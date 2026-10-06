Nữ MC bí ẩn nhất Đường Lên Đỉnh Olympia: Là "bạch nguyệt quang" của chương trình, sang Pháp du học rồi sống kín tiếng

Hơn hai thập kỷ lên sóng, Đường Lên Đỉnh Olympia đã trở thành chương trình truyền hình quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh Việt Nam. Từ những trận đấu trí căng thẳng đến hình ảnh các nhà leo núi trên sân khấu, chương trình đã trở thành một phần ký ức của không ít khán giả. Trong hành trình ấy, bên cạnh những thí sinh tài năng, các MC cũng góp phần tạo nên màu sắc riêng cho Olympia qua từng thời kỳ.

Bên cạnh những MC được nhắc đến thường xuyên, Olympia còn có những gương mặt từng xuất hiện trên sóng trong những năm đầu rồi lặng lẽ rời đi. Trong số đó, Nguyễn Kiều Anh là một trường hợp đặc biệt, từng được truyền thông gọi là nữ MC “bí ẩn” nhất Đường Lên Đỉnh Olympia bởi sau khi chia tay chương trình, cô cũng rời xa ánh đèn truyền hình và hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Kiều Anh đến với Đường Lên Đỉnh Olympia từ quý II năm thứ 6, sau nhà báo Tùng Chi. Ban đầu, cô đồng hành cùng MC Đặng Quốc Hiệp và cả hai trở thành cặp dẫn được khán giả yên mến bởi sự ăn ý, tự nhiên. Sau khi Quốc Hiệp rời VTV, Kiều Anh tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn chương trình và trở thành gương mặt nữ quen thuộc trên sân khấu Olympia. Cô gắn bó với chương trình đến quý I năm thứ 8, tương đương khoảng 3 năm đồng hành cùng những nhà leo núi. Đây cũng là quãng thời gian Kiều Anh để lại nhiều kỷ niệm với Olympia trước khi bất ngờ nói lời chia tay để sang Pháp du học.

MC Kiều Anh và MC Quốc Hiệp từng là “cặp bài trùng” của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 6 (Ảnh: VTV)

Cô gắn bó với chương trình đến quý I năm thứ 8, tương đương khoảng 3 năm đồng hành (Ảnh: VTV)

Việc một nữ MC đang được khán giả yêu mến đột ngột rời chương trình khiến không ít người tiếc nuối. Thế nhưng với Kiều Anh, đây là lựa chọn đã được cân nhắc cho hành trình riêng. Cô sang Pháp theo học chương trình Thạc sĩ và sau khi hoàn thành việc học đã lập gia đình, định cư tại Pháp. Kể từ đó, cuộc sống của nữ MC trở nên kín tiếng hơn rất nhiều so với thời gian còn hoạt động trong lĩnh vực truyền hình.

Nữ MC một thời được coi là "bạch nguyệt quang" của Olympia, là "cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" (Ảnh: Đường Lên Đỉnh Olympia)

Năm 2015, Kiều Anh từng trở lại trong Gala kỷ niệm 15 năm Đường Lên Đỉnh Olympia. Chia sẻ về quãng thời gian đồng hành cùng chương trình, nữ MC cho biết Olympia đã mang đến cho cô cơ hội được gặp gỡ, giao lưu với các nhà leo núi và đặc biệt học hỏi từ các thí sinh sự chăm chỉ, kiên trì cùng tinh thần không bỏ cuộc.

Sau lần xuất hiện đó, Kiều Anh tiếp tục giữ cuộc sống riêng tư khá kín đáo. Chính vì vậy, mỗi lần nữ MC xuất hiện trở lại đều khiến khán giả không khỏi tò mò. Đến Gala kỷ niệm 25 năm Đường Lên Đỉnh Olympia diễn ra vào tháng 10/2025, hình ảnh Kiều Anh một lần nữa xuất hiện trong phóng sự "Hành trình hy vọng", cùng nhiều thế hệ MC từng gắn bó với chương trình.

Sau nhiều năm, cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ (Ảnh: VTV)

Sau nhiều năm, nữ MC vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ. Trong lần trở lại đặc biệt này, Kiều Anh chia sẻ rằng hành trình dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia đã mang đến cho cô nhiều bài học quý giá, trong đó đặc biệt là bài học về sự hy vọng. Theo cô, khi có hy vọng, con người sẽ có niềm tin vững chắc hơn vào bản thân và giữ được cái nhìn tích cực trước những thử thách xung quanh.

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