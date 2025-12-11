Tỷ phú gia tộc Porsche kết hôn lần 4 ở tuổi 82: Hé lộ thân thế "trâm anh thế phiệt" của cô dâu

Người phụ nữ đặc biệt là ai?

Tạp chí Tri thức dẫn thông tin từ hãng tin dpa và một số cơ quan truyền thông ngày 7/12 cho hay, đại diện Porsche cho biết ông Porsche tổ chức lễ cưới riêng tư với bà Gabriele zu Leiningen (62 tuổi) tại Salzburg, Áo. Người đại diện đề nghị truyền thông "hạn chế đặt thêm câu hỏi" để tôn trọng sự riêng tư của đôi vợ chồng mới cưới.

Ông Porsche kết hôn lần đầu năm 1970 và làm thủ tục ly hôn với người vợ thứ 3 vào năm 2023. Khi đó, truyền thông đưa tin ông gặp khó khăn khi sống cùng vợ sau khi bà được chẩn đoán mắc chứng sa sút trí tuệ và có nhiều thay đổi về hành vi.

Ông Porsche và bà zu Leiningen quen biết nhau hơn 20 năm và trở nên thân thiết hơn sau kỳ nghỉ chung tại Maldives. Từ tháng 1/2024, họ đã dọn về sống cùng nhau.

Tỷ phú nổi tiếng lấy vợ thứ tư kém mình 20 tuổi. Ảnh: Mail Online

Người vợ thứ tư của "ông trùm" Porsche sở hữu một hồ sơ cá nhân và tình trường đáng chú ý, được báo chí châu Âu ví von là "người phụ nữ của những cuộc hôn nhân hoàng gia - tài phiệt". Bà từng kết hôn với Hoàng tử Karl Emich xứ Leiningen - hậu duệ của triều đại Romanov (Nga) vào năm 1991. Cặp đôi có chung một cô con gái là công chúa Theresa trước khi chia tay vào năm 1998.

Ngay trong năm 1998, bà tái hôn với Karim Aga Khan IV, người được tôn sùng là hậu duệ của nhà tiên tri Mohammed. Cuộc hôn nhân này kéo dài và có một người con trai chung, nhưng kết thúc bằng một vụ ly hôn ồn ào với cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài 10 năm, chính thức chấm dứt vào năm 2014. Bên cạnh đời tư phong phú, bà Gabriele còn được biết đến là một nhà hoạt động xã hội tích cực, đặc biệt là những đóng góp trong các chiến dịch phòng chống HIV/AIDS từ năm 2004.

Mối lương duyên phát triển sau những biến cố gia đình

VietNamnet dẫn thông tin từ Mail Online cho hay, ũng giống như người vợ mới, tỷ phú Wolfgang Porsche đã trải qua những thăng trầm phức tạp trong đời sống tình cảm. Trước khi đến với cuộc hôn nhân này, ông từng gây xôn xao dư luận quốc tế vào năm 2023 khi đệ đơn ly hôn người vợ thứ ba, bà Claudia (74 tuổi), sau 16 năm chung sống.

Truyền thông Đức tiết lộ nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ này xuất phát từ bi kịch sức khỏe của bà Claudia. Hai năm trước khi ly hôn, bà mắc chứng sa sút trí tuệ nghiêm trọng, dẫn đến những thay đổi lớn về hành vi và tính cách. Tình trạng bệnh khiến bà không thể tự di chuyển trong nhiều tháng, suy giảm nhận thức nhanh chóng và cần đến đội ngũ 4 nhân viên chăm sóc túc trực 24/7. Hoàn cảnh này đã khiến cuộc sống hôn nhân trở nên "không thể tiếp tục".

Ông Wolfgang Porsche chụp cùng bà Gabriele zu Leiningen. Ảnh: Mail Online

Nguồn tin thân cận cho biết, quyết định ly hôn là giải pháp đau lòng mà ông Wolfgang buộc phải lựa chọn trong sự bất lực, nhằm đảm bảo điều kiện chăm sóc tốt nhất cho cả hai bên.

Sau khi cuộc hôn nhân cũ rạn nứt, mối quan hệ giữa ông Wolfgang và bà Gabriele - vốn là chỗ quen biết hơn 20 năm - dần trở nên sâu sắc hơn. Năm 2022, cả hai bị bắt gặp cùng đi dạo tại Munich và thường xuyên xuất hiện chung tại các sự kiện quan trọng. Đến tháng 1/2023, họ chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm. Chia sẻ với báo chí Áo, người thân của bà Gabriela nhận định: "Họ đã quá thân thiết và thấu hiểu nhau. Việc dọn về chung sống dưới một mái nhà là điều hiển nhiên".