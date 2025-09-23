Sau Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương xin lỗi vụ quảng cáo web cá độ trong MV

Sau hơn 1 ngày tranh cãi, ca sĩ Khánh Phương - thành viên tiếp theo trong nhóm Ngũ Hổ Tướng đã lên tiếng giải thích nghi vấn quảng cáo web cá độ trong MV Anh em trước sau như một.

Theo đó, nam ca sĩ cho biết cảm thấy buồn khi mọi việc xảy ra khiến khán giả tranh cãi. Theo lời giải thích, Khánh Phương và nhóm có nhận được lời mời hợp tác tài trợ của một công ty TNHH truyền thông và giải trí sự kiện. Họ muốn xuất hiện logo một vài cảnh nhỏ trong MV.

"Sau khi thống nhất Khánh Phương đã giao cho ê-kíp kỹ thuật thực hiện ghép một vài cảnh có logo như quý vị đã thấy. Khánh Phương và nhóm không hề biết là có liên quan đến những web cờ bạc vì tin tưởng vào tính pháp lý của giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty này. Cả nhóm không bao giờ nghĩ đến việc quảng bá hoặc quảng cáo gì cho những web liên quan đến cờ bạc", anh giải thích.

Ca sĩ Khánh Phương thừa nhận quảng cáo web cá độ do sơ suất và chủ quan.

Giọng ca "Chiếc khăn gió ấm" thừa nhận vì sơ suất đã không có sự kiểm tra, rà soát thông tin rõ ràng về logo này, khiến sự việc xảy ra quá tiêu cực và gây bức xúc cho khán giả.

"Khánh Phương cảm thấy quá sơ suất và chủ quan. Sai lầm này thật sự quá lớn nhưng Khánh Phương và các anh em không hề có ý định quảng bá cho thương hiệu nào liên quan cờ bạc. Cho phép Khánh Phương cùng anh em trong nhóm gửi đến lời xin lỗi sâu sắc và chân thành nhất đến quý vị", nam ca sĩ nhắn nhủ.

Khánh Phương cho biết hiện đang cùng các thành viên của nhóm tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để giải trình rõ ràng về vấn đề này. Anh hy vọng khán giả sẽ phần nào thông cảm để nhóm có cơ hội sửa sai, tiếp tục cống hiến với nghệ thuật.

Các thành viên của nhóm Ngũ Hổ Tướng.

Trước đó vào hôm 18/9, MV Anh em trước sau như một do nhóm Ngũ Hổ Tướng (gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng) phát hành đã nhanh chóng gây chú ý.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, khán giả phát hiện trong nhiều phân cảnh logo của một trang web cá độ xuất hiện trên ly, áo, bao bì... Tình tiết này tạo ra làn sóng tranh cãi gay gắt, khiến các ca sĩ liên quan bị chỉ trích vì để hình ảnh được cho là liên quan đến hoạt động cá cược xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc.

Trước áp lực dư luận, MV đã được gỡ bỏ và đăng lại phiên bản mới không còn chi tiết gây tranh cãi. Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc nhanh chóng lên tiếng khẳng định không hề liên quan đến trang web cá độ.

"Về câu chuyện ồn ào từ hôm qua đến hôm nay, Phúc xin chia sẻ là Phúc không quảng cáo cho thương hiệu này. MV ra mắt lúc 19h ngày 18/9 trên các nền tảng của Phúc cũng không có hình ảnh liên quan đến thương hiệu đó", anh giải thích.

Đến chiều 22/9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an TP.HCM đã gửi giấy mời làm việc đối với các thành viên của nhóm Ngũ Hổ Tướng. 5 ca sĩ của nhóm được triệu tập gồm Ưng Hoàng Phúc, Dương Ngọc Thái, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Lưu Hưng.

Sáng 23/9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc - thành viên nhóm Ngũ Hổ Tướng đã có mặt tại trụ sở Công an TP.HCM để làm việc như thư mời của cơ quan chức năng.

Công an TP.HCM hiện vẫn tiến hành triệu tập các nghệ sĩ có liên quan để làm rõ bản chất vụ việc.