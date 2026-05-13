Giáo viên không tập huấn sách giáo khoa mới sẽ không được đứng lớp, Sở GD-ĐT TPHCM nói gì?

Sở GD-ĐT TPHCM vừa ban hành văn bản về việc tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử dụng bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất, dùng chung cho cả nước.

Theo văn bản của Sở GD-ĐT, để chuẩn bị cho việc thực hiện bộ SGK thống nhất từ năm học 2026–2027, trong giai đoạn từ ngày 29-6 đến hết ngày 24-7, TP sẽ tổ chức tập huấn cho toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên của các cơ sở giáo dục tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn. Hình thức tập huấn là trực tuyến diễn ra trong 1 ngày.

Giáo viên tham dự tập huấn, bồi dưỡng đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục dự kiến được phân công giảng dạy trong năm học 2026–2027. Cán bộ quản lý tham dự tập huấn, bồi dưỡng đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục dự kiến được phân công quản lý, phụ trách trong năm học 2026–2027.

Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức đánh giá giáo viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK.

Giáo viên được xếp loại "Đạt" khi tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng, có kế hoạch bài dạy xếp loại "Đạt" và hoàn thành 10 câu hỏi hoặc bài tập kiểm tra trắc nghiệm cho mỗi môn học/hoạt động giáo dục.

Đối với cán bộ quản lý, giáo viên vì lý do bất khả kháng không tham gia tập huấn, bồi dưỡng theo lịch, hiệu trưởng cần xây dựng kế hoạch tập huấn lại, đảm bảo hoàn thành việc tập huấn, bồi dưỡng trước ngày 10-8-2026.

Đặc biệt, Sở GD-ĐT đề nghị các trường không phân công giảng dạy đối với những giáo viên không tham gia tập huấn, bồi dưỡng hoặc không đạt mức đánh giá theo yêu cầu.

Quy định trên khiến nhiều giáo viên tại TPHCM băn khoăn.

Giáo viên TPHCM trong một đợt góp ý, lựa chọn SGK. Ảnh: Phương Quỳnh

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết tập huấn trong dịp hè dành cho giáo viên có nhiều nội dung, trong đó năm nay có thêm việc tập huấn một bộ SGK thống nhất cho năm học tới.

Theo ông Hồ Tấn Minh, đây là nhiệm vụ của giáo viên, đi tập huấn để biết trong SGK này có nội dung gì, viết cái gì để về triển khai giảng dạy trong thực tế ở trường, lớp của mình sao cho phù hợp. Năm nay đổi mới toàn bộ học liệu nên việc tập huấn cần phải được triển khai đồng bộ từ trên xuống. Đồng thời, việc tập huấn SGK này còn là yêu cầu của Bộ GD-ĐT.

Trước quy định không phân đứng lớp đối với các giáo viên không tham gia tập huấn SGK, người phát ngôn Sở GD-ĐT TP cho biết nếu giáo viên không biết trong sách có những học liệu, ngữ liệu ở những đơn vị kiến thức nào để mà triển khai tới học sinh thì làm sao có thể đứng lớp dạy được.

"SGK là của học sinh nhưng giáo viên phải biết sử dụng sách đó như thế nào để hướng dẫn học sinh học và kịch bản tổ chức giảng dạy trên lớp là của giáo viên nên nhất thiết giáo viên phải đi tập huấn để nắm được các nội dung, kiến thức ở sách"- ông Minh nhấn mạnh.

Từ năm học 2026-2027, cả nước sẽ sử dụng chung bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống".