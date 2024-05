Đám cưới xa hoa bao gồm một chuyến du thuyền sang trọng kéo dài 4 ngày từ Palermo đến miền Nam nước Pháp và trở về với sự tham gia của dàn sao Bollywood đình đám.

Khởi đầu cho chuỗi ngày vui của Anant Ambani (28 tuổi), con trai út của tỷ phú Mukesh Ambani - Chủ tịch tập đoàn Reliance Industries (Ấn Độ) và hôn thê Radhika Merchant (29 tuổi) là một bữa tiệc đính hôn xa hoa trên du thuyền hạng sang. Chuyến đi kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ ngày 29/5, đưa 800 khách mời, bao gồm các ngôi sao Bollywood như Shah Rukh Khan, Alia Bhatt, Salman Khan và cựu đội trưởng đội tuyển Cricket Ấn Độ MS Dhoni, trên hành trình 4.380km từ Palermo đến miền Nam nước Pháp và trở về.



Vợ chồng tỷ phú Mukesh Ambani và con dâu mới.

Mukesh Ambani, the Chairman of Reliance Industries, Radhika Merchant and Nita Ambani, share a moment during the pre-wedding celebrations of Anant Ambani and Radhika in Jamnagar, Gujarat, India

Được biết, gia đình Ambani đã thuê đội ngũ 600 nhân viên để phục vụ chu đáo cho khách mời trong suốt chuyến đi. Theo thiệp mời được lan truyền trên mạng xã hội, chủ đề của chuyến du thuyền là "La Vite E Un Viaggio" - "Cuộc sống là một hành trình" - hứa hẹn mang đến cho khách mời "một cuộc phiêu lưu có một không hai".

Lễ kỷ niệm được cho là sẽ kết thúc vào ngày 1/6 với bữa tiệc mang tên "La Dolce Vita" ở Portofino, nhằm nắm bắt tinh thần của mùa hè nước Ý. Trước đó, các vị khách đã được tham gia vào một loạt các hoạt động thú vị. Vào ngày 30/5, họ được đưa đi tham quan Rome và kết thúc bằng một bữa tiệc theo phong cách La Mã cổ đại vào buổi tối. Ngày tiếp theo, một bữa tiệc sinh nhật dành cho Veda, cháu gái của Mukesh Ambani, con gái của con trai cả Akash Ambani được tổ chức vào ban ngày, tiếp đến là vũ hội hóa trang tại Cannes vào buổi tối.

Khách mời tham dự được cung cấp lịch trình chi tiết bao gồm cả quy định trang phục cho mỗi bữa tiệc, từ trang phục "du thuyền cổ điển" đến trang phục lấy cảm hứng từ Hy Lạp - La Mã cho bữa tiệc theo phong cách La Mã cổ đại. Cô dâu Merchant dự kiến sẽ diện một chiếc váy "Công chúa Thiên hà" được làm từ chất liệu nhôm hàng không bởi nhà thiết kế Grace Ling đến từ New York.

Mặc dù thông tin về chuyến đi được giữ kín do quy định nghiêm ngặt về việc không sử dụng điện thoại di động, một số hình ảnh và video vẫn được lan truyền trên mạng xã hội. Đáng chú ý, nhóm nhạc nam nổi tiếng Backstreet Boys của Mỹ đã biểu diễn tại bữa tiệc theo chủ đề "Đêm đầy sao".

Gia đình Ambani được biết đến với khối tài sản khổng lồ, ước tính khoảng 113 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index. Họ điều hành các tập đoàn hàng đầu của Ấn Độ trong mọi lĩnh vực - từ lọc dầu, bán lẻ, viễn thông khổng lồ Jio đến các dịch vụ phát trực tuyến kỹ thuật số khác. Trước đó, vào tháng 3, lễ kỷ niệm trước đám cưới đầu tiên đã được tổ chức tại quê nhà Jamnagar của Mukesh Ambani với chi phí ước tính lên tới 150 triệu USD. Sự kiện kéo dài ba ngày bao gồm màn trình diễn của nữ ca sĩ người Mỹ Rihanna, những chú voi được trang trí bằng đá quý, và dàn sao Bollywood biểu diễn cho 1.200 khách mời, trong đó có Bill Gates, Mark Zuckerberg và Ivanka Trump.

Theo Independent