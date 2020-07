Tuyệt chiêu phân biệt sàn gỗ Châu Âu đúng xuất xứ

Những cách nhận biết sàn gỗ Châu Âu chính hãng

Các loại sàn Châu Âu nổi bật được người Việt Nam ưa chuộng phải kể đến như: KronoSwiss, QuickStep, BerryAlloc…những thương hiệu này hội tụ rất nhiều ưu điểm, đặc biệt phù hợp với khí hậu nước ta. Tuy nhiên, để mua được sàn gỗ chính hãng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người tiêu dùng là việc khá khó giữa thị trường sàn gỗ "hỗn độn" hiện nay, bởi chỉ điểm danh qua thị trường đang cung cấp khoảng hơn 500 hãng sàn gỗ công nghiệp trong đó có rất nhiều loại sàn đến từ Trung Quốc hay sản xuất tại Việt Nam, những sản phẩm này đều "nhập nhèm" xuất xứ để dễ bán hàng.

Theo như chia sẻ của anh Minh Đức – nhân viên lắp đặt sàn gỗ cho hay: "Mình nhận việc lắp đặt sàn gỗ thời vụ cũng khoảng 4 năm này rồi nên có khá nhiều kinh nghiệm về việc phân biệt sàn gỗ Châu Âu và sàn gỗ nhái. Với sàn chính hãng, người trong nghề như mình nhìn tổng quan là nhận biết được ngay. Hơn nữa, quá trình lắp đặt sàn chính hãng nhàn hơn bởi hẻm khóa trơn tru,dễ dàng mọi thứ ăn khớp không ọp ẹp như sàn giá rẻ hay sàn nhái".

Việc phân biệt sàn gỗ thật – giả bằng mắt thường chỉ dành cho những người trong nghề, dành cho những người am hiểu về thị trường sàn gỗ. Còn đối với người tiêu dùng, chỉ cần dựa vào những yếu tố cần có của sàn chính hãng là dễ dàng biết được sàn gỗ chính hãng.

Thứ nhất, sàn gỗ công nghiệp châu Âu luôn có các chứng chỉ quốc tế như: Chứng chỉ quốc tế FSC; đây là loại chứng chỉ chứng minh về việc quản lý rừng trên thế giới, chứng minh tất cả các sản phẩm được khai thác và sản xuất từ nguồn rừng có nguồn gốc. Hay như: chứng chỉ sản xuất sạch CO2, ít thải CO2 ra môi trường, chứng chỉ độ chống cháy, chứng chỉ khả năng chịu nước…đây đều là những yếu tố xác định một thương hiệu sàn gỗ Châu Âu chính hãng.

Thứ 2, ngoài chứng chỉ quốc tế, người tiêu dùng có thể yêu cầu đại lý phân phối một số giấy tờ như: C/O (Certificate of origin). Đây là chứng chỉ xuất xứ sàn gỗ tại nước sản xuất, giấy tờ này không thể làm giả được bởi bản gốc được cập nhật trên website của Bộ Công Thương nước sở tại.

Thứ 3, với những mặt hàng nhập khẩu từ nước ngoài cụ thể là sàn gỗ nhập từ Châu Âu chắc chắn đều có vận đơn hàng hóa: Bill of Lading. Đây là mã vận đơn đường biển hay giấy vận chuyển hàng trên biển. Dữ liệu này được lưu trên website của hãng tàu biển, khi kiểm tra online các thông tin về tên Container, số lượng Container và Container hàng đi từ đâu về Việt Nam đều hiện thị rõ ràng. Dữ liệu kiểm tra online này không thể làm giả được.

Thứ 4, kiểm tra thông tin và quy cách sản phẩm trên bao bì: Được biết, các loại sàn gỗ từ Châu Âu bao giờ cũng có mã vạch sản phẩm. Khi dùng phần mềm quét mã vạch, chúng ta sẽ có đầy đủ các thông tin về xuất xứ hàng hóa, tên sản phẩm, tên nhà máy sản xuất, nước sản xuất. Lưu ý: đối với hàng quốc tế phải dùng nhưng APP phần mềm quốc tế như iGepir mới quét được mã vạch của hàng quốc tế. Nhiều APP của Việt Nam sáng chế, không liên kết dữ liệu quốc tế nên khi quét sẽ không có thông tin.

Bên cạnh đó, theo chia sẻ của anh Thắng – quản lý showroom trưng bày sàn gỗ tại Hà Nội; đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền các dòng sàn gỗ công nghiệp Châu Âu cao cấp tại Việt Nam bật mí thêm: "Tất cả những sàn gỗ chính hãng, nổi tiếng, trên bao bì sản phẩm đều được in nhiều thứ tiếng như: Tiếng Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha…. Hơn nữa, khi quan sát bên ngoài người tiêu dùng dễ dàng thấy được những thông tin sản phẩm, thông tin nhà máy sản xuất, nước sản xuất, hướng dẫn lắp đặt, hướng dẫn bảo quản được in ấn rất rõ nét. Ví dụ, như sàn gỗ Thụy Sĩ Kronoswiss ngoài vỏ hộp và thanh gỗ được ghi rõ: Made in Switzerland (sản xuất tại Thụy Sĩ). Khi khách đến showroom tham khảo, mua hàng chúng tôi đều chỉ rõ các thông tin cho khách hàng phân biệt sự khác nhau giữa sàn gỗ Châu Âu chính hãng và sàn gỗ nhái".

Bên cạnh đó, với công nghệ thông tin phát triển, ngoài những tiêu chí trên, người mua có thể kiểm tra qua internet bằng cách tham khảo tài khoản riêng như Facebook,Twitter của các sàn gỗ nổi tiếng. Trên đó, họ cập nhật đủ website nhà máy, địa chỉ…qua đây người tiêu dùng dễ dàng biết thêm được những đánh giá của khách hàng đang sử dụng sản phẩm.

Có thể nói, để xác định được một thương hiệu sàn gỗ Châu Âu chính hãng bán tại thị trường Việt Nam người tiêu dùng cần trang bị những kiến thức cơ bản tránh trường hợp mua phải hàng kém chất lượng. Nếu ở Hà Nội, Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh lân cận người tiêu dùng có thế tới trực tiếp các showroom chính thức của Phú Mỹ Hưng.

Một số dòng sản phẩm chủ đạo của thị trường Châu Âu có mặt tại đây là KronoSwiss, QuickStep, Berry Alloc và phụ kiện Châu Âu. Đây là những dòng sản phẩm có nhiều ưu điểm như cốt gỗ sạch, chịu nước tốt và tính thẩm mỹ cao…thích hợp lắp đặt tại mọi không gian như chung cư, nhà đất, khách sạn, resort…

Tham khảo thêm sàn gỗ Thụy Sĩ Kronoswiss tại website: www.kronoswiss.vn hoặc sàn gỗ Bỉ Quickstep tại website: www.quickstep.com.vn hoặc sàn gỗ BerryAlloc tại website: www.berryAlloc.com.vn