Tưởng là "bom tấn" cổ trang "cứu" màn ảnh Hoa ngữ, ai ngờ phim này vừa lên sóng đã nhận cơn mưa lời chê

Sự xuất hiện bất ngờ của bộ phim Ngự Đình Dao từng khiến không ít khán giả tò mò. Trong bối cảnh dòng phim cổ trang Trung Quốc đang thiếu những tác phẩm đủ sức tạo bùng nổ thì nhiều người kỳ vọng Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn có thể khiến màn ảnh nóng lên. Chỉ là sau những tập đầu tiên, bộ phim lại không tạo được hiệu ứng như mong đợi khi liên tiếp nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Từ kịch bản, diễn xuất cho đến phần tạo hình, Ngự Đình Dao đang dần bộc lộ những điểm trừ khiến khán giả khó có thể hài lòng.

Kịch bản cố tạo cảm giác "ngầu" nhưng lại thiếu thuyết phục

Ngự Đình Dao kể về Mạnh Đình Huy (Ngô Cẩn Ngôn), một cô gái xuất thân bình dân, muốn thông qua khoa cử để thay đổi vận mệnh. Trong hành trình đó, cô gặp gỡ vị hoàng đế cải trang vi hành Anh Quả (Trần Triết Viễn), họ cùng nhau đối đầu thế lực xấu và giải quyết những âm mưu trong triều đình.

Ý tưởng về một nữ chính thông minh, tự lập vốn không có gì mới, thậm chí đây còn là món ăn tinh thần rất được khán giả yêu thích. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, mạnh mẽ không đồng nghĩa với việc lúc nào cũng phải thắng bằng cách khiến đối thủ "tự mất điểm IQ".

Ngay từ những tập đầu, Mạnh Đình Huy đã có màn đối đầu với con gái của thứ sử Sa Châu. Nhân vật phản diện vừa xuất hiện đã lập tức sử dụng chiêu thức quen thuộc: khoe gia thế, lấy quyền lực của người thân ra dọa nạt.

"Cậu tôi là thứ sử Sa Châu, học viện này cũng do ông ấy tài trợ..." là kiểu lời thoại nghe xong chỉ muốn hỏi: Biên kịch có thể cho nhân vật phản diện một phương án gây khó dễ mới hơn không?

Cô nàng này gần như được sinh ra chỉ để làm nền cho nữ chính tỏa sáng. Biết đối phương không dễ bắt nạt nhưng vẫn liên tục gây chuyện, đến lúc bị nữ chính áp đảo thì nhanh chóng trở thành người hoảng loạn. Một nhân vật phản diện mà sức chiến đấu chỉ tồn tại trong vài câu khoe quyền lực thì quả thật hơi yếu ớt.

Chưa dừng lại ở đó, cách xây dựng nhân vật Mạnh Đình Huy cũng gây tranh cãi. Một nữ chính hấp dẫn không chỉ cần thông minh, quyết đoán mà còn phải có ranh giới đúng sai rõ ràng. Trong phim, có những lúc Mạnh Đình Huy lại khiến khán giả khó đồng cảm vì cách hành xử quá thiên về lợi ích cá nhân.

Khi gặp nguy hiểm, nếu không có Anh Quả xuất hiện, cô và bạn thân có thể đã mất mạng. Nhưng thay vì cảm kích, cô lại trách móc nam chính vì can thiệp vào chuyện nguy hiểm, sau đó bỏ lại anh một mình để rời đi.

Một số khán giả cho rằng đây là biểu hiện của sự "tỉnh táo", nhưng cũng có người đặt câu hỏi: Nếu ích kỷ và thiếu trách nhiệm cũng được gọi là nữ cường, vậy tiêu chuẩn của hình tượng đại nữ chủ đang bị kéo xuống quá thấp?

Diễn xuất chưa tạo được cảm giác bùng nổ

Ngoài kịch bản, diễn xuất của dàn cast cũng là điểm khiến khán giả chưa hài lòng.

Ngô Cẩn Ngôn vẫn giữ phong cách quen thuộc, nhưng vấn đề là biểu cảm trong nhiều phân cảnh chưa đủ biến hóa, cộng thêm đôi mắt vô hồn thiếu chiều sâu. Dù nhân vật rơi vào tình huống căng thẳng, ánh mắt và nét mặt của cô đôi khi vẫn khá bình ổn, khiến cảm xúc của nhân vật chưa truyền được đến người xem.

Trần Triết Viễn cũng gặp khó khăn khi thể hiện hình tượng hoàng đế trẻ tuổi. Ngoại hình của nam diễn viên vốn phù hợp với những vai công tử nhẹ nhàng, nhưng để trở thành một vị quân vương trẻ tuổi cần thêm khí chất và sự uy nghi.

Diễn xuất của Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn chưa đủ để thuyết phục khán giả.

Nhìn lại những hình tượng thiếu niên hoàng đế từng gây ấn tượng trên màn ảnh, nhiều diễn viên có thể chỉ cần đứng yên cũng tạo được cảm giác quyền lực. Trong khi đó, tạo hình của Trần Triết Viễn với lớp trang điểm khá đậm cùng kiểu tóc trẻ trung lại khiến anh giống một thiếu gia nhà quyền quý hơn là một bậc đế vương.

Đẹp trai là một chuyện, có khí chất của nhân vật hay không lại là chuyện khác. Một vị hoàng đế mà nhìn còn có vẻ "mỏng manh" hơn cả nữ chính thì khi bước vào những cảnh đấu trí, đánh đấm cũng khó tránh khỏi cảm giác thiếu chân thực.

Tạo hình và chất lượng sản xuất còn nhiều điểm trừ

Bên cạnh nội dung và diễn xuất, phần hình ảnh của Ngự Đình Dao cũng chưa tạo được cảm giác cao cấp. Ngay từ những cảnh sa mạc đầu phim, khán giả đã nhận ra sự thiếu hòa hợp giữa nhân vật và bối cảnh. Cảnh quay thiếu cảm giác chân thực, khiến nhiều phân đoạn trông giống như đứng trước phông nền hơn là đang ở trong thế giới cổ trang.

Phần phục trang cũng chưa thực sự ghi điểm. Một số tạo hình sử dụng màu sắc quá lòe loẹt, đặc biệt là những bộ trang phục có màu hồng nổi bật, khiến nhân vật mất đi vẻ sang trọng cần có. Trang sức được đặt lên tóc khá nhiều nhưng lại thiếu sự tinh tế, tạo cảm giác như đang "chồng phụ kiện" thay vì xây dựng phong cách nhân vật.

Ngoài ra, phần lời thoại của một số diễn viên cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Khi giọng đọc chưa phù hợp với nhân vật, việc sử dụng lồng tiếng đôi khi sẽ giúp tổng thể tác phẩm tốt hơn thay vì cố giữ nguyên phần thể hiện chưa đạt.

Ngự Đình Dao tồn tại rất nhiều điểm trừ.

Nhìn chung, Ngự Đình Dao có ý tưởng không tệ khi khai thác hành trình nữ chính thay đổi số phận. Đáng tiếc, giữa một thị trường cổ trang ngày càng cạnh tranh, chỉ có một nữ chính "mạnh mẽ trên giấy" là chưa đủ. Bộ phim cần một kịch bản chặt chẽ, nhân vật có chiều sâu và phần sản xuất chỉn chu để thực sự thuyết phục khán giả.