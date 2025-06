Từng là diễn viên nổi tiếng tại Hollywood, Meghan Markle bước vào cuộc sống hoàng gia với nhiều kỳ vọng nhưng cũng không ít bất ngờ. Trong những tiết lộ mới đây từ cuốn sách Yes, Ma'am: The Secret Life of Royal Servants (tạm dịch: Vâng, thưa bà: Cuộc sống thầm kín của những người hầu hoàng gia) của tác giả Tom Quinn, một chi tiết gây chú ý chính là phản ứng "sốc nặng" của Meghan khi phát hiện chồng mình Vương tử Harry không phải là người sở hữu khối tài sản kếch xù như cô từng tưởng.

Theo lời một cựu nhân viên hoàng gia được trích trong sách, Meghan từng nghĩ rằng Vương tử Harry – em trai của Thân vương William, người kế vị ngai vàng chắc hẳn phải là tỷ phú. “Cô ấy kỳ vọng lấy được một tỷ phú, ai ngờ chỉ là triệu phú”, nguồn tin này nói. Thực tế, tài sản cá nhân của Vương tử Harry khi đó ước tính chỉ khoảng 20 triệu bảng Anh (gần 600 tỷ đồng), khiến Vương phi Meghan phải "xét lại nhiều giả định khác về gia đình kỳ lạ" mà cô sắp bước vào.

Không chỉ bất ngờ vì chuyện tiền bạc, Meghan còn "hụt hẫng" khi chứng kiến nơi ở đầu tiên của Vương tử Harry. Căn nhà Nottingham Cottage tọa lạc trong khuôn viên Cung điện Kensington nhỏ hơn nhiều so với những gì cô hình dung về cuộc sống hoàng gia.

Trong bộ phim tài liệu Harry & Meghan phát hành trên Netflix năm 2022, Vương tử Harry chia sẻ: “Mọi người đều nghĩ chúng tôi sống trong cung điện, nhưng thực tế là... một căn nhà nhỏ”.

Meghan không ngần ngại mô tả nơi ở này bằng hai từ thẳng thắn: “Quá nhỏ”. Cô nói thêm: “Tên gọi ‘Cung điện Kensington’ nghe rất hoàng gia vì có chữ ‘cung điện’ trong đó. Nhưng Nottingham Cottage thì nhỏ xíu”.

Trong cuốn hồi ký Spare phát hành năm 2023, Vương tử Harry cũng thừa nhận anh cảm thấy “xấu hổ” khi dẫn Meghan về căn nhà đó lần đầu.

Dù khởi đầu cuộc sống hoàng gia không như mơ, cặp đôi nhanh chóng chuyển đến Frogmore Cottage – món quà cưới từ cố Vương hậu Elizabeth II. Harry từng nói rằng anh “rất yêu ngôi nhà đó”, nơi cả hai cảm thấy gần gũi và ấm áp hơn.

Giờ đây, sau khi rời khỏi hoàng gia và xây dựng cuộc sống riêng tại Mỹ, Vương tử Harry và Meghan đang tận hưởng không gian sống rộng hơn rất nhiều. Cặp đôi hiện sở hữu một biệt thự xa hoa tại Montecito, California – nơi được ví như thiên đường dành cho giới siêu giàu và nổi tiếng.

Dẫu có những bất ngờ thuở ban đầu, hành trình bảy năm hôn nhân của họ vẫn là minh chứng cho một tình yêu vượt qua khuôn mẫu, vượt qua cả những khác biệt tưởng chừng không thể dung hòa giữa Hollywood và hoàng gia Anh.