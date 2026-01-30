2 loại rau "tăng chiều cao" cho trẻ cực giàu canxi, nhất cái số 1 ngoài chợ bán đầy

Rau dền rất tốt cho sức khỏe

Theo quan điểm của y học cổ truyền Trung Quốc, toàn bộ các bộ phận của cây rau dền đều có thể dùng làm thuốc. Rau dền vị ngọt, tính mát. Trong rau dền có thành phần dinh dưỡng tiêu biểu như protein, carotene, vitamin A, vitamin B, vitamin C, chất xơ, phốt pho, canxi, sắt, kali, magiê, natri, kẽm… Hàm lượng sắt và canxi của nó cao hơn rau bina, rất hữu ích cho sự phát triển của răng và xương.

Rau dền bổ sung canxi tuyệt vời cho trẻ, thậm chí còn có hàm lượng canxi cao hơn cả sữa bò và các loại rau khác như cải bó xôi. Được biết 100g rau dền chứa khoảng 178mg canxi, trong khi 100g sữa chứa khoảng 120mg canxi.

Hàm lượng sắt và canxi của rau dền cao hơn rau bina, giàu axit oxalic dễ hấp thu, rất hữu ích cho sự phát triển của răng và xương. Ảnh minh họa.

Việc bổ sung rau dền vào chế độ ăn hàng ngày của trẻ có thể giúp xương và răng chắc khỏe, hỗ trợ sự phát triển chiều cao và ngăn ngừa các bệnh liên quan đến thiếu canxi như loãng xương.

Rau dền có tính hàn, nên khi nấu cho bé, mẹ nên kết hợp với các thực phẩm có tính ấm như thịt, tôm, cá để cân bằng âm dương.

Tránh kết hợp rau dền với thịt ba ba vì có thể gây khó tiêu hóa.

Rau chân vịt

Loại rau lá xanh này chứa sắt và nhôm, cả hai khoáng chất đều cần thiết cho bé tăng chiều cao. Ảnh minh họa.

Rau chân vịt là loại thực vật giàu vitamin, khoáng chất và chất chống ô xy hóa. Nhiều nghiên cứu còn cho thấy rau chân vịt cũng có tác dụng tăng cường miễn dịch, cải thiện độ ẩm da và mật độ xương, theo trang tin The Health Site.

Loại rau quen thuộc này là nguồn cung cấp canxi phổ biến, với khoảng 99 mg canxi trong 100 gram. Tuy nhiên, National Osteoporosis Foundation lưu ý rằng rau chân vịt chứa oxalate, có thể làm giảm khả năng hấp thụ canxi. Vì vậy, nên kết hợp loại rau này với thực phẩm giàu vitamin C để tăng cường hấp thụ.

Đặc biệt, vào mùa đông, ngày ngắn và đêm dài hơn. Do đó, chúng ta sẽ ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Hệ quả là da sẽ tạo ra ít vitamin D hơn. Trong khi đó, nhờ có vitamin D mà xương mới có thể hấp thụ canxi.

Rau chân vịt lại không chỉ có vitamin D mà còn cả vitamin K. Cả hai loại vitamin này đều rất cần thiết cho xương, giúp xương chắc khỏe và giảm nguy cơ gãy xương.

Salad rau chân vịt trộn dầu ô liu

Nguyên liệu: Rau chân vịt tươi + cà chua bi + trứng luộc + dầu ô liu + muối tiêu.

Cách chế biến:

Rửa sạch rau, để ráo.

Cà chua bi cắt đôi, trứng luộc cắt lát.

Trộn tất cả với dầu ô liu và nêm một ít muối tiêu cho vừa ăn.

Ăn ngay sau khi trộn salad.

Canh rau chân vịt nấu tôm

Nguyên liệu: Rau chân vịt + tôm tươi bóc vỏ + hành, gia vị.

Cách chế biến:

Rửa sạch các nguyên liệu.

Phi hành thơm, cho tôm vào xào săn, thêm nước đun sôi rồi cho rau vào.

Khi canh vừa sôi thì tắt bếp để đảm bảo rau không bị mềm nhũn.

Món ăn này cung cấp protein và khoáng chất, vitamin... có công dụng tăng sức đề kháng, làm da căng bóng.



