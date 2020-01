Úc tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi cháy rừng đe dọa thủ đô Canberra

Ông Andrew Barr, Thủ hiến Vùng lãnh thổ thủ đô Úc (ATC) cho biết đây là quyết định tuyên bố tình trạng khẩn cấp đầu tiên kể từ các vụ cháy rừng chết người năm 2003 nhằm báo trước mối nguy hiểm tiềm tàng vào cuối tuần này.

Các quan chức cho biết tình trạng hỏa hoạn không thể kiểm soát ở phía Nam Vùng lãnh thổ thủ đô Úc, cửa ngõ thủ đô Canberra đã tăng lên 185 km2, chiếm gần 8% diện tích vùng lãnh thổ.

"Đám cháy này rất có thể không lường trước được. Nó có thể ngoài tầm kiểm soát. Sự kết hợp giữa nhiệt độ cực kỳ cao, gió và đất khô cằn sẽ đe dọa các vùng ngoại ô ở phía Nam thủ đô Canberra" – ông Barr nói.

Úc tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong lúc cháy rừng đe dọa thủ đô Canberra vào ngày 31-1. Ảnh: DPA/AAP/M

Quốc hội liên bang Úc được đặt tại thủ đô Canberra, đây cũng là nơi tọa lạc của nhiều chính phủ, các tổ chức độc lập và bảo tàng quốc gia. Hồi năm 2003, có 4 người chết và gần 500 ngôi nhà bị phá hủy trong vụ hỏa hoạn.



Tình trạng khẩn cấp được tuyên bố vào ngày 31-1 sẽ diễn ra trong 72 giờ, cho phép chính quyền có thêm quyền hạn để ra lệnh sơ tán, chặn các tuyến đường và kiểm soát tài sản tư.

Tình trạng nắng nóng cũng được dự đoán sẽ quét qua các bang Victoria và New South Wales vào cuối tuần này, các bang này có khoảng 80 vụ hỏa hoạn đang xảy ra. Nhiệt độ khắp bang Victoria và New South Wales dự đoán lên đến 40 độ C vào ngày 31-1.

Chiếc xe hơi bị thiêu rụi trong vụ cháy rừng gần đây ở bang New South Wales - Úc hôm 21-1. Ảnh: Reuters

Tại nước láng giềng New Zealand, khói từ các đám cháy ở Úc đã khiến băng đá chuyển thành màu nâu. Lực lượng cứu hỏa đã chiến đấu để ngăn khoảng 25 đám cháy lan nhanh bao trùm khoảng 100 hecta ở South Island.



Úc đang trong cuộc chiến cam go chống cháy rừng ở khắp bờ Đông vốn khiến 33 người thiệt mạng và ước tính giết chết 1 tỉ động vật hồi tháng 9-2019. Khoảng 2.500 căn nhà bị phá hủy và hơn 11,7 triệu hecta đất bị thiêu trụi.

(Theo Reuters)