Chỉ 1 bức ảnh, Lâm Tâm Như đã đáp trả cho 1000 câu hỏi liên quan đến tin đồn ly hôn Hoắc Kiến Hoa

Mới đây, Lâm Tâm Như đã chia sẻ bài viết kỷ niệm 10 năm ngày cưới với Hoắc Kiến Hoa, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình hôn nhân của cặp đôi đình đám. Sau 1 thập kỷ bên nhau, chuyện tình của cả 2 vẫn được nhiều khán giả nhắc đến như một trong những mối duyên đẹp và bền bỉ của làng giải trí Hoa ngữ.

Từ bạn bè nhiều năm đến người đồng hành cả đời

Lâm Tâm Như từng thừa nhận bản thân chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu rồi kết hôn với Hoắc Kiến Hoa.

Họ quen nhau vào năm 2005 khi cùng hợp tác trong phim Tàu Điện Ngầm. Thời điểm ấy, Hoắc Kiến Hoa vừa chuyển hướng phát triển sự nghiệp tại Đại Lục nên chưa có nhiều bạn bè. Lâm Tâm Như thường đưa anh đi ăn lẩu, giúp anh làm quen với cuộc sống mới, thậm chí còn hỗ trợ luyện tiếng phổ thông. Từ những buổi gặp gỡ giản dị, họ dần trở thành những người bạn thân thiết.

Khi đó, Lâm Tâm Như đã là cái tên nổi tiếng nhờ vai Hạ Tử Vy trong Hoàn Châu Cách Cách, sau này tiếp tục ghi dấu ấn với Mỹ Nhân Tâm Kế. Trong khi đó, Hoắc Kiến Hoa cũng chinh phục khán giả qua hàng loạt vai diễn như Từ Trường Khanh trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3, Lệnh Hồ Xung của Tiếu Ngạo Giang Hồ hay Bạch Tử Họa trong Hoa Thiên Cốt.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vốn dĩ là bạn thân.

Bước ngoặt đến vào năm 2011 khi Lâm Tâm Như chuyển sang làm nhà sản xuất. Trong quá trình thực hiện Khuynh Thế Hoàng Phi, cô mời Hoắc Kiến Hoa tham gia dự án. Sau nhiều năm là bạn bè, cả 2 người dần nhận ra tình cảm dành cho đối phương đã vượt qua ranh giới của tình bạn.

Theo chia sẻ của Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa vốn là người sống khá kín đáo và ít bộc lộ cảm xúc. Có thời gian, nam diễn viên ngần ngại bày tỏ vì sợ nếu bị từ chối thì ngay cả tình bạn cũng khó giữ. Chỉ đến khi biết có người muốn mai mối Lâm Tâm Như với Ngôn Thừa Húc, anh mới quyết định chủ động hơn trong chuyện tình cảm.

Năm 2016, cặp sao chính thức thông báo kết hôn. Khi ấy, biểu cảm khá lạnh lùng của Hoắc Kiến Hoa trong lễ cưới từng bị cư dân mạng bàn tán suốt một thời gian dài. Sau này, ngôi sao 7x phải lên tiếng giải thích rằng ánh nắng quá gắt ở Bali khiến anh khó mở mắt, không phải vì không hạnh phúc như nhiều lời đồn đoán.

Từ bạn bè, họ đã trở thành vợ chồng.

Một cuộc hôn nhân không ồn ào và đủ bình yên

Nếu Lâm Tâm Như được nhận xét là người quyết đoán, mạnh mẽ và có khả năng quán xuyến công việc thì Hoắc Kiến Hoa lại mang hình ảnh trái ngược. Dù sở hữu vẻ ngoài điển trai bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ, anh lại nổi tiếng là người sống giản dị, kín tiếng và rất coi trọng gia đình. Chính tính cách đối lập ấy lại tạo nên sự cân bằng trong cuộc sống của cặp đôi Khuynh Thế Hoàng Phi.

Sau khi kết hôn, họ chào đón con gái đầu lòng. Dù đều bận rộn với công việc, 2 người vẫn cố gắng dành thời gian cho gia đình. Có những lúc Lâm Tâm Như bận quay phim, Hoắc Kiến Hoa lại mang đồ ăn đến phim trường cho vợ và ê-kíp. Trong những lần hiếm hoi nhắc đến bà xã, nam diễn viên Như Ý Truyện luôn gọi cô bằng những cách xưng hô đầy yêu thương.

Lâm Tâm Như cũng nhiều lần chia sẻ rằng điều quan trọng trong hôn nhân không phải là lúc nào cũng ở cạnh nhau, mà là sự thấu hiểu. Thời điểm mang thai, cô từng có những lần phải tự đi khám vì chồng bận đóng phim. Dù vậy, người đẹp xứ Đài cho biết bản thân luôn thông cảm bởi cả 2 đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và hiểu đặc thù công việc của đối phương. Nhưng chỉ cần có thời gian, Hoắc Kiến Hoa sẽ lập tức trở về đồng hành cùng vợ.

Theo Lâm Tâm Như, vợ chồng không tránh khỏi những lúc bất đồng quan điểm, nhưng cả 2 người luôn cố gắng trò chuyện để giải quyết vấn đề và hạn chế tranh cãi trước mặt con gái. Với cô, những điều nhỏ như sự chân thành hay việc đối phương dành thời gian chuẩn bị một món quà còn quan trọng hơn giá trị vật chất.

10 năm không phải quãng thời gian quá dài, nhưng cũng đủ để một mối quan hệ trải qua nhiều thay đổi. Giữa làng giải trí vốn liên tục xuất hiện những tin tức chia tay, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vẫn chọn cách đồng hành lặng lẽ, ít phô trương nhưng bền bỉ. Có lẽ, điều khiến cuộc hôn nhân của họ được nhiều người yêu mến không nằm ở những lời hứa lãng mạn, mà ở việc sau ngần ấy năm, cả 2 vẫn chọn nắm tay nhau đi tiếp trên cùng một chặng đường.