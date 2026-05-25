Đoạn clip trong 1 buổi họp phụ huynh gây "bão" lúc này: Người "phốt" bất ngờ bị "ném đá" ngược!

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh đứng trên bục biểu diễn tiết mục nhảy trong buổi họp phụ huynh bất ngờ thu hút sự chú ý. Trong clip, nữ sinh mặc áo thun, quần ống rộng, biểu diễn trên nền nhạc Hàn Quốc trước sự theo dõi của nhiều phụ huynh phía dưới. Không khí buổi họp khá thoải mái, nhiều người chăm chú xem, một số còn tỏ ra thích thú.

Tuy nhiên, tranh cãi cũng nhanh chóng xuất hiện khi một tài khoản nhanh đăng clip "bóc phốt" cùng thắc mắc: "Bé này lấy đâu ra tự tin vậy ạ? Tôi thắc mắc là nhảy như vậy trước mặt phụ huynh được xem là điều bình thường hả mọi người? Hay do tôi khó tính chứ tôi không thấm nổi". Ý kiến này lập tức tạo nên nhiều luồng quan điểm trái chiều với hàng trăm bình luận.

Người lớn cũng nên bớt căng thẳng

Đáng nói, thay vì nhận được sự đồng tình, người đăng clip bị "ném đá" ngược. Không ít người cho rằng việc học sinh biểu diễn văn nghệ trong các buổi sinh hoạt tập thể hay họp phụ huynh vốn không phải điều xa lạ. Chỉ khác là trước đây học sinh thường hát hoặc đọc thơ, còn hiện nay các em lựa chọn nhảy hiện đại, cover nhạc Hàn Quốc vốn gần gũi với thế hệ trẻ hơn. Người lớn đôi khi không quá chú trọng bài nhạc hay xu hướng giới trẻ đang theo đuổi mà chỉ xem đây là một tiết mục giải trí ngắn giúp buổi họp bớt căng thẳng.

Một phụ huynh bình luận: "Mình thấy đây chỉ là tiết mục văn nghệ giúp không khí buổi họp vui vẻ hơn thôi. Bé nhảy năng động, tự tin chứ đâu phản cảm". Người khác cũng đồng tình: "Toàn động tác khoa tay, múa chân đáng yêu chứ có gì quá đà đâu. Nhiều khi ba mẹ còn vui vì con tự tin đứng trước đám đông ấy chứ".

Một số ý kiến cho rằng nhiều người đang quá khắt khe với học sinh. Theo họ, phụ huynh không phải những người quá xa cách hay nghiêm nghị đến mức học sinh không được thể hiện bản thân trước mặt. Nếu là con mình đứng trên đó biểu diễn tự tin như thế, chắc hẳn ai cũng thấy tự hào.

Nhiều người cũng nhắc lại ký ức thời đi học để so sánh. Ngày xưa sinh hoạt lớp hay họp phụ huynh cũng thường có bạn lên hát góp vui. Bây giờ các em thêm phần nhảy hiện đại thôi. Khác thế hệ nên cách thể hiện khác đi", một tài khoản viết.

Ở chiều ngược lại, vẫn có những ý kiến cho rằng việc biểu diễn cần phù hợp với bối cảnh. Một số người cảm thấy các điệu nhảy cover nhạc Hàn trong không gian họp phụ huynh khiến họ không quen mắt hoặc hơi lạc quẻ. Tuy nhiên, đa phần cũng thừa nhận nữ sinh trong clip không có động tác phản cảm hay ăn mặc không phù hợp.

Trong môi trường giáo dục hiện đại, việc các em mạnh dạn thể hiện năng khiếu, đứng trước đám đông hay chủ động tạo không khí tích cực cho tập thể đều là kỹ năng cần được khuyến khích.

Thực tế, không khí các buổi họp phụ huynh lâu nay thường khá căng thẳng, xoay quanh điểm số, thành tích, nhắc nhở và áp lực học hành. Việc có một tiết mục văn nghệ ngắn, đặc biệt do chính học sinh thể hiện, đôi khi lại khiến không gian trở nên nhẹ nhàng, gần gũi hơn rất nhiều. Những tràng cười, tiếng vỗ tay hay ánh mắt thích thú của phụ huynh cũng giúp các em cảm thấy được ghi nhận thay vì chỉ bị đánh giá qua học lực.

Tất nhiên, việc lựa chọn nội dung hay trang phục vẫn cần phù hợp với lứa tuổi và bối cảnh. Nhưng trong trường hợp của nữ sinh trong clip, đa số ý kiến đều cho rằng tiết mục chỉ dừng ở mức năng động, đáng yêu và vô tư đúng tuổi học trò. Và có lẽ, đôi khi người lớn cũng nên bớt căng thẳng một chút để hiểu rằng, với các em, đó đơn giản chỉ là một màn biểu diễn vui vẻ để làm buổi họp bớt nặng nề mà thôi.