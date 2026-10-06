Người đầu tiên giành vòng nguyệt quế trong lịch sử 26 năm của Đường Lên Đỉnh Olympia

Đường Lên Đỉnh Olympia lên sóng lần đầu năm 1999 và tính đến nay đã bước sang năm thứ 26. Từng có cả nghìn thí sinh xuất hiện tại sân khấu Olympia trong suốt lịch sử chương trình và để có thể nhớ hết được họ là ai, đến từ đâu, rõ ràng là một điều bất khả thi.

Tuy nhiên, nhân dịp Olympia 26 đang bước vào những chặng đường cuối cùng, hãy quay ngược thời gian về quá khứ để tìm hiểu xem ai là người đã giành được chiếc vòng nguyệt quế đầu tiên của gameshow có tuổi đời lâu nhất nhì VTV này nhé. Không phải "fan cứng" của chương trình thì chưa chắc đã biết đâu.

Hình ảnh sân khấu Olympia những ngày tháng đầu tiên (Ảnh: Đường Lên Đỉnh Olympia Wiki)

Được biết, Đường Lên Đỉnh Olympia tuần 1 tháng 1 quý 1 năm đầu tiên phát sóng vào lúc 11 giờ 5 phút ngày 28 tháng 3 năm 1999. Trận thi đầu tiên ấy là cuộc "so tài" của 4 thí sinh gồm: Phạm Hồng Mai (Trường PTTH Kim Liên, Hà Nội), Trần Phương Nam (Trường PTTH Trần Phú, Hà Nội), Nguyễn Hồ Lan (Trường PTTH Việt Đức, Hà Nội) và Đặng Thị Xuân Phương (trường PTTH Nguyễn Trãi, Hà Nội).

Kết quả chung cuộc, vòng nguyệt quế đã thuộc về nữ sinh Phạm Hồng Mai (có nơi ghi là Phan Hồng Mai) với số điểm 160. Về nhì là Trần Phương Nam với 140. Cả hai sau đó cũng có mặt tại trận thi tháng 1 quý 1 năm đầu tiên - nơi Hồng Mai về đích ở vị trí thứ 3 với 60 điểm, còn Phương Nam về nhì với 100 điểm.

Theo những thông tin hiếm hoi còn tìm được, Hồng Mai khi ấy đang là học sinh lớp 11A1 trường PTTH Kim Liên - Hà nội. Nữ sinh này sở hữu thế mạnh là môn Văn và từng tham dự nhiều kỳ thi học sinh giỏi Văn cấp thành phố từ lớp 6 đến lớp 11. Một bật mí thú vị là sau khi thi Olympia, nữ sinh đã cùng cô giáo chủ nhiệm và bạn bè đi chơi ở công viên Thủ Lệ.

27 năm đã trôi qua kể từ ngày ấy, không rõ chủ nhân vòng nguyệt quế Olympia đầu tiên hiện đang ở đâu, làm gì nhưng chắc chắn, kỷ niệm với Olympia hẳn vẫn nằm đâu đó trong ký ức cô. Còn hành trình của Olympia thì vẫn thế, thú vị, bền bỉ, cho đến tận hôm nay.