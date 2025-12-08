Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đãi khách với menu sang xịn nhưng có 1 điểm xưa nay hiếm trong các đám cưới Việt

Tối 7/12, đám cưới của Tiên Nguyễn và doanh nhân Justin Cohen diễn ra tại một trung tâm sự kiện sang trọng ở TP.HCM với khoảng 1.000 khách mời là doanh nhân, nghệ sĩ, hoa hậu và loạt gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí. Không chỉ gây chú ý bởi quy mô và dàn khách mời "khủng", bữa tiệc còn khiến nhiều người trầm trồ khi hé lộ menu ẩm thực xa xỉ cùng chương trình nghệ thuật được dàn dựng như một đêm diễn giao hưởng.

Bữa tiệc thượng lưu với thực đơn toàn nguyên liệu đắt đỏ

Dựa trên menu được khách mời chia sẻ, bữa tiệc tối gồm 5 món, sử dụng toàn nguyên liệu thuộc nhóm cao cấp:

Khai vị: Bào ngư tiềm hoa trùng thảo – món súp thường xuất hiện trong các đại tiệc của giới siêu giàu.

Món chính: Sò điệp áp chảo trứng cá, xốt saffron và risotto đậu – xà lách xoài tôm; Bò hầm nấm hương truffle và khoai tây nghiền; Tôm hùm áp chảo xốt Singapore; Cá tuyết áp chảo xốt Kikkoman, ăn kèm xôi gà lá sen Hong Kong.

Tráng miệng: Bánh nếp đậu đỏ chiên

Từng món đều "đắt từ tên đến nguyên liệu": truffle, saffron, cá tuyết, bào ngư, tôm hùm… là những thành phần nổi bật trong ẩm thực fine dining, thường chỉ xuất hiện trong các nhà hàng gắn sao hoặc tiệc VIP.

Không gian tiệc còn bố trí quầy kem thương hiệu cao cấp để khách tự phục vụ, tạo trải nghiệm sang trọng đúng chuẩn sự kiện của gia đình tỷ phú.

Không gian lễ cưới mang âm hưởng phục hưng – sang trọng và đồng điệu

"Menu âm nhạc" cũng được đánh giá đẳng cấp: nhạc giao hưởng, đàn hạc, cello và loạt ca sĩ hạng A.

Bên cạnh ẩm thực, chương trình giải trí của đám cưới tạo nên điểm nhấn như một liveshow nghệ thuật được biên tập chỉn chu với các nghệ sĩ khách mời: Ca sĩ Văn Mai Hương; Nhạc giao hưởng do Dustin Tiêu & Symphonic Orchestra biểu diễn; Ca sĩ Cẩm Ly; Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng; Trình diễn nghệ thuật đàn hạc – cello – trống LED,; After-party với DJ khách mời.

Sự xuất hiện của nhạc giao hưởng – đàn hạc – cello là điểm hiếm thấy trong tiệc cưới Việt, cho thấy gia đình dành sự đầu tư lớn để mang đến trải nghiệm nghệ thuật tinh tế thay vì chỉ đơn thuần là biểu diễn ca nhạc giải trí.

Tiên Nguyễn (Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997), con gái của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên, hiện giữ vai trò quản lý phát triển các thương hiệu thời trang cao cấp thuộc tập đoàn IPPG. Cô nổi tiếng trong giới thời trang với phong cách xa xỉ và cuộc sống sang chảnh.

Chú rể Justin Cohen là doanh nhân gốc Dubai, lớn lên tại Canada, làm việc trong lĩnh vực quảng cáo – truyền thông. Anh từng theo học BCIT và Vancouver Film School (VFS), đồng thời là bạn của nhiều nghệ sĩ, doanh nhân nổi tiếng tại Việt Nam.

Không công khai rình rang, nhưng bằng cách thiết kế một bữa tiệc hội tụ ẩm thực thượng lưu, nghệ thuật giao hưởng, không gian phục hưng, dàn nghệ sĩ hạng A, đám cưới của ái nữ nhà tỷ phú cho thấy một chuẩn mực mới của tiệc cưới thượng lưu: không khoe khoang ồn ào nhưng tinh tế, đẳng cấp và giàu tính trải nghiệm.