Tỷ phú gốc Việt khiến phố Wall kiêng nể, Tổng thống Trump ‘e dè’ có phương pháp dạy con rất linh hoạt: 4 nguyên tắc KHÔNG LƠI LỎNG!

Cặp vợ chồng nổi tiếng này chính là ca sĩ Hà Phương (SN 1972) và tỉ phú Chính Chu (SN 1966). Với khối tài sản khổng lồ, tỷ phú Chính Chu được báo Mỹ đặt cho biệt danh "Người đàn ông đáng gờm" của phố Wall. Biệt tài mà mọi người nhớ tới ông chính là khả năng "đạo diễn" hàng loạt thương vụ cho tập đoàn đầu tư tài chính Blackstone (Mỹ).

Vợ chồng ca sĩ Hà Phương - tỉ phú Chính Chu

Nhiều người nói rằng "không có thương vụ nào có thể tuột khỏi tay Chính Chu". Ngoài ra, Chính Chu được đánh giá cao ở khả năng phân tích nhạy bén về tài chính. Ông từng nổi danh khi chi 34,3 triệu USD để mua trọn tầng 89, một nửa tầng 90 tại tháp ''chọc trời'' Trump World Tower khiến tỷ phú Donald Trump phải chú ý.

Năm 2000, Chính Chu kết hôn với Hà Phương - em gái ruột ca sĩ Cẩm Ly. Từng nổi tiếng hơn cả hai chị gái là ca sĩ Cẩm Ly và Minh Tuyết nhưng Hà Phương lại lui về hậu trường, chọn cho mình cuộc sống thầm lặng sau khi kết hôn. Những năm 2010, Hà Phương từng được một tờ báo của Mỹ đăng bài viết ca ngợi cô là "Angelina của Việt Nam" nhờ những hoạt động thiện nguyện ấn tượng dành cho cộng đồng.

Vợ chồng tỷ phú Chính Chu - ca sĩ Hà Phương có 2 cô con gái là Diana Chu Phương Phương và Angelina Chu Tiểu Phương. Cả hai đều sở hữu ngoại hình nổi bật và học rất giỏi. Đầu năm 2024, Diana xuất sắc được tuyển thẳng vào đại học Columbia, một trong những ngôi trường danh tiếng nhất nước Mỹ.

Gia đình viên mãn với hai cô con gái

Dù sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng các con của Chính Chu và Hà Phương không hề được nuông chiều mà luôn được giáo dục rất khắt khe. Là một tỷ phú, công việc vô cùng bận rộn nhưng Chính Chu không vì thế mà bỏ bê các con, hai vợ chồng đều có quan điểm dạy con khiến cộng đồng nể phục.

Chia sẻ với truyền thông, ca sĩ Hà Phương cho biết, chồng cô hết mực yêu thương, quan tâm hai bé đến mức đôi khi cô phát ghen tị. Vị tỷ phú này khá kiên nhẫn khi trò chuyện với các con. Dù công việc bận rộn nhưng ông luôn cố gắng sắp xếp để mỗi ngày được ăn cùng con, trả lời từng câu hỏi Diana và Angelina đặt ra. Để dạy con, vợ chồng Chính Chu - Hà Phương thường xuyên khuyến khích và cùng con thực hiện nhiều hoạt động xã hội, cũng như chú trọng giáo dục từ gia đình.

Thường xuyên đưa con đi làm từ thiện

Từ khi Diana và Angelina còn nhỏ, cặp vợ chồng nổi tiếng đã thường xuyên đưa các con về Việt Nam, tham gia cùng mẹ trong các chuyện từ thiện vì cộng đồng. Thông thường vào mùa hè mỗi năm, nữ ca sĩ đưa các con về quê để thăm những bạn nhỏ kém may mắn tại các ngôi chùa trên cả nước. Năm 2015, Diana và Angelina đã lên kế hoạch bán nước chanh giải khát ở một công viên tại New York để kiếm tiền mua đồ chơi tặng các bạn nhỏ kém may mắn trước khi về Việt Nam tham gia thiện nguyện cùng mẹ.

Hà Phương thường xuyên đưa các con về Việt Nam để tham gia từ thiện

Đầu năm 2023, Hà Phương đã kết nối và hỗ trợ với một nhóm bạn trẻ có hoàn cảnh không may mất cha, mẹ, người thân trong đại dịch Covid-19. Tất cả những hoạt động này, Diana và Angelina đều tham gia cùng mẹ.

Luôn dạy con về tình yêu với quê hương, đất nước

Dù sống xa Việt Nam nhiều năm nhưng Hà Phương luôn giữ gìn bản sắc văn hóa, tình yêu quê hương đất nước. Cô thích để mái tóc đen dài, thường xuyên diện áo dài trong dịp Tết cổ truyền, cũng như thực hiện các phong tục nhằm giữ gìn nề nếp, truyền thống người Việt. Mỗi dịp Tết, dù sống tại Mỹ nhưng ngôi nhà của Hà Phương - Chính Chu luôn ấm áp với những thức quà, trang trí đặc trưng mang bản sắc Việt. Đây cũng là cách họ giáo dục các con về văn hoá truyền thống của quê nhà.

Hai ái nữ thường xuyên được mẹ kể cho nghe những chuyện cổ tích Việt Nam, thưởng thức các món ăn truyền thống và về nước gặp gỡ họ hàng, anh chị em họ vào các dịp đặc biệt. Diana và Angelina còn có dự án nghiên cứu về lịch sử Việt Nam cho trường đại học Columbia. Thời điểm đó, vì điểm thi SAT của Diana rất ấn tượng nên em được nhận vào khóa học hè và trải nghiệm các trường đại học top đầu nước Mỹ bao gồm Columbia, Harvard và Stanford.

Uốn nắn con từ những điều nhỏ nhặt nhất

Theo Hà Phương chia sẻ, nếu cô là tuýp người đa cảm, dễ mủi lòng thì chồng cô lại người nghiêm khắc và lý trí. Tỷ phú Chính Chu uốn nắn con từ những điều nhỏ nhặt nhất. "Chồng tôi lý trí hơn vợ nhiều. Anh ấy luôn coi trọng giáo dục con cái lễ phép, tự lập, như ngồi vào bàn phải biết mời người lớn, tự giác ăn, ngủ, học bài đúng giờ. Anh ấy hay bảo tôi rằng: "Em thương con nhưng có theo cạnh con suốt đời được không? Em có muốn các con ra đời không được ai mến không?". Chính vì vậy, dù còn nhỏ nhưng hai bé Diana và Angelina đã luôn ý thức rõ những việc cần làm, không nhõng nhẽo", Hà Phương từng chia sẻ.

Hà Phương - Chính Chu luôn dạy con phải biết chia sẻ với mọi người

Vị tỷ phú nổi tiếng dù bận rộn nhưng luôn cố gắng sắp xếp để mỗi ngày được ăn cùng con, trả lời từng câu hỏi các con đặt ra. Tuy yêu thương nhưng anh không chiều theo mọi sở thích của con mà luôn dạy con phải biết chia sẻ với mọi người.

Dạy cho con biết trân trọng đồng tiền

Dù gia đình vô cùng giàu có nhưng Chính Chu - Hà Phương cũng không nuông chiều con thái quá mà luôn khéo léo dạy cho con biết sự vất vả của cha mẹ. Hà Phương luôn giải thích cho con vì sao bố không ăn cơm ở nhà, không được ngủ trọn giấc hay thường xuyên đi sớm về khuya…

"Tôi nói với con chuyện bố phải làm việc nhiều để lo cho gia đình có được mọi thứ từ quần áo đẹp đến bữa ăn ngon và luôn dặn con phải tiết kiệm, không vòi vĩnh. Nếu không, bố sẽ vất vả đến mức không kịp ăn cơm nhà, không có thời gian bên mẹ và các con và cũng bởi vì đã và đang có quá nhiều người nghèo khổ, bất hạnh hơn mình", nữ ca sĩ chia sẻ.

Cô con gái út trong một chương trình thiện nguyện

Về phương pháp dạy con của vợ chồng ca sĩ Hà Phương - Chính Chu, TS. Vũ Thu Hương (ĐH Sư phạm Hà Nội) bày tỏ quan điểm: "Nhiều người quen cách nghĩ rằng những đứa trẻ sinh ra trong giàu sang sẽ chỉ có sự sung túc, đủ đầy nhưng thực tế chúng sẽ gặp khó khăn nhiều hơn. Nếu như khi nghèo khổ, con người dễ có động lực để vươn lên thì đối với ai được che chở, bao bọc lại rất dễ đi xuống, nhất là trong cuộc sống đầy rẫy sự ganh tị, bất trắc. Người ta chỉ quen nghĩ rằng đứa trẻ này được thừa hưởng của cải cha mẹ để lại mà quên rằng, chúng cũng hưởng luôn cả những va chạm, mâu thuẫn hay sự nổi tiếng của người lớn… thế nên rất hiếm những gia đình bố mẹ tài giỏi mà con cái lại còn nổi tiếng hơn. Nhiều khi không hẳn vì con cái họ bất tài mà vì đủ thứ bóng mát, ô dù che lấp trên đầu".

Được biết, tỷ phú Chính Chu không ép con sau này phải tiếp nối sự nghiệp kinh doanh. Cả ông và vợ đều muốn các con có thể làm bất cứ công việc gì có ích và cảm thấy tự tin, vui vẻ.