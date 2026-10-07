Tỷ phú U70 nuôi đàn bò 155.000 con, trồng 5.200 ha chuối, bán 90.000 ô tô… mang tiền tỷ đi tài trợ Đường Lên Đỉnh Olympia suốt 9 năm qua

Đường lên đỉnh Olympia lên sóng lần đầu năm 1999. Trải qua hơn 25 năm, chương trình trở thành một trong những sân chơi tri thức quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh Việt Nam. Kể từ năm 2017 đến nay, tập đoàn THACO của tỷ phú Trần Bá Dương (66 tuổi) đã trở thành nhà tài trợ chính của chương trình. Theo cam kết, Tập đoàn vẫn sẽ đồng hành cùng chương trình đến năm 2032.

Ông Trần Bá Dương (ngoài cùng bên trái) trao giải thưởng cho những nhà leo núi trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025

Trong thời gian qua, các gói tài trợ giải thưởng của tỷ phú Trần Bá Dương dành cho những nhà leo núi đạt được vòng nguyệt quế liên tục tăng. Từ mùa thứ 17, giá trị học bổng cho Quán quân đã được nâng dần từ 35.000 USD lên 50.000 USD, mức cao nhất trong lịch sử chương trình. Ước tính trong 5 năm, từ 2017 đến 2022, THACO đã tài trợ cho Đường lên đỉnh Olympia gần 80 tỷ đồng.

9 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 – 25 với sự đồng hành của THACO

Song song đó, từ năm 2021, THACO triển khai Học bổng Olympia, trao tặng 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập tại các địa phương có thí sinh đạt giải Nhất Quý. Qua đó lan tỏa tinh thần nhân văn của chương trình, giúp tri thức đến gần hơn với mọi học sinh Việt Nam.

Theo đó, THACO thành lập vào năm 1997, khởi đầu là doanh nghiệp mua bán, sửa chữa xe tại Biên Hòa, Đồng Nai. Sau gần 3 thập kỷ phát triển, đến nay, THACO đã trở thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành, đầu tư kinh doanh vào các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế đất nước như Cơ khí & Công nghiệp hỗ trợ, Nông nghiệp, Đầu tư & Xây dựng, Thương mại & Dịch vụ, Logistics.

Trong thư chúc Tết năm 2026 của Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương, tỷ phú cho biết THACO đã đóng góp ngân sách nhà nước hơn 21.158 tỷ đồng; triển khai các chương trình tài trợ, đồng hành từ giáo dục, văn hóa, thể thao, y tế; các chương trình hỗ trợ cộng đồng, xã hội thường xuyên với tổng kinh phí hơn 200 tỷ đồng.

Năm 2025, trong lĩnh vực ô tô, THACO Auto khẳng định vị thế khi bán ra hơn 90.000 xe. Trong lĩnh vực nông nghiệp, THACO AGRI trồng mới hơn 2.700 ha chuối, nâng tổng diện tích lên 5.200 ha, sản lượng chuối tươi xuất khẩu 111.400 tấn (tương đương 5.600 cont); quy mô đàn bò hơn 155.000 con, trồng mới 4.900 ha các loại cây ăn trái (sầu riêng, xoài, bưởi); chi đầu tư 5.800 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực cơ khí - công nghiệp hỗ trợ, THACO INDUSTRIES đạt doanh thu hợp nhất hơn 12.500 tỷ đồng năm 2025, trong đó xuất khẩu hơn 160 triệu USD, sản phẩm được xuất sang 23 quốc gia. Đại Quang Minh khởi công 7 dự án và hoàn thành 22 dự án, hạng mục phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, THISO vận hành 3 trung tâm thương mại tại TP.HCM, trong khi THILOGI vận chuyển hơn 13.700 container trái cây, vật tư nông nghiệp và đưa sản lượng hàng hóa qua cảng Chu Lai lên gần 4,5 triệu tấn.