Cô gái trẻ qua đời sau 2 tuần phát hiện ung thư phổi, bác sĩ cảnh báo: Ho theo 3 kiểu này coi chừng "án tử"

Cái chết của một cô gái độ tuổi 20 (Phúc Kiến, Trung Quốc) chỉ sau đúng 14 ngày nhận kết quả chẩn đoán ung thư phổi đã để lại sự bàng hoàng cho người thân và cộng đồng. Sự ra đi quá nhanh này đặt ra dấu hỏi lớn về việc tại sao một cơ thể trẻ trung lại có thể sụp đổ nhanh đến thế?

Cô gái trẻ phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối khi đi khám ho, tưởng đau họng (Ảnh minh họa)

Giáo sư Trần Tiểu Dương, Trưởng khoa Hô hấp và Chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện trực thuộc thứ hai của Đại học Y khoa Phúc Kiến (Trung Quốc) cho biết, cô đến khám vì ho nhiều. Nhưng điều quan trọng là cơn ho này có rất nhiều bất thường mà vẫn bị chủ quan trong thời gian dài.

Cụ thể, cơn ho dai dẳng hàng tháng trời, đi kèm tức ngực, hay mệt mỏi, tinh thần sa sút khó hiểu. Đến khi phát hiện ung thư đã ở giai đoạn cuối, cơ thể suy kiệt cùng các dấu hiệu di căn não, di căn ngoài màng tim. Ngoài ra, thể ung thư phổi tế bào nhỏ, thói quen hút thuốc và tốc độ di căn do tuổi còn trẻ - tốc độ trao đổi chất nhanh hơn cũng góp phần dẫn tới bi kịch này.

Bác sĩ cảnh báo 3 kiểu ho dễ là "án tử" từ ung thư phổi

Ung thư phổi hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong số các loại bệnh lý ác tính trên toàn cầu. Giáo sư Trần Tiểu Dương nhấn mạnh, ung thư phổi giai đoạn sớm thường diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng. Đến khi các biểu hiện điển hình xuất hiện, bệnh thường đã ở giai đoạn giữa hoặc cuối.

Trong đó, ho là triệu chứng chính nhưng lại dễ bị bỏ qua hoặc xem nhẹ nhất. Để nhận diện sớm, chúng ta cần đặc biệt chú ý đến 3 kiểu ho bất thường sau đây:

1. Ho kéo dài 2 - 3 tuần hoặc không đáp ứng với điều trị thông thường

Nhiều người thường lầm tưởng các cơn ho là do cảm lạnh, viêm họng hoặc dị ứng nên chỉ dùng thuốc giảm ho đơn thuần. Mấu chốt để đánh giá nằm ở thời gian: Nếu ho vẫn tiếp diễn dù đã dùng thuốc điều trị triệu chứng, hoặc kéo dài trên 2 tuần thì đó chắc chắn là bất thường.

Ảnh minh họa

Trong trường hợp này, Giáo sư Trần Tiểu Dương nhấn mạnh việc chụp CT ngực liều chuẩn là cần thiết thay vì liều thấp, bởi chụp liều thấp thường chỉ dùng để sàng lọc sức khỏe định kỳ và có thể bỏ sót các dấu hiệu bệnh lý rõ ràng khi cơ thể đã phát ra tín hiệu cảnh báo.

2. Thay đổi tính chất cơn ho ở người hút thuốc, hít khói thuốc

Đối với những người hút thuốc lâu năm hoặc tiếp xúc thường xuyên với khói thuốc, cơn ho từng cơn vốn là điều họ đã quen thuộc, dẫn đến tâm lý chủ quan làm giảm độ nhạy cảm với bệnh tật.

Tuy nhiên, nếu bạn đột nhiên thấy cơn ho của mình trở nên trầm, khàn và sâu hơn, đồng thời gây đau ngực thì tính chất cơn ho đã thay đổi. Ngay cả khi không ở trong môi trường có khói thuốc mà bạn vẫn bị những cơn ho khan liên tục hành hạ, đó chính là dấu hiệu cho thấy niêm mạc đường hô hấp đang bị kích thích nghiêm trọng.

3. Triệu chứng ho dữ dội, theo kiểu không thể ngừng lại thường xuyên

Ảnh minh họa

Hầu hết bệnh nhân ung thư phổi khi nhớ lại đều mô tả cảm giác không thể ngừng ho, hay còn gọi là ho khan từng cơn. Tình trạng này chủ yếu do sự chèn ép hoặc kích thích mô phổi gây ra bởi khối u tác động trực tiếp lên phế quản hoặc khí quản. Một số bệnh nhân có thể ho ra một lượng nhỏ đờm trắng có bọt, hoặc đờm mủ màu vàng nếu có nhiễm trùng đồng thời.

Đặc biệt, nếu thấy máu trong khi ho, dù là đờm có lẫn máu hay ho ra máu trực tiếp, bạn cần phải đi khám ngay lập tức vì đây là dấu hiệu cảnh báo cực kỳ nguy hiểm.