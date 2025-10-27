Theo cập nhật từ Forbes, tính đến hết ngày 24/10, tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup (mã VIC) có khối tài sản lên đến 20,3 tỷ USD, xếp thứ 118 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một người Việt được ghi nhận có khối tài sản trên 20 tỷ USD. Con số này đưa ông Vượng vượt qua rất nhiều tên tuổi lừng danh thế giới, đồng thời áp sát top 100 người giàu nhất thế giới theo Forbes.

Để dễ hình dung, con số 20 tỷ USD thậm chí còn lớn hơn cả vốn hóa Vietcombank – ngân hàng giá trị nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng theo tính toán của Forbes hiện đã vượt xa vốn hóa của hầu hết các công ty niêm yết tại Việt Nam, ngoại trừ duy nhất Vingroup.

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vọt chủ yếu nhờ đà tăng phi mã của cổ phiếu VIC. Từ đầu năm, thị giá VIC đã tăng 440% qua đó lập đỉnh mới 219.000 đồng/cp. Vốn hóa thị trường của Vingroup cũng theo đó lập kỷ lục gần 850 tỷ đồng. Vingroup là doanh nghiệp đầu tiên chạm đến các mốc 600.000 tỷ, 700.000 tỷ và 800.000 tỷ đồng vốn hóa trong lịch sử chứng khoán Việt Nam.

Ngoài tài sản trên sàn chứng khoán Việt Nam, một phần không nhỏ tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn nằm tại VinFast – doanh nghiệp đang niêm yết trên Nasdaq với vốn hóa khoảng 7,5 tỷ USD. VinFast hiện là hãng xe bán chạy nhất Việt Nam và đang không ngừng mở rộng thị trường ra các nước trong khu vực.

Với Vingroup, từ trọng tâm là Bất động sản, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã xoay trục với chiến lược gồm 5 trụ cột chính: Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ, Thiện nguyện Xã hội, Hạ tầng và Năng lượng Xanh. Vinhomes, Vinpearl, VinFast, VinSpeed, VinEnergo, … là những đầu tàu trong chiến lược này.

Trong một diễn biến khác, Vingroup đã công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành, chào bán trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán nước ngoài (trái phiếu quốc tế) và niêm yết trái phiếu quốc tế. Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dự kiến phát hành tối đa 1.625 trái phiếu với mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành dự kiến là 325 triệu USD. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất dự kiến là 5,5%/năm.

Trái phiếu phát hành bằng đồng Đô la Mỹ (USD), không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo và xác định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 4/2025 tuỳ thuộc vào phê duyệt của cơ quan Nhà nước. Trái phiếu sẽ được phát hành và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Vienna, Áo (Vienna MTF). Trái phiếu sẽ không được chào bán và niêm yết tại Việt Nam.

Ngoài ra, Vingroup sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 30/10/2025, thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông dự kiến trong tháng 11/2025.