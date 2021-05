Tỷ phú Bill Gates khẳng định: "Chúng tôi không thể phát triển cùng nhau như 1 cặp vợ chồng", song phát ngôn trước đó của bà Melinda lại khác hẳn

Có lẽ rất nhiều người sốc khi biết tin vợ chồng tỷ phú Bill Gates ly hôn. Câu chuyện tình yêu của họ khiến bao người ngưỡng mộ và vị tỷ phú đứng top thế giới cũng tự nhận mình có "đam mê" rửa bát cho vợ. Trước đó chưa có lùm xùm hay tin đồn xấu nào xảy ra trong mối quan hệ vợ chồng 27 năm.

Vào thứ 2 vừa rồi, Bill Gate chia sẻ vài dòng ngắn gọn trên Twitter nhưng bên dưới kí tên cả 2 vợ chồng. Điều đó chứng tỏ họ đã đồng thuận đi đến thống nhất và chắc hẳn sẽ không có mấy tranh cãi nổ ra.

Trong thông báo, tỷ phú có nói: "Chúng tôi tiếp tục tin tưởng vào sứ mệnh đó và sẽ tiếp tục công việc cùng nhau tại tổ chức, nhưng chúng tôi không thể phát triển cùng nhau như một cặp vợ chồng trong giai đoạn tiếp theo của cuộc đời. Chúng tôi cần không gian và sự riêng tư cho gia đình mình khi chúng tôi bắt đầu điều hướng cuộc sống mới này".

Tỷ phú đồng sáng lập Microsoft, 65 tuổi và nhà từ thiện đồng thời là cựu tổng giám đốc của Microsoft, 56 tuổi, kết hôn trên đảo Lanai của Hawaii vào ngày 1 tháng 1 năm 1994. Họ có chung 3 người con: con trai Rory John, 21 tuổi, con gái Phoebe Adele 18 tuổi và Jennifer Katharine, 25 tuổi.

Melinda trước đây từng chia sẻ, sau khi tốt nghiệp đại học và nhận công việc đầu tiên tại một công ty khởi nghiệp, bà bắt đầu hẹn hò với Bill - giám đốc điều hành của công ty.

"Tôi đã gặp cô ấy tại một cuộc họp bán hàng ở thành phố New York. Và chỉ một tuần sau đó, tôi đến chỗ bãi đậu xe và hỏi cô ấy có muốn đi chơi không", Bill kể trong cuộc phỏng vấn năm 2017 với CBS Sunday Morning.

Cặp đôi thời trẻ

Trong cùng cuộc phỏng vấn ấy, bà Melina cũng khẳng định: "Đó hoàn toàn là mối quan hệ đối tác bình đẳng. Điều quan trọng đối với cả hai chúng tôi là thế giới hiểu rằng chúng tôi đang điều hành nơi này cùng nhau. Đây là giá trị chung của chúng tôi đang được thể hiện trên thế giới".

Và vào năm 2018, Melinda cũng có chia sẻ tương tự : "Chúng tôi cùng nhau lãnh đạo tổ chức này, mục tiêu, những người chúng tôi thuê, những giá trị mà chúng tôi đặt ra - chúng tôi muốn làm điều đó cùng nhau. Bill là người đầu tiên tôi muốn nói chuyện khi trở về nhà. Chúng tôi mài giũa tư duy của nhau".

Sau đó, vào năm 2019, Melinda nói về cuộc hôn nhân của họ khi họ kỷ niệm 25 năm ngày cưới.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Sunday Times cho cuốn sách của mình - The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World, bà mẹ ba con đã tiết lộ chi tiết về những ngày đầu hẹn hò với Bill.

"Anh ấy cần được đào tạo một chút và anh ấy cũng sẽ nói với bạn điều đó", Melinda kể lại. Melinda cho biết thêm, Bill nói chung là người dễ sống nhưng vẫn có lúc khiến vợ mình tức giận. Đó là lần mà Melinda cần ông giúp thu dọn xe gia đình và chuẩn bị đồ cho ba đứa con thì Bill lại mải miết nghiên cứu 1 cuốn sách.

Vào thời điểm đó, Melinda cũng nhấn mạnh, kiên nhẫn là chìa khóa cho mối quan hệ của họ. "Khi anh ấy gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định kết hôn, anh ấy đã vô cùng rõ ràng rằng: 'Tôi có thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình không?'", Melinda nói.

Nhưng sau này, khi hợp tác chung nhiều dự án, có nguồn tin cho biết họ đôi khi bất đồng quan điểm, Bill không chịu nghe ý kiến của vợ mình.

Có lẽ sự tiếc nuối là điều người ngoài như chúng ta cũng cảm nhận được. Song người trong cuộc phải có những lý do nhất định họ mới quyết định ly hôn. Quan trọng hơn cả vẫn là sự tử tế và văn minh dành cho nhau khi tình yêu đã không còn.

Nguồn: People, Thesun