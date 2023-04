Tuyển sinh đầu cấp Hà Nội: Hạn chế trái tuyến, tránh các khoản thu ngoài quy định

Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng công an các cấp sẵn sàng hỗ trợ thông tin học sinh cho các trường tuyển sinh đầu cấp thuận lợi. Hiện nay bất cứ phụ huynh nào cũng có thể lấy mã định danh của con mình thông qua tin nhắn điện thoại, không phải đến CA phường để xếp hàng lấy mã định danh. Công an phường, xã , thị trấn có thể cung cấp cho trường học đầy đủ thông tin học sinh bất cứ lúc nào.