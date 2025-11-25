Trong phiên giao dịch sáng nay 25/11, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tiếp tục tăng 2,88% lên mức 246.400 đồng mỗi đơn vị. Mức tăng này giúp tài sản của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - tăng lên 22,5 tỷ USD, xếp thứ 100 trong danh sách người giàu thế giới, theo Forbes.

Khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng hiện gấp hơn 3 lần so với đầu năm 2025. Ông cũng đang là người giàu thứ ba khu vực Đông Nam Á, chỉ đứng sau hai người đến từ Indonesia là tỷ phú Prajogo Pangestu (39,6 tỷ USD) xếp thứ 45 thế giới và tỷ phú Low Tuck Kwong (24,4 tỷ USD) xếp thứ 92 thế giới.

Ngoài ra, hai tỷ phú xếp trước ông Vượng có tài sản không quá vượt trội. Ông Steve Cohen - tỷ phú người Mỹ hiện có 23 tỷ USD, xếp thứ 99 thế giới. Tỷ phú Nga Gennady Timchenko sở hữu 23,2 tỷ USD, xếp thứ 98.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt Top 100 người giàu nhất hành tinh. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, hồi đầu năm 2025, theo danh sách tỷ phú thường niên của Forbes công bố ngày 4/1, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 6,5 tỷ USD, tăng 2,1 tỷ USD so với năm 2024.

Giữa tháng 4, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng lên khoảng 8 tỷ USD, theo cập nhật của Forbes , nhờ đà phục hồi ấn tượng của cổ phiếu VIC và VFS hai mã chứng khoán gắn liền với hệ sinh thái Vingroup và VinFast.

Đầu tháng 11, tài sản ròng của Chủ tịch Vingroup tiếp tục tăng 2,34%, đạt 19,3 tỷ USD, đưa ông trở thành người giàu thứ 125 thế giới, vượt qua nhiều doanh nhân tên tuổi tại khu vực châu Á.

Đưa thông tin về ông Vượng, Forbes cho biết ông du học tại Nga và khởi nghiệp kinh doanh mì ăn liền tại Ukraine vào những năm 1990. Hiện tại, ông là Chủ tịch HĐQT Vingroup - một trong những tập đoàn lớn nhất Việt Nam.

Còn theo thống kê của Bloomberg, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng hiện đạt 21 tỷ USD, tăng gần gấp 4 lần so với đầu năm, xếp vị trí thứ 116 trong top người giàu nhất thế giới.

Tập đoàn Vingroup và tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang có những ngày tháng thăng hoa hơn bao giờ hết. Vingroup vừa trở thành doanh nghiệp đầu tiên trong lịch sử chứng khoán Việt Nam có vốn hóa vượt mức 900.000 tỷ đồng.

