ 1:03, nhiều khán giả phát hiện logo của một trang web cờ bạc xuất hiện giữa khung hình, khiến dư luận nghi ngờ nhóm đang quảng cáo trá hình cho trang web này.

Nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng đã tổ chức họp báo ra mắt MV "Anh em trước sau như một".

Trước phản ứng gay gắt từ khán giả, ngay trong đêm 21/9, Ưng Hoàng Phúc đã xóa MV gây tranh cãi. Vài giờ sau, nam ca sĩ đăng tải phiên bản mới của MV, đã loại bỏ logo trang web cá cược. Các thành viên còn lại trong nhóm cũng nhanh chóng cập nhật phiên bản MV này trên kênh YouTube của mình.

Khi vụ việc xảy ra, chia sẻ với Thanh Niên, Ưng Hoàng Phúc cho biết anh chỉ trả lời về cá nhân mình, không đại diện cho các thành viên khác trong nhóm Ngũ Hổ Tướng.

Hình ảnh gây tranh cãi trong MV.

Nam ca sĩ khẳng định bản thân không quảng cáo cho thương hiệu đang gây tranh cãi. MV phát hành lúc 19 giờ ngày 18-9 trên các nền tảng của anh cũng không có bất kỳ hình ảnh liên quan nào và hiện vẫn được giữ nguyên trên kênh YouTube chính thức.

Về thư mời của cơ quan chức năng, Ưng Hoàng Phúc cho biết sẽ đến làm việc với tinh thần hợp tác. Trong khi đó, các thành viên còn lại của nhóm chưa có phát ngôn chính thức về vụ việc.