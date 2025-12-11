Hé lộ thông tin hiếm về đám cưới lần 2 của ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Những ngày qua, đám cưới của Tiên Nguyễn - ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn là tâm điểm khiến mạng xã hội không ngừng xôn xao. Từ lễ gia tiên đến tiệc cưới tối 7/12 tại TP.HCM, sự kiện đều gây chú ý bởi mức độ xa hoa, quy tụ dàn sao khủng, không gian phủ kín hoa tươi nhập khẩu và hình ảnh cô dâu, chú rể xuất hiện như bước ra từ truyện cổ tích. Đám cưới được xem là một trong những hôn lễ đình đám nhất năm 2025.

Khác với các anh chị em nhà tỷ phú, Tiên Nguyễn không tổ chức đám cưới tại nước ngoài mà sẽ có buổi tiệc thứ 2 tại Việt Nam. Theo nguồn tin thân cận của chúng tôi , Tiên Nguyễn sẽ tiếp tục tổ chức đám cưới lần 2 tại Đà Nẵng vào ngày 12/12. Hôn lễ này sẽ được tổ chức tại một khách sạn siêu sang , là một trong những địa điểm xa xỉ bậc nhất tại Đà Nẵng. Quy mô tuy không quá lớn như tiệc ở TP.HCM nhưng được chuẩn bị cực kỳ chỉn chu, sang trọng và mang tính riêng tư hơn. Khách mời lần này chủ yếu là những người bạn thân thiết nhất của cô dâu, chú rể , cùng một số thành viên trong gia đình.

Hiện tại, cô dâu và chú rể đang tất bật chuẩn bị những khâu cuối cùng cho ngày trọng đại. Dàn khách mời cũng đang dần đổ bộ Đà Nẵng để nghỉ dưỡng kết hợp với chung vui cùng cặp đôi.

Tiên Nguyễn sẽ tổ chức lễ cưới tại Đà Nẵng vào ngày 12/12

Hành trình tình yêu của Tiên Nguyễn và Justin Cohen cũng được quan tâm trở lại. Cặp đôi gặp nhau trong môi trường quốc tế và gắn bó một thời gian dài trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Justin Cohen là người gốc Dubai, anh được nhận xét là người đàn ông nhẹ nhàng, ga lăng và vô cùng tôn trọng văn hóa Việt Nam. Trong lễ gia tiên, anh diện áo dài truyền thống, thực hiện đầy đủ nghi thức nhà gái và luôn nắm tay, chăm sóc cô dâu ở mọi khoảnh khắc.



Trước sự chứng kiến của quan khách, Justin thổ lộ: "Gửi đến vợ của anh. Anh nên nói gì với em bây giờ đây? Nhờ có em mà anh trở thành người đàn ông mạnh mẽ hơn nhiều. Em đã giúp anh tìm thấy chính mình và anh vô cùng trân trọng điều đó. Anh cũng muốn nói rằng chúng ta đã cùng nhau vượt qua nhiều thử thách và sau khi đã vượt qua những thăng trầm đó, chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đã 5 năm trôi qua, trải qua nhiều khó khăn khác nhau và anh nghĩ rằng anh và em đã mạnh mẽ hơn nhiều. Vì vậy bây giờ với tư cách là vợ chồng, anh muốn tiếp tục cuộc hành trình đó của anh và em để chúng ta cùng nhau trưởng thành".

Cặp đôi đã có hôn lễ đẹp như cổ tích, thực hiện đầy đủ các nghi thức truyền thống tại TP.HCM

Bà Thuỷ Tiên - mẹ Tiên Nguyễn chia sẻ về ngày vui của con gái: "Mặc dù đã dạy bảo con rồi thì tôi cũng có nói là: 'Con gái đi lấy chồng, không gì hạnh phúc hơn. Chồng cũng là gia đình mình, gia đình lớn, gia đình nhỏ và từ bây giờ chúng ta sẽ là một gia đình. Con cần yêu thương, lo lắng cho chồng, có một trái tim đối xử tử tế và nhân hậu nhưng mình cũng phải luôn luôn bản lĩnh và tự tin. Ba mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho con'. Cô cũng dặn chú rể bằng tiếng Anh là: 'Con không phải là người đầu tiên ôm Thảo, con cũng không phải người đầu tiên hôn Thảo (cách gọi thân mật của Tiên Nguyễn - PV) nhưng cô muốn lúc nào con cũng ôm và hôn. Bất kể trong cuộc sống vợ chồng có khó khăn hay ngọt bùi chia sẻ đi chăng nữa thì con cũng phải làm được điều đó đến suốt cuộc đời'".