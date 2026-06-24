Các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện E vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho T.T.L. (28 tuổi) bị viêm túi thừa Meckel ở vị trí biến đổi bất thường, cách góc hồi manh tràng khoảng 100cm.

Trước khi nhập viện, người này đau bụng kéo dài 22 giờ, từng đi khám tại một cơ sở y tế và được chẩn đoán theo dõi viêm ruột thừa. Tuy nhiên, khi được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng đau bụng kéo dài, các bác sĩ nhận thấy triệu chứng không điển hình nên chỉ định chụp cắt lớp vi tính (CT) ổ bụng đa dãy để tìm nguyên nhân.

ThS.BSNT Trần Nguyễn Bảo Tuấn cho biết, kết quả chụp CT cho thấy ruột thừa của người bệnh hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, tại vị trí dưới rốn lệch phải xuất hiện một cấu trúc dạng ống tiêu hóa đầu tịt, kích thước khoảng 28x22x30mm, thành dày, viêm đỏ và thâm nhiễm mỡ xung quanh. Đây là hình ảnh điển hình của viêm túi thừa Meckel.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân

Túi thừa Meckel là dị tật bẩm sinh của hệ tiêu hóa, xuất hiện ở khoảng 2% dân số. Bệnh đặc biệt nguy hiểm bởi triệu chứng ban đầu thường mơ hồ, dễ nhầm với các bệnh lý cấp cứu ngoại khoa phổ biến như viêm ruột thừa cấp hoặc viêm túi thừa đại tràng.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, viêm túi thừa Meckel có thể nhanh chóng dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như hoại tử, thủng ruột và viêm phúc mạc toàn thể, đe dọa tính mạng người bệnh.

Các chuyên gia cho biết, việc chẩn đoán bệnh không hề đơn giản bởi ngay cả siêu âm ổ bụng thông thường cũng có thể bỏ sót tổn thương. Hiện nay, hệ thống CT đa dãy thế hệ mới giúp tái tạo hình ảnh chi tiết, hỗ trợ phát hiện chính xác các trường hợp viêm túi thừa Meckel, từ đó giúp bác sĩ đưa ra phương án điều trị kịp thời.

Sau khi được chẩn đoán xác định, bệnh nhân đã được phẫu thuật nội soi cắt bỏ đoạn ruột tổn thương. Nhờ can thiệp sớm bằng kỹ thuật ít xâm lấn, người bệnh hồi phục tốt và xuất viện sau 5 ngày điều trị.

ThS.BSNT Trần Nguyễn Bảo Tuấn khuyến cáo, người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các cơn đau bụng bất thường, đặc biệt là đau âm ỉ quanh rốn, hố chậu phải hoặc vùng bụng dưới. Việc tự ý sử dụng thuốc giảm đau có thể làm lu mờ triệu chứng, khiến quá trình chẩn đoán gặp khó khăn và làm tăng nguy cơ xảy ra biến chứng nguy hiểm.