Tuyển sinh đầu cấp tại TP HCM: Áp lực rồng vàng

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM, thành phố chia làm 3 giai đoạn thực hiện công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp (mầm non, lớp 1, lớp 6) theo hình thức trực tuyến hoàn toàn. Bắt đầu từ ngày 4-5, phụ huynh học sinh (HS) có thể truy cập vào hệ thống để đăng ký.



Đăng ký tuyển sinh thông qua mã định danh

Theo ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, khung thời gian tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2023-2024 được chia làm 3 giai đoạn, phụ huynh HS cần đặc biệt lưu ý các mốc thời gian. Cụ thể, giai đoạn 1 từ ngày 4 đến hết 11-5, các phòng GD-ĐT tiến hành lập danh sách cán bộ hỗ trợ ở các trường có tham gia tuyển sinh trong năm học 2023-2024.

Ở giai đoạn 2, từ ngày 12-5 đến 17 giờ ngày 5-6, các phòng GD-ĐT chỉ đạo các trường cho phụ huynh HS truy cập vào trang tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn để thực hiện việc đăng ký thông qua mã định danh đã báo cáo với nhà trường.

Học sinh dự tuyển vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP HCM)

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM cũng lưu ý sau giai đoạn 2 này, các thông tin đăng ký tuyển sinh sẽ được làm mới lại và phụ huynh HS sẽ chính thức đăng ký ở giai đoạn 3. Thông tin đăng ký chỉ có giá trị khi được đăng ký ở giai đoạn 3. Ở giai đoạn 3, căn cứ thời gian trong kế hoạch tuyển sinh của TP Thủ Đức và các quận, huyện, phụ huynh HS sẽ tiến hành đăng ký chính thức theo kế hoạch tuyển sinh và hướng dẫn của các phòng GD-ĐT và trường. Kết quả trúng tuyển sẽ được công bố ngay trên trang tuyển sinh đầu cấp của Sở GD-ĐT. Thời gian công bố kết quả ở các trường tiên tiến hội nhập quốc tế dự kiến vào ngày 15-7. Sau thời gian này, HS không trúng tuyển vào các trường tiên tiến hội nhập quốc tế vẫn sẽ được tiếp tục nộp hồ sơ về các phòng GD-ĐT theo nơi cư trú. Thời gian công bố kết quả toàn thành phố đối với tất cả các cấp là ngày 1-8.

Thiếu trường, học sinh sang phường khác học

Tại quận Bình Tân, một trong những quận gặp áp lực tăng số HS trong nhiều năm qua thì năm học 2023-2024 cũng tiếp tục căng thẳng. Ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng Phòng GD-ĐT quận, cho hay bậc mầm non trong năm học mới dự kiến là hơn 32.000 trẻ, tăng hơn 7.000 trẻ so với năm học trước. Ở bậc tiểu học, theo số liệu điều tra của UBND 10 phường, năm học mới dự kiến huy động hơn 10.000 HS vào lớp 1, trong khi số HS lớp 5 ra trường là hơn 12.000 em, tăng gần 3.000 em so với năm học trước. Áp lực khổng lồ về số HS tăng, sĩ số trung bình ở các trường tiểu học công lập tại quận Bình Tân là 41,6 HS/lớp.

Trong khi đó, cũng tại quận này, phường Bình Trị Đông A gặp khó khăn về trường, không đáp ứng chỗ học nên HS phải chuyển đến các phường khác ở xa để học.

"Năm học 2023-2024, số lượng trẻ vào lớp 1 là 970 em nhưng Trường Tiểu học Bình Trị Đông A chỉ nhận được 288 HS" - ông Tuyên nói. Tình hình tương tự ở khối THCS, khi số HS năm học mới tăng 2.378 em, tương đương 53 lớp so với năm học trước, với sĩ số trung bình 44 HS/lớp. Tại phường Bình Trị Đông B chưa có trường THCS nên 684 HS vào lớp 6 cư trú tại phường này sắp tới đây phải di chuyển qua phường khác học.

Theo lãnh đạo nhiều phòng GD-ĐT, dù chưa chốt số HS chính xác ở các lớp đầu cấp nhưng dự kiến số HS lớp 5 lên lớp 6 năm nay sẽ tăng đột biến, lý do đây là lứa tuổi "rồng vàng". Ông Trịnh Vĩnh Thanh, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Gò Vấp, thông tin dự kiến năm học 2023-2024, quận Gò Vấp có khoảng 6.000 HS tốt nghiệp THCS và 11.000 HS hoàn thành chương trình tiểu học lên lớp 6.

Ông Trần Khắc Huy, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Tân Bình, cũng cho biết số lượng HS vào lớp 1 tăng nhẹ nhưng HS vào lớp 6 tăng mạnh, tăng hơn 1.000 em so với năm học trước. Vì thế, một số địa phương có các trường thực hiện mô hình trường tiên tiến tính đến phương án khảo sát vào lớp 6.