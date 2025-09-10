Vừa qua, tại Hà Nội ban tổ chức vừa giới thiệu dự án "Sound Healing Concert"- đưa âm nhạc năng lượng, âm nhạc truyền thống giúp thư giãn, cân bằng sức khỏe thể chất và tinh thần trong xã hội hiện đại nhiều căng thẳng, áp lực.

Từ thanh âm "ru giấc ngủ ngon"

Tạo ra âm thanh với tần số rung động, chăm sóc giấc ngủ đang được ứng dụng như một liệu pháp hữu hiệu đưa đến đời sống tinh thần thư giãn và cân bằng. Liệu pháp âm thanh chuông xoay Himalaya xuất hiện ở Việt Nam khoảng 10 năm trước. Sau quá trình bền bỉ thực hành của những nhà trị liệu sức khỏe bằng âm thanh, lĩnh vực này đã có bước tiến lớn ở Việt Nam.

Mất ngủ tưởng như chỉ là một phiền toái đến từ đời sống quá nhiều âu lo nhưng lại là nguyên do dẫn đến nhiều trục trặc về sức khỏe tinh thần lẫn thể chất.

Cuộc sống càng gấp gáp, càng hối hả giấc ngủ càng trở thành mối bận tâm của nhiều đối tượng, bất kể lứa tuổi và giới tính. Liệu pháp âm thanh chuông xoay Himalaya sử dụng công cụ thủ công là những chiếc chuông xoay (singing bowl) có nguồn gốc từ vùng đất nóc nhà thế giới Himalaya tạo ra âm thanh và rung động giúp não bộ và cơ thể có được trạng thái thư giãn từ đó tự cân bằng từ bên trong.

Đây là liệu pháp đã được ứng dụng và thực hành ở nhiều quốc gia: Đức, Áo, Mỹ, Canada, Úc… Mặc dù xuất phát từ vùng đất đặc biệt ở phương Đông là Himalaya nhưng liệu pháp chuông xoay được nghiên cứu và ứng dụng như một "phương thuốc cho giấc ngủ" ở phương Tây.

Tại các quốc gia châu Á như: Nepal, Ấn Độ, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Thái Lan… phương pháp này cũng đang ngày càng trở nên phổ biến.

Tại Việt Nam, dù liệu pháp âm thanh chuông xoay Himalaya cũng có được sự lan tỏa ấn tượng và được hưởng ứng vì chạm đúng nhu cầu đơn giản nhưng không thể thiếu: Có được giấc ngủ ngon.

"Sound Healing Concert" là chương trình hòa nhạc nâng cao tần số rung động của tâm thức, nơi giới thiệu nghệ sĩ trẻ theo đuổi dòng nhạc dân gian đương đại, khẳng định giá trị kỳ diệu của âm nhạc truyền thống khi được cộng hưởng năng lượng, trở thành liệu pháp chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Theo PGS.TS Nguyễn Đức Minh – Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Đông trong Y học cổ truyền, con người được nhìn nhận như một thể thống nhất giữa thân – tâm – trí. Khi tinh thần bất an, khí huyết rối loạn, bệnh tật sẽ sinh ra. Ngược lại, khi tâm hồn an lạc thì cơ thể cũng khỏe mạnh.

PGS.TS Nguyễn Đức Minh – Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Đông

Âm thanh trong YHCT được coi là một vị thuốc vô hình nhưng hữu hiệu. Từ ngàn đời, cha ông ta đã sử dụng ngũ âm trong nhạc luật cổ để điều hòa thân tâm, gắn liền với nguyên lý Âm dương – Ngũ hành – Ngũ tạng.

Như vậy, mỗi thanh âm không chỉ để thưởng thức, mà còn là liệu pháp cộng hưởng giúp điều hòa ngũ tạng và cảm xúc.

Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Đông phân tích về cơ chế tác động của âm thanh trị liệu rằng, âm thanh không chỉ đi vào tai, mà còn tác động đến toàn bộ cơ thể:

Trên hệ thần kinh: Làm dịu căng thẳng, điều hòa nhịp tim, hơi thở.

Trên khí huyết: Giúp lưu thông, giảm co cứng cơ, đưa cơ thể vào trạng thái thư giãn.

Trên tinh thần: Dẫn dắt tâm trí từ xao động về tĩnh lặng, giống như khi hành thiền.

"Tại bệnh viện Y học cổ truyền, chúng tôi đang từng bước ứng dụng âm thanh trị liệu kết hợp châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt với âm nhạc trị liệu để tăng hiệu quả giảm đau, an thần. Dùng nhạc thiền ca, tiếng chuông, tiếng trống, tiếng nước chảy trong hỗ trợ điều trị rối loạn giấc ngủ, stress, trầm cảm. Hướng dẫn bệnh nhân kết hợp hít thở theo nhịp âm thanh để khai thông khí huyết, cân bằng âm dương", ông Minh chia sẻ, kết quả cho thấy bệnh nhân dễ thư giãn hơn, giấc ngủ sâu hơn, tinh thần lạc quan hơn.