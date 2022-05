Tuyết Dung: Từ cô bé chăn trâu trốn nhà đi đá bóng đến "Quang Hải phiên bản nữ" khiến cả Châu Á ngả mũ với loạt "siêu phẩm cầu vồng" vô tiền khoáng hậu

Vào lúc 19h tối 14/5, trận đấu vòng loại môn bóng đá nữ SEA Games 31 với sự có mặt của ĐT Việt Nam đã diễn ra trên sân Cẩm Phả, Quảng Ninh. Đối thủ của HLV thầy trò Mai Đức Chung là ĐT Campuchia. Xét về mọi mặt, ĐT nữ Việt Nam được đánh giá cao hơn, chính vì vậy HLV Mai Đức Chung chỉ đưa ra sân các cầu thủ trẻ và chỉ có được 1 bàn thắng ở hiệp 1.

Sau khi tăng cường lực lượng ở hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam dễ dàng có những bàn thắng liên tiếp vào lưới đội tuyển nữ Campuchia để giành chiến thắng đậm 7-0.

Trong số 7 bàn thắng ghi được vào lưới ĐT Campuchia, siêu phẩm phạt góc của Tuyết Dung phút thứ 65 của trận đấu khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Siêu phẩm cầu vồng của Tuyết Dung ĐT nữ Việt Nam trước ĐT Campuchia

Không hổ là "thánh nữ" phạt góc, khả năng đá phạt của Tuyết Dung đã được thể hiện trong tình huống này. Từ khoảng cách khá xa, Tuyết Dung quyết định sút phạt thẳng về phía khung thành. Bóng đi cầu âu và vượt qua tầm với của thủ môn Campuchia.

Với siêu phẩm cầu vồng tuyệt đẹp, Tuyết Dung đã một lần nữa tái hiện lại khoảnh khắc mà cô đã từng thực hiện khiến Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phải "ngả mũ" thán phục.

Sự khác biệt ở tuyển nữ Việt Nam

Nói đến cầu thủ kỹ thuật bậc nhất của bóng đá nam Việt Nam thời điểm hiện tại, người ta nhắc đến ngay cái tên Quang Hải, còn ở bóng đá nữ thì không ai không biết Tuyết Dung, cô gái sở hữu khả năng đá phạt bằng cả 2 chân đầy khéo léo và từng lập vô số những siêu phẩm cho ĐT nữ Việt Nam.

Hình ảnh quen thuộc của Tuyết Dung trên sân cỏ

Tuy không sở hữu "kèo trái" khéo léo như Quang Hải, song nữ tiền vệ sinh năm 1993 còn làm được những điều mà các đồng đội nam khó có thể làm được, đó là ghi bàn bằng chính chân không thuận. Không nhiều cầu thủ có thể làm được điều này, nhưng Tuyết Dung còn khiến cả thế giới phải trầm trồ.

Theo đó, 3 bàn thắng từ những pha đá phạt góc của Tuyết Dung trong những trận đấu chính thức của ĐTQG gần đây đều được nữ tiền vệ thực hiện bằng cả chân trái và chân phải. Đặc biệt, bàn thắng trong trận đấu với Myanmar tại Asian Cup nữ 2020 được nữ tiền vệ thực hiện bằng chân trái, không phải chân thuận đã khiến AFC phải "ngả mũ" thán phục và so sánh với huyền thoại David Beckham.

Trang chủ AFC đăng tải đoạn video bàn thắng của Tuyết Dung cùng dòng trạng thái: "Bend it like Nguyen. Take a bow (ngả mũ thán phục) Nguyen Thi Tuyet Dung".

Cụm từ "Bend it like..." được dùng để ám chỉ những bàn thắng theo phong cách của huyền thoại David Beckham. Cùng ngược lại lịch sử, David Beckham được coi là tượng đài sút phạt thời điểm anh còn thi đấu. Cách sút bóng nghiêng trục người đặc trưng khiến cho trái bóng xoay theo hai trục khác nhau và cuộn vào gôn rất khó đoán. Cụm từ "Bend it like Beckham" bắt nguồn từ đó. Chính Tuyết Dung cũng thừa nhận đã bỏ ra rất nhiều công sức để có thể sút phạt có độ xoáy như vậy.



Và trong trận đấu tối 14/5 vừa qua, Tuyết Dung lại một lần nữa tái hiện lại "siêu phẩm" đó một cách không thể hoàn hảo hơn.

Chưa dừng lại đó, ngược về quá khứ, tại vòng bảng bóng đá nữ Đông Nam Á 2015, Tuyết Dung có 2 pha lập công vào lưới Malaysia. Đáng nói, 2 bàn thắng này cũng xuất phát từ chấm phạt góc và được Tuyết Dung thực hiện bằng cả 2 chân. Sau trận đấu, cầu thủ nữ sinh năm 1993 trở thành tâm điểm trên khắp các mặt báo quốc tế.

Ghi một bàn từ chấm phạt góc có thể do may mắn, ghi bàn 2 lần trong trận đấu là kỳ tích. Tuyết Dung còn có bàn thắng thứ 3 theo kịch bản như vậy. Có lẽ còn rất lâu nữa mới có cầu thủ trên thế giới làm được như cô gái quê Hà Nam.

Tuổi thơ ít ai biết

Ghi dấu ấn cho sự nghiệp lẫy lừng của mình bằng những pha lập công để đời từ vị trí ít người nghĩ đến cùng những thành tích "vô tiền khoáng hậu" trong 10 năm sự nghiệp, thế nhưng ít ai biết Tuyết Dung đã từng có tuổi thơ dữ dội thế nào.

Mẹ nữ tiền vệ từng chia sẻ, từ khi còn nhỏ, Tuyết Dung đã thích đá bóng với các bạn nam, "Dung chỉ thích chơi bóng đá thôi, mẹ cứ mua cho hết quả bóng này đến quả bóng khác, nhiều lúc nghĩ con gái lại chơi bóng suốt như thế tôi cũng e dè, xong còn mắng và không mua bóng cho nó nữa. Nhưng cứ Tết có tiền lì xì thì Dung lại dành dụm để mua bóng đá".

Những giải thưởng mà Tuyết Dung đã đạt được trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình.

Những tưởng lớn dần, niềm đam mê với trái bóng của nữ cầu thủ sẽ giảm dần và cô cũng sẽ như các bạn gái cùng trang lứa xúng xính trong những bộ quần áo, váy vóc điệu đà. Nhưng ngược lại, càng theo thời gian, niềm đam mê với bóng đá trong người Tuyết Dung càng lớn dần lên.

Suốt những năm học cấp 2, cấp 3, trong khi các bạn đi học đến 11h là về nhưng hôm nào Tuyết Dung cũng ở lại trường đến 12h để có thời gian đá bóng cùng với các bạn.

Tuyết Dung và danh hiệu Quả bóng vàng 2014

Rồi những buổi trưa hè, đợi bố mẹ đi ngủ, Tuyết Dung liền trốn ra sân bãi sau nhà chơi bóng, có những hôm vừa mang bao đi cắt cỏ, vừa dắt trâu ra đồng thả để có thời gian chơi. Cả tuổi thơ của nữ cầu thủ đều gắn liền với trái bóng tròn chạy trên sân cỏ.

Ở tuổi 18, Tuyết Dung lần đầu giành chức vô địch giải U19 nữ Quốc gia, được bầu là cầu thủ hay nhất giải và cũng từ đây tài năng của Tuyết Dung được thực sự bộc lộ và phát triển.

Tuyết Dung sau đó được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Kể từ đó tới nay, cô gái quê Bình Lục gần như được mặc định sẽ góp mặt ở đội tuyển nếu không gặp vấn đề về sức khỏe.

Linh hồn của tuyển nữ

Ở tuổi 28, Nguyễn Thị Tuyết Dung đang sống những ngày tuyệt vời nhất của đời cầu thủ khi liên tiếp gặt hái được những thành công cùng ĐT nữ Việt Nam. Với thâm niên 10 năm khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam, cô có đủ danh hiệu mà cầu thủ nào cũng mong ước, vô địch quốc gia cùng đội nữ Hà Nam, vô địch Đông Nam Á, vô địch SEA Games, 2 lần giành danh hiệu Quả bóng Vàng nữ.



Tuyết Dung đang nắm giữ vai trò linh hồn trong lối chơi của ĐT nữ Việt Nam, người góp phần lớn vào những thành công của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia trong 10 năm qua.

Trên sân cỏ, Tuyết Dung là nỗi khiếp sợ với mọi đội bóng

Đặc biệt tại giải Vô địch Đông Nam Á 2019, Tuyết Dung tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng và cùng tuyển nữ Việt Nam lên ngôi vô địch khi đánh bại Thái Lan ở trận chung kết. Chiến thắng này cũng đánh dấu giai đoạn nổi trội của tuyển nữ Việt Nam ở đấu trường châu lục.

Tài năng của Tuyết Dung lại một lần nữa được khẳng định khi cô đã có những đóng góp quan trọng vào chiến thắng quan trọng của đội tuyển nữ Việt Nam tại Vòng chung kết Asian cup nữ 2022 vào tháng 02 vừa qua. Qua đó, lần đầu tiên, bóng đá Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh - World Cup nữ 2023.

Với một phong độ cao và nguồn cảm hứng chơi bóng vô tận, nữ tuyển thủ người Hà Nam chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục bay cao để tỏa sáng ở những hành trình phía trước, mà tại Sea Games 31 đang diễn ra, Tuyết Dung đã và đang chứng minh rõ hơn bao giờ hết.

