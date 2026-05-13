Tuyển sinh đại học 2026: Những lưu ý đặc biệt

Cập nhật dữ liệu lên hệ thống

Mùa tuyển sinh ĐH năm 2026 đang đến gần với những điều chỉnh quan trọng về quy tắc quy đổi điểm và phương thức xét tuyển. Tại các cơ sở giáo dục ĐH trọng điểm như ĐH Bách khoa Hà Nội hay ĐH Kinh tế Quốc dân, quy trình kĩ thuật và tính thời điểm trong việc kê khai hồ sơ trực tuyến đang trở thành yếu tố quyết định cơ hội trúng tuyển. Nếu không nắm vững các mốc thời gian và quy định về trọng số môn học, thí sinh rất dễ đánh mất cơ hội ngay từ bước làm hồ sơ.

Trong những ngày trung tuần tháng 5, không khí tại Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp của ĐH Bách khoa Hà Nội đang trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng ban Tuyển sinh-Hướng nghiệp, cho biết, nhà trường chính thức mở cổng tuyển sinh từ ngày 18-31/5. Đây là khoảng thời gian vàng để thí sinh cập nhật dữ liệu nếu muốn tham gia phương thức xét tuyển tài năng.

Theo PGS.TS Vũ Duy Hải, dù phương thức xét tuyển tài năng năm nay giữ ổn định như năm trước, nhưng tính kỉ luật về thời gian và độ chính xác của hồ sơ là bắt buộc. Thí sinh cần đưa lên hệ thống đầy đủ dữ liệu như các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, cùng các chứng chỉ học thuật uy tín như SAT, ACT, A-Level, AP và IB.

“Nếu thí sinh không cập nhật dữ liệu trong thời gian quy định, nhà trường hoàn toàn không có căn cứ để quy đổi điểm xét tuyển. Điều này đồng nghĩa với việc các em tự tước đi cơ hội tham gia phương thức xét tuyển tài năng của mình,” ông Hải nhấn mạnh.

Tương tự, tại ĐH Kinh tế Quốc dân, quy trình xét tuyển kết hợp cũng có những yêu cầu khắt khe về mặt thủ tục. TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lí Đào tạo của nhà trường lưu ý, thí sinh bắt buộc phải khai báo thông tin và nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ thống riêng của trường từ ngày 20/5-20/6.

Một sai lầm phổ biến thí sinh thường mắc phải là chỉ đăng kí trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT mà quên cập nhật dữ liệu lên hệ thống tuyển sinh của trường theo các phương thức tuyển sinh riêng. TS Lê Anh Đức cảnh báo: “Những thí sinh xét tuyển theo phương thức kết hợp mà không nộp hồ sơ trên hệ thống của ĐH Kinh tế Quốc dân đúng hạn, dù đến tháng 7 có đăng kí trên cổng thông tin của Bộ thì vẫn không được chấp nhận. Khi đó, các em chỉ còn duy nhất lựa chọn là xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT”.

Mặc dù đối với nhóm thí sinh chỉ xét tuyển thuần túy bằng điểm thi tốt nghiệp THPT không bắt buộc phải khai hồ sơ trên hệ thống của trường, nhưng TS Lê Anh Đức vẫn khuyến khích các em thực hiện việc này. Việc khai báo sớm giúp nhà trường có cơ sở dữ liệu để rà soát, đối chiếu, từ đó kịp thời hỗ trợ thí sinh điều chỉnh sai sót, tránh những rủi ro đáng tiếc vào phút chót.

Ðề cao trọng số môn học

Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh với những quy định mang tính siết chặt hơn nhằm nâng cao chất lượng đầu vào. Một trong những điểm cốt lõi là ngưỡng đảm bảo chất lượng (điểm sàn) đối với các phương thức xét tuyển với những thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Phải đạt tối thiểu 15/30 điểm (tổng điểm 3 môn theo tổ hợp). Ngoại trừ các trường hợp đặc cách tốt nghiệp hoặc thí sinh đã tốt nghiệp từ năm 2025 trở về trước. Đây được coi là “hàng rào” kĩ thuật nhằm đảm bảo mặt bằng chung về năng lực học thuật của sinh viên ĐH.

Thí sinh thi đánh giá tư duy đợt 1 năm 2026.

Bên cạnh ngưỡng điểm sàn, Bộ GD&ĐT cũng đặc biệt quan tâm đến tính công bằng giữa các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và điểm thi truyền thống. Các trường ĐH buộc phải công khai quy tắc quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức. Đặc biệt, việc quy đổi chứng chỉ tiếng Anh không còn được thực hiện một cách cào bằng.

Cụ thể, Bộ yêu cầu các trường phải xây dựng bảng quy đổi với tối thiểu 5 mức điểm khác nhau cho các chứng chỉ ngoại ngữ. Ví dụ, thay vì quy định chung IELTS 6.0 trở lên đều được tính 10 điểm, thì nay các mức IELTS 6.0, 6.5, 7.0 hay 7.5 phải có mức điểm quy đổi khác biệt rõ rệt để đảm bảo sự phân hóa. Điều này giúp phản ánh chính xác năng lực ngôn ngữ thực tế của thí sinh và đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh.

Một thay đổi mang tính chiến lược trong mùa tuyển sinh 2026 là việc kiểm soát các tổ hợp môn xét tuyển. Bộ GD&ĐT yêu cầu các tổ hợp môn hoặc bài thi độc lập phải được xây dựng dựa trên khoa học và thực tiễn, phù hợp với năng lực cốt lõi mà ngành đào tạo yêu cầu.

Mùa tuyển sinh 2026 đang đặt ra những yêu cầu cao hơn về sự chủ động của thí sinh. Việc nắm bắt kịp thời các mốc thời gian khóa sổ hồ sơ của từng trường, hiểu rõ cách thức quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ và tính toán trọng số các môn trong tổ hợp sẽ là chìa khóa để các sĩ tử tự tin bước vào cánh cửa đại học mà mình mơ ước.

“Các trường không được xây dựng tổ hợp gây khó hiểu hoặc làm khó thí sinh. Những ngành học đòi hỏi kiến thức nền tảng đặc thù thì bắt buộc phải có môn học tương ứng trong tổ hợp xét tuyển,” hướng dẫn của Bộ nêu rõ. Ví dụ, ngành y khoa không thể thiếu môn sinh học, ngành toán học phải có môn toán chiếm trọng số ưu tiên.

Nếu các trường sử dụng bài thi đánh giá năng lực độc lập, họ phải quy định rõ tỉ lệ điểm tối thiểu của phần nội dung cốt lõi liên quan trực tiếp đến ngành học. Điều này ngăn chặn tình trạng thí sinh có điểm tổng quát cao nhưng lại yếu kém ở môn chuyên ngành then chốt.

Đặc biệt, đối với phương thức xét học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT, Bộ lưu ý các trường phải đảm bảo môn Toán hoặc môn Ngữ văn phải có trọng số tính điểm tối thiểu là 1/3 tổng điểm xét tuyển. Đây là quy định nhằm khẳng định vai trò của các môn công cụ quan trọng bậc nhất ở bậc phổ thông.

Ví dụ, nếu một trường sử dụng tổ hợp D07 (toán, hóa, tiếng Anh), trọng số của môn toán phải đạt ít nhất 33,33%. Nếu trường áp dụng công thức tính điểm theo kiểu nhân hệ số (toán x 1, hóa x 1, tiếng Anh x 2), thì lúc này trọng số môn toán chỉ còn chiếm 1/4 (25%), như vậy là vi phạm quy định của Bộ và cần phải điều chỉnh lại công thức tính.