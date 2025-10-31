Gần đây, Tập đoàn Vingroup (VIC) do Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đứng đầu liên tục thành lập các công ty mới ở nhiều lĩnh vực ngoài bất động sản và xe điện – vốn là mảng kinh doanh cốt lõi của tập đoàn – như thép, năng lượng, dưỡng lão, sản xuất phim,...

Một điểm đáng chú ý, các công ty mới đều ghi nhận sự tham gia góp vốn của các thành viên trong gia đình ông Vượng là vợ (bà Phạm Thu Hương), con gái (Phạm Nhật Minh Anh), 2 con trai (Phạm Nhật Quân Anh - SN 1993 và Phạm Nhật Minh Hoàng - SN 2000), 2 con dâu (Bùi Lan Anh - SN 1995 và Nguyễn Phương Nhi - SN 2002). ﻿

Quân Anh hiện là Phó Tổng giám đốc khối sản xuất tại VinFast.

Còn Minh Hoàng là Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của CTCP Thương mại và Dịch vụ Green Future - chuyên về mua bán và cho thuê ô tô điện và là cổ đông lớn của Quỹ đầu tư công nghệ VinVentures. Cả 2 còn cùng góp vốn mỗi người 5% vào VinRobotics, VinMotion,...

Tháng 3/2025, CTCP Năng lượng VinEnergo được thành lập với vai trò là đối tác liên danh cùng Vingroup đầu tư vào dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Hải Phòng. Trong đó, Quân Anh và Minh Hoàng mỗi người sở hữu 5% vốn. ﻿

﻿Tháng 5/2025, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed được thành lập với vốn điều lệ ban đầu 6.000 tỷ đồng và đăng ký đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam (dự án có vốn đầu tư khoảng 1,5 triệu tỷ đồng). Quân Anh và Minh Hoàng mỗi người góp 30 tỷ đồng, sở hữu 0,5% cổ phần/người. ﻿

Ngày 30/9, CTCP Phát triển điện ảnh V-Film vừa được thành lập với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phát hành phim điện ảnh, chương trình truyền hình﻿, hoạt động nhiếp ảnh, ghi âm và xuất bản âm nhạc.﻿ Bà Thu Hương nắm 25% vốn, con gái Minh Anh 10%, 2 con trai mỗi người 5%.

Ngày 10/10, Vingroup thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal - gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim, mở rộng trụ cột công nghiệp – công nghệ hiện tại. Quân Anh và Minh Hoàng mỗi người nắm giữ 1% vốn điều lệ. ﻿

Ngày 23/10, Công ty cổ phần Vin New Horizon được thành lập với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Đây là mô hình chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.





Bà Thu Hương, vợ ông Vượng, sở hữu 32% vốn điều lệ và Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.





Hai người con dâu là Á Hậu Nguyễn Phương Nhi và Bùi Lan Anh cùng con gái ông Phạm Nhật Vượng là Phạm Nhật Minh Anh, mỗi người nắm giữ 1% vốn điều lệ.