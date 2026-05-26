Tuyển sinh lớp 10: Thí sinh cần tránh mất điểm oan

Chịu khó “nhặt” điểm

Ở giai đoạn nước rút, thầy Nguyễn Mạnh Cường, giáo viên dạy Toán tại hệ thống giáo dục Hocmai, Hà Nội lưu ý học sinh không nên ôn tập dàn trải, thiếu trọng tâm. Thí sinh cần căn cứ vào năng lực hiện tại qua các bài kiểm tra, thi thử và nguyện vọng đã chọn để xác định mục tiêu điểm số phù hợp. Với những ai đặt mục tiêu điểm khá, giỏi, điều quan trọng nhất là phải làm chắc các câu hỏi cơ bản và trung bình để xây dựng “nền điểm” an toàn.

Học sinh lớp 9 tại Hà Nội tham dự kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm 2025. Ảnh: ĐỨC NGUYỄN

Thầy Cường nhấn mạnh trong bài thi môn Toán, có những lỗi rất đáng tiếc không xuất phát từ chủ quan mà do trình bày thiếu cẩn thận, cần phải tránh tuyệt đối. Học sinh chú ý không bỏ qua điều kiện xác định của biểu thức, phương trình, hệ phương trình hoặc bài toán có căn thức, phân thức. Sau khi tìm được nghiệm, bắt buộc phải đối chiếu điều kiện và kết luận rõ ràng.

Ngày 30 - 31/5 khoảng gần 130.000 học sinh lớp 9 tại Hà Nội sẽ tham gia kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập. Ngày 1- 2/6, trên 150.000 học sinh lớp 9 tại TPHCM sẽ tham gia kì thi này.

Bên cạnh đó, các lỗi như thiếu đơn vị, tính toán sai, trình bày quá tắt, kết luận chưa đầy đủ... đều gây mất điểm đáng tiếc. Thí sinh cần kiểm tra kĩ các phép biến đổi đại số, dấu âm, quy đồng, rút gọn, chuyển vế. Không viết lời giải theo kiểu chỉ ghi kết quả vì bài thi cần thể hiện quá trình suy luận; một đáp án đúng nhưng thiếu lập luận vẫn bị trừ điểm. Ngoài ra, không phải lúc nào cũng giải trọn vẹn được một câu nâng cao, nhưng nếu biết bóc tách vấn đề, học sinh vẫn có thể lấy được một phần điểm từ việc “nhặt điểm” trong từng ý nhỏ. Do đó, khi luyện tập, học sinh cần rèn thói quen trình bày rõ ràng, đầy đủ, đúng quy trình và nên nhờ thầy cô chấm chữa để khắc phục lỗi sai.

Chiến thuật phân bổ thời gian

Bên cạnh kiến thức, chiến thuật làm bài cũng quyết định lớn đến thành công. Thầy Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ, khi nhận đề, học sinh nên đọc lướt toàn bộ để nắm cấu trúc, ưu tiên làm trước những câu chắc chắn và là thế mạnh. Thí sinh cần hoàn thành câu cơ bản, tra soát kĩ để giữ chắc nền điểm 7 - 8 trước khi dành thời gian cho câu hỏi nâng cao, tránh mất bình tĩnh khi thấy câu khó. Định hướng theo chương trình giáo dục 2018, các bài toán thực tế, gắn với mô hình, số liệu, bảng biểu xuất hiện nhiều hơn. Khi gặp dạng bài này, học sinh cần đọc kĩ đề, gạch chân từ khóa, xác định đại lượng đã biết, đại lượng cần tìm, đơn vị đo trước khi đặt ẩn, lập phương trình hoặc hệ phương trình phù hợp. Với bài toán thực tế, cần ghi đơn vị phù hợp và trả lời đúng câu hỏi của đề bài.

Đối với thí sinh tham gia kì thi tại TPHCM, thầy Nguyễn Hoài Nam, giáo viên dạy Toán Trường THPT Long Trường lưu ý, đề thi những năm gần đây thường giữ cấu trúc 7 bài tự luận độc lập làm trong 120 phút. Đề có sự kết hợp hài hòa giữa ma trận kiến thức truyền thống và định hướng đánh giá năng lực thực tế, yêu cầu học sinh biết đọc hiểu dữ liệu, mô hình hóa tình huống. Để tối ưu hóa điểm số, thầy Hoài Nam đưa ra hai lưu ý quan trọng.

Thứ nhất là tránh lỗi kĩ năng bằng việc đọc kĩ yêu cầu làm tròn, thường là chính xác đến hàng phần trăm của đơn vị. Tuyệt đối không làm tròn sớm ở các bước tính trung gian khiến kết quả cuối cùng bị lệch dẫn đến bị trừ điểm, đồng thời phải dùng đúng giá trị hằng số đề bài cho. Thứ hai là chiến thuật đạt điểm cao qua phân bổ và trình bày. Học sinh phải lấy điểm tuyệt đối từ bài dễ. Môn Toán thực tế kiểm tra tư duy lập luận, do đó các bước lập luận dẫn dắt từ câu chữ trong đề sang biểu thức toán học phải rõ ràng, không được viết mỗi phương trình ra mà không giải thích, riêng phần hình học phải vẽ hình chính xác.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, việc chuẩn bị một tâm lí vững vàng trước và sau khi thi là chìa khóa cuối cùng để hoàn thiện kì thi. Thầy Cường nhắc nhở học sinh cần nắm rõ quy chế thi, giờ giấc phải chính xác và tuân thủ tuyệt đối các hiệu lệnh bắt đầu, hết giờ của giám thị.

Một lưu ý đặc biệt quan trọng khác là sau khi thi xong từng môn, thí sinh không nên vội vàng tra đáp án, so sánh bài làm hoặc đọc quá nhiều bình luận trên mạng xã hội. Việc này rất dễ làm dao động tâm lí, đặc biệt nếu các em phát hiện mình có một vài câu chưa chắc chắn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến bài thi của các môn tiếp theo. Việc đối chiếu đáp án hoàn toàn có thể thực hiện sau khi kì thi kết thúc để đảm bảo an toàn cho tâm lí thi cử.

“Không thể phủ nhận áp lực đối với học sinh trước ngày thi. Tuy nhiên, với các kiến thức thầy, cô đã truyền đạt, với sự cố gắng nỗ lực của các em, với chiến thuật ôn luyện hợp lí, với sự đồng hành của gia đình, tôi tin rằng học sinh sẽ có mùa thi thành công”, thầy Cường bày tỏ.