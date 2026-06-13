Nữ nghệ sĩ là "bà hoàng" sân khấu một thời: Từng phải dọn toilet để kiếm sống, đau đớn vì lấy chồng vũ phu

NS Thanh Hằng sinh năm 1959 trong một gia đình có truyền thống cải lương. Lớn lên trong môi trường gắn liền với sân khấu, NS Thanh Hằng sớm bộc lộ năng khiếu ca hát và nhanh chóng tạo dấu ấn bằng giọng ca ngọt ngào, lối diễn xuất giàu cảm xúc.

Hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật, NS Thanh Hằng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của sân khấu cải lương phía Nam. Tên tuổi của bà gắn liền với loạt vở diễn nổi tiếng như Người đẹp Bạch Hoa Thôn, Giọt lệ cố nhân, Một kiếp đọa đày, Xử án Trần Thế Mỹ, Hàn Mạc Tử...

Bà hoạt động cùng thời với nhiều tên tuổi lớn như NSƯT Vũ Linh, NSƯT Ngọc Huyền, NSƯT Kim Tử Long, Phượng Mai... và từng được xem là một trong những đào thương được săn đón nhất của sân khấu cải lương.

Thanh Hằng được đánh giá là một nữ nghệ sĩ cải lương tài năng của sân khấu cải lương cùng thời với NSƯT Vũ Linh, NSƯT Ngọc Huyền, NSƯT Kim Tử Long, Phượng Mai.... Ảnh: Tổng hợp

Vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, NS Thanh Hằng là cái tên quen thuộc với khán giả, liên tục xuất hiện trong các vở diễn lớn và nhận được sự yêu mến từ công chúng. Thời điểm ấy, nữ nghệ sĩ từng được ví như một "bà hoàng" sân khấu.

Từng có thời điểm, sân khấu là nơi giúp NS Thanh Hằng cân bằng giữa công việc và những biến cố trong cuộc sống. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ rằng mỗi khi đứng trên sân khấu, bà cảm thấy được trở về với niềm đam mê nghệ thuật, nhưng phía sau đó vẫn là những nỗi đau đớn trong cuộc hôn nhân đầu tiên.

Sau khi trải qua nhiều biến động, NS Thanh Hằng quyết định sang Úc định cư vào năm 2001 để xây dựng cuộc sống mới bên gia đình. Quyết định này cũng đồng nghĩa với việc bà tạm rời xa sân khấu cải lương khi sự nghiệp đang ở giai đoạn phát triển. Để trang trải cuộc sống, bà từng làm nhiều công việc khác nhau như dọn vệ sinh, làm cơm hộp giao tận nơi, bán trái cây dạo, làm nail trước khi dần ổn định cuộc sống tại Úc.

Bà từng chia sẻ: "Thật sự khi mới qua Australia, mấy tháng đầu tôi buồn lắm. Tôi đang sinh hoạt nghệ thuật hằng ngày, qua đó như bị "thắng gấp". Không biết chạy xe, không biết tiếng Anh, lại toàn phải ở nhà... Rất buồn".

Khi sự nghiệp đang thăng hoa thì nghệ sĩ Thanh Hằng bất ngờ khi bà âm thầm rời xa sân khấu. Ảnh: Tổng hợp

Để trang trải cuộc sống, bà từng làm nhiều công việc khác nhau như dọn vệ sinh, làm cơm hộp giao tận nơi, bán trái cây dạo, làm nail trước khi dần ổn định cuộc sống tại Úc. Ảnh: Tổng hợp

Tuy có sự nghiệp nhiều dấu ấn trên sân khấu cải lương, đường tình duyên của NS Thanh Hằng lại trải qua không ít biến cố. Nữ nghệ sĩ từng kết hôn khi còn rất trẻ, nhưng cuộc hôn nhân đầu tiên chỉ kéo dài 5 năm trước khi tan vỡ. Sau đó, bà bước vào cuộc hôn nhân thứ hai và sang Úc định cư, nhưng mối duyên này cũng không đi đến cuối cùng.

Trong một chương trình, NS Thanh Hằng từng chia sẻ về cuộc hôn nhân đầu tiên khi bà mới 16 tuổi. Thời điểm đó, vì sống trong môi trường tập thể của đoàn hát, lo sợ những rắc rối có thể xảy ra, nữ nghệ sĩ quyết định kết hôn với một người đàn ông làm nghề sắp ghế trong rạp hát. Bà từng tâm sự: "Lúc đó thấy người ta thương mình thì lấy đại". Một năm sau, bà sinh con đầu lòng.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này lại mang đến cho NS Thanh Hằng nhiều tổn thương. Nữ nghệ sĩ từng kể chồng cũ có tính nóng nảy và ham mê cờ bạc, nhiều lần khiến bà phải chịu cảnh bị bạo hành. Những biến cố trong hôn nhân cũng trở thành một phần ký ức khó quên trong cuộc đời nữ nghệ sĩ.

Sau hai lần đổ vỡ, NS Thanh Hằng lựa chọn nhìn lại mọi chuyện với tâm thế nhẹ nhàng hơn. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ rằng những điều đã qua nên được khép lại, thay vì mãi dằn vặt hay đau khổ về quá khứ.

Nữ nghệ sĩ từng kể chồng cũ có tính nóng nảy và ham mê cờ bạc, nhiều lần khiến bà phải chịu cảnh bị bạo hành. Ảnh: Tổng hợp

Trải qua 2 cuộc hôn nhân, NS Thanh Hằng có ba người con gái. Ảnh: Tổng hợp