Gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng 'chia đất' cho con cái như thế nào?
Gần đây, Tập đoàn Vingroup (VIC) do Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đứng đầu liên tục thành lập các công ty mới ở nhiều lĩnh vực ngoài bất động sản và xe điện – vốn là mảng kinh doanh cốt lõi của tập đoàn – như thép, năng lượng, dưỡng lão, sản xuất phim,...
Một điểm đáng chú ý, các công ty mới đều ghi nhận sự tham gia góp vốn của các thành viên trong gia đình ông Vượng là vợ (bà Phạm Thu Hương), con gái (Phạm Nhật Minh Anh), 2 con trai (Phạm Nhật Quân Anh - SN 1993 và Phạm Nhật Minh Hoàng - SN 2000), 2 con dâu (Bùi Lan Anh - SN 1995 và Nguyễn Phương Nhi - SN 2002).
Tháng 3/2025, CTCP Năng lượng VinEnergo được thành lập với vai trò là đối tác liên danh cùng Vingroup đầu tư vào dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Hải Phòng. Trong đó, Quân Anh và Minh Hoàng mỗi người sở hữu 5% vốn.
Tháng 5/2025, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed được thành lập với vốn điều lệ ban đầu 6.000 tỷ đồng và đăng ký đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam (dự án có vốn đầu tư khoảng 1,5 triệu tỷ đồng). Quân Anh và Minh Hoàng mỗi người góp 30 tỷ đồng, sở hữu 0,5% cổ phần/người.
Ngày 30/9, CTCP Phát triển điện ảnh V-Film vừa được thành lập với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phát hành phim điện ảnh, chương trình truyền hình, hoạt động nhiếp ảnh, ghi âm và xuất bản âm nhạc. Bà Thu Hương nắm 25% vốn, con gái Minh Anh 10%, 2 con trai mỗi người 5%.
Ngày 10/10, Vingroup thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal - gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim, mở rộng trụ cột công nghiệp – công nghệ hiện tại. Quân Anh và Minh Hoàng mỗi người nắm giữ 1% vốn điều lệ.