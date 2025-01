Tuyệt phẩm cổ trang có rating tăng 117% chỉ sau 1 tập, nam chính đã đẹp trai còn biến hóa quá gắt

The Tale of Lady Ok (Chuyện Nàng Ok) tuy không nổi đình đám ở thị trường quốc tế nhưng lại đang là bộ phim đứng top đầu rating tại Hàn. Phim ghi nhận con số 9,457% ở tập mới nhất (tập 8 lên sóng ngày 29/12), lăm le trở thành miniseries đầu tiên trong năm 2025 cán mốc rating 2 chữ số. Đáng nói hơn, nếu so với tập 7 (rating 8,077%) thì có thể thấy, rating The Tale of Lady Ok có mức tăng trưởng quá ấn tượng, tăng 117% chỉ sau đúng 1 tập.

The Tale of Lady Ok từng được chú ý ban đầu vì được giới thiệu là Anna phiên bản cổ trang (Anna là bộ phim hiện đại do Suzy đóng chính) thế nhưng thực tế, sau nửa hành trình phim lên sóng, khán giả nhận ra các nhân vật ở The Tale of Lady Ok, nhất là nữ chính, còn khổ hơn trong Anna rất nhiều. Phim xoay quanh Gu Deok I, một nô lệ với thân phận khốn khổ, vô tình gặp được tiểu thư Ok Tae Young, người khiến cô nhận ra giớ quý tộc không phải ai cũng tàn độc, tham lam.

Sau khi tiểu thư Ok mất và nhường lại cuộc sống cho Deok I trong một vụ hỏa hoạn, Deok I đã sống với thân phận của tiểu thư, được bà của tiểu thư Ok Tae Young chấp nhận sự thật và yêu thương như cháu gái. Tưởng đâu cuộc đời của Deok I, lúc này đã lấy tên Tae Young, sẽ sang trang từ đây, ai ngờ cô chỉ sung sướng đúng 3 năm đầu. Cuộc đời bắt đầu chìm trong bi kịch từ khi lấy chồng - một người đàn ông đẹp trai, giàu có và giống hệt người mà cô từng thương khi còn là Deok I. Đáng tiếc khi người chồng này lại không thích phụ nữ nên không thể mang lại hạnh phúc cho cô. Chưa kể, dù chỉ là quý tộc "hàng fake" nhưng cô phải gánh còng lưng nhà chồng, luôn luôn phải đối phó những âm mưu thâm hiểm của hội quý tộc. Đã vậy người chồng còn đi biệt tích 7 năm không về.

Nhân vật trung tâm trong phim là Deok I/Ok Tae Young do Lim Ji Yeon đóng chính nên không có gì lạ khi Lim Ji Yeon là người nổi bật nhất trong cả tác phẩm và màn thể hiện của cô cũng không có gì phải bàn cãi. Bên cạnh đó, mỹ nam điển trai Choo Young Woo cũng xuất sắc không kém. Dù mới có vài năm kinh nghiệm làm nghề ít ỏi cũng chưa từng đóng phim cổ trang nhưng Choo Young Woo một lúc cân 2 vai diễn quá xuất sắc. Màn biến hóa linh hoạt giữa vai người chồng đồng tính của Tae Young với người mà Tae Young từng yêu trong quá khứ (khi còn là Deok I) khiến người xem thậm chí còn tưởng Cheon Seung Hwi và Seong Yun Gyeom là do hai diễn viên khác nhau đảm nhận.

Choo Young Woo - Lim Ji Yeon và toàn bộ dàn cast trong phim đã góp phần biến The Tale of Lady Ok thành một tổng thể hoàn hảo tuyệt đối. Thời điểm hiện tại, The Tale of Lady Ok mới đi được một nửa hành trình lên sóng, thế nên rating phim sẽ còn ghi nhận được nhiểu dấu mốc ấn tượng khác. Và dĩ nhiên màn thể hiện của các diễn viên chắc chắn sẽ còn mang đến nhiều điều bất ngờ.

Nguồn ảnh: JTBC