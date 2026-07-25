Khoa Nội Thận Khớp, Bệnh viện 19-8 mới tiếp nhận điều trị một ca bệnh mà trên thực tế lâm sàng cũng khá thường gặp:

Bệnh nhân nữ 22 tuổi, tiền sử khoẻ mạnh. Trong 6 tháng gần đây tự nhiên thấy mệt mỏi, ăn không ngon miệng kèm theo tóc rụng nhiều và trên mặt xuất hiện các “chấm đỏ”.

Ban đầu nữ bệnh nhân chỉ nghĩ do đang trong thời gian chuẩn bị thi tốt nghiệp đại học nên áp lực, căng thẳng cộng với chế độ ăn, ngủ không hợp lý. Bệnh nhân tự mua một số loại dầu gội “ngăn rụng tóc”, kem bôi dưỡng da và bổ sung thêm “thực phẩm chức năng” để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Nhận kết quả từ bác sĩ, bệnh nhân khá ngỡ ngàng vì tưởng chừng như “da” và “tóc” thì có liên quan gì đến “thận”. (Ảnh minh hoạ: Internet)

Mặc dù vậy các biểu hiện rụng tóc và ban vùng mặt không cải thiện, bệnh nhân đã đến khám tại Bệnh viện 19-8.

Ngay khi khám bệnh nhân, bác sĩ Khoa Nội Thận Khớp đã nhận thấy những dấu hiệu bệnh không “đơn giản” như vậy và sau khi thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu đưa ra kết luận bệnh nhân bị viêm thận lupus đã có tổn thương chức năng thận.

Nhận kết quả từ bác sĩ, bệnh nhân khá ngỡ ngàng vì tưởng chừng như “da” và “tóc” thì có liên quan gì đến “thận”.

Vậy Lupus là gì?

Theo BSCK II. Lương Thị Tuyết, Khoa Nội Thận Khớp - Bệnh viện 19-8, Lupus ban đỏ hệ thống (SLE) không chỉ là một căn bệnh ngoài da. Đây là một bệnh lý tự miễn phức tạp, nơi hệ miễn dịch "tự tấn công" chính các cơ quan trong cơ thể mình. Các bác sĩ thận học thường ví lupus như một "kẻ ẩn mình" vì triệu chứng của nó vô cùng đa dạng và dễ nhầm lẫn, trùng lặp với các bệnh lý phổ biến khác.

Lupus có những biểu hiện như thế nào?

Chẩn đoán xác định thường dựa trên 11 tiêu chuẩn chuyên môn (theo ACR 1997). Hãy lưu ý nếu bạn có từ 4 dấu hiệu sau đây:

Lupus ban đỏ hệ thống (SLE) không chỉ là một căn bệnh ngoài da. (Ảnh minh hoạ: Internet)

- Các tổn thương ngoài da: Ban đỏ hình cánh bướm ở mặt, ban hình đĩa ở thân mình, loét niêm mạc miệng họng.

- Xương khớp: Viêm đa khớp

- Nội tạng & Thần kinh: Viêm màng phổi/màng tim, co giật không rõ nguyên nhân.

- Xét nghiệm: Có Protein niệu/trụ niệu (biểu hiện tại thận); giảm bạch cầu, tiểu cầu hoặc lympho bào; các xét nghiệm miễn dịch hoặc kháng thể kháng nhân dương tính.

Viêm thận lupus - “Sát thủ thầm lặng”

Viêm thận là biến chứng thường gặp và nghiêm trọng nhất của Lupus. Bệnh có thể tiến triển rất nhanh từ việc chỉ có đạm trong nước tiểu đến suy thận giai đoạn cuối nếu không được điều trị kịp thời.

BS BSCK II. Lương Thị Tuyết khuyên, mọi người nên chủ động dự phòng. Đây là chìa khóa để sống khỏe cùng lupus. Cụ thể:

Bảo vệ da và ngăn ngừa bùng phát

- Tránh ánh nắng mặt trời: Tia UV là tác nhân hàng đầu gây bùng phát bệnh. Người bệnh cần sử dụng kem chống nắng thường xuyên, mặc quần áo dài tay và che chắn kỹ khi ra ngoài.

- Tuyệt đối không hút thuốc: Thuốc lá làm trầm trọng thêm tổn thương mạch máu và giảm hiệu quả của thuốc điều trị.

Chế độ dinh dưỡng và vận động

Ăn uống lành mạnh: Thực hiện chế độ ăn kiêng phù hợp, đặc biệt là giảm muối (ăn nhạt) nếu có tổn thương thận hoặc huyết áp cao.

Kiểm soát cân nặng

Vận động vừa sức

Theo dõi và quản lý y tế

Tầm soát định kỳ: thực hiện các xét nghiệm định kỳ như: Công thức máu, chức năng gan thận, tổng phân tích nước tiểu, C3C4, Anti-ds DNA....

Tái khám thường xuyên: định kỳ 1-3 tháng tuỳ theo giai đoạn bệnh

Tiêm chủng: theo hướng dẫn của bác sĩ để phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng

Quản lý đa chuyên khoa để đạt hiệu quả tối ưu.

"Lupus là một hành trình dài, nhưng với sự phối hợp đa chuyên khoa và tuân thủ điều trị, viêm thận Lupus sẽ không còn là nỗi ám ảnh nếu được phát hiện sớm và quản lý đúng cách. Hãy lắng nghe cơ thể và tuân thủ lộ trình điều trị để bảo vệ sức khỏe của chính mình", BS Tuyết nói.