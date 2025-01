Tựu trường sớm để học sinh nghỉ Tết dài hơn

Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh cảm thấy lo lắng, đồng thời tạo ra áp lực không nhỏ cho ngành Giáo dục. Để học sinh có một kỳ nghỉ Tết dài hơn, lãnh đạo ngành Giáo dục TPHCM đề xuất phương án cho các trường tựu trường trước 1 - 2 tuần so với lịch khai giảng chính thức.

Học sớm trước 1 - 2 tuần

Tại Hội nghị tập huấn Hiệu trưởng trường THCS, THPT về tăng cường tổ chức, quản lý thực hiện Chương trình GDPT 2018 do Bộ GD&ĐT tổ chức cuối tháng 12/2024, ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM kiến nghị Bộ GD&ĐT cho phép học sinh vào học sớm trước 1 - 2 tuần trong thời gian tựu trường để địa phương có thể sắp xếp thời gian nghỉ Tết cho học sinh nhiều hơn.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, trong kế hoạch năm học của Bộ GD&ĐT, năm học bắt đầu từ ngày 5/9 và kết thúc ngày 31/5, tổng cộng khoảng 38 tuần 3 ngày. Nếu trừ các ngày nghỉ lễ thì còn vừa đủ 35 tuần thực học, dư 1 đến 2 ngày.

TPHCM đã quyết định cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán trong vòng 1 tuần, cộng thêm các ngày cuối tuần, tạo tổng thời gian nghỉ là 9 ngày. Tuy nhiên, trước những lo ngại về thời gian nghỉ ngắn, đặc biệt với các gia đình có người thân ở quê xa, thành phố đã điều chỉnh lại lịch nghỉ.

Sự điều chỉnh này xuất phát từ việc đông đảo người dân thành phố thuộc diện nhập cư, lịch nghỉ ngắn gây khó khăn cho phụ huynh và học sinh khi về thăm quê. Theo quyết định mới, thành phố đã tăng thêm 2 ngày nghỉ, nâng tổng thời gian nghỉ Tết lên 11 ngày.

Ngay khi TPHCM có văn bản về việc điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh từ 9 lên 11 ngày, ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, các trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục năm học và tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết hợp tình, hợp lý cho học sinh không cư trú tại thành phố trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

“Sở GD&ĐT TPHCM đã hướng dẫn các trường, học sinh có nhu cầu nghỉ thêm một vài ngày thì hiệu trưởng cần linh động giải quyết sao cho trường vẫn đảm bảo đủ thời lượng dạy - học, kiểm tra, đánh giá và hoàn thành kế hoạch giáo dục trong năm học 2024 - 2025 theo quy định; học sinh có điều kiện tham gia một hoạt động truyền thống của dân tộc như lễ tảo mộ của gia đình”, ông Minh cho hay.

Hội thu heo đất của Trường Tiểu học Lê Văn Việt (TP Thủ Đức, TPHCM) gây quỹ tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: N.V

Nhiều ý kiến đồng tình

Với giáo viên, phụ huynh tại TPHCM, không ít người vốn là dân nhập cư. Tết Nguyên đán là dịp hiếm hoi để về quê sum họp gia đình nhưng thời gian nghỉ lại quá ngắn. Do đó, trước ý kiến của lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM được nhiều ý kiến bày tỏ sự tán đồng.

Thầy Lê Hữu Bình - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạnh An (huyện Cần Giờ) cho rằng, được nghỉ Tết dài hơn là mong muốn của nhiều phụ huynh, học sinh và giáo viên tại TPHCM. Riêng tại Trường Tiểu học Thạnh An, khoảng 30% thầy, cô quê ở miền Bắc, miền Trung. Ngày nghỉ Tết ít ỏi, đi lại đắt đỏ nên hầu như thầy cô không về quê đón Tết, mà chủ yếu về dịp hè do thời gian dài.

“Mấy năm gần đây, học sinh khối 1 tựu trường sớm hơn 2 tuần trước khai giảng, các khối còn lại thì một tuần. Trong thời gian này chủ yếu để học sinh làm quen trường lớp, cũng như ôn tập kiến thức cũ. Tuy nhiên, nếu thầy cô sớm ổn định nền nếp, có thể dạy học luôn thời điểm này để có thời gian nghỉ Tết nhiều hơn, tôi thấy cũng hợp lý”, thầy Bình cho hay.

Dù thành phố điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm nay lên 11 ngày so với kế hoạch ban đầu nhưng gia đình cô Nguyễn Thị Hòa - giáo viên một trường THCS tại TPHCM vẫn không thể về thăm quê ở Hà Tĩnh. Theo giáo viên này, thời gian nghỉ quá ngắn, những ngày cận Tết do giá vé máy bay, tàu, xe đều tăng nên khó về quê.

“Đề xuất học sinh tựu trường và học 1 - 2 tuần trước khai giảng, tôi thấy hợp lý. Chẳng hạn những năm qua, nếu có công việc gia đình quan trọng vào dịp Tết Nguyên đán, tôi phải xin nghỉ phép thêm mấy ngày vừa có nhiều thời gian thăm người thân, chi phí đi lại không phải dịp cao điểm nên cũng đỡ áp lực hơn”, cô Hòa chia sẻ.

Ở góc độ phụ huynh, anh Nguyễn Văn Quyết có 2 con đang học tại một trường tiểu học ở TP Thủ Đức chia sẻ, cả gia đình luôn trông chờ lịch nghỉ Tết của con để lên kế hoạch về quê. Do vợ chồng buôn bán tự do, chủ động thời gian nên có thể nghỉ Tết sớm. Tuy nhiên, lịch nghỉ Tết cho học sinh chưa được chốt luôn khiến gia đình lo lắng.

“Thời điểm thành phố chưa công bố lịch nghỉ Tết của học sinh, chúng tôi phân vân không biết nên ở lại hay về quê, vì thế chưa dám mua vé máy bay. Nếu chỉ nghỉ 9 ngày thì quá ngắn, mà cho các con nghỉ trước hoặc sau Tết lại sợ ảnh hưởng việc học. Tôi mong kỳ nghỉ Tết được kéo dài thêm để gia đình có thời gian ở quê lâu hơn, việc đi lại cũng bớt áp lực về chi phí”, anh Quyết bày tỏ.