Tưởng bệnh phụ khoa bình thường, người phụ nữ 39 tuổi mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu không ngờ

Quan hệ ra máu - tưởng bệnh phụ khoa bình thường nhưng không ngờ bị ung thư



Chị H.T.T.U (39 tuổi, Hà Nội) bị chảy máu sau một lần quan hệ nhưng nghĩ chỉ là viêm nhiễm phụ khoa bình thường. Đến khi không thể chịu được cơn đau kéo dài chị mới đi khám. Sau khi thực hiện các xét nghiệm, bác sĩ kết luận chị T mắc ung thư cổ tử cung tại chỗ, yêu cầu nhập viện phẫu thuật.

Tiến hành ca phẫu thuật, các bác sĩ Khoa Sản Phụ khoa BV Hồng Ngọc phối hợp với bác sĩ BV K đã cắt ⅓ trên âm đạo, nạo vét hạch chậu hai bên trên cơ địa người bệnh đã cắt tử cung hoàn toàn trước đây. Ca phẫu thuật diễn ra thành công. Sau đó, các bác sĩ cũng tiến hành chỉ định phân tích giải phẫu bệnh để quyết định phương án điều trị tiếp theo cho bệnh nhân.

Cảnh giác với ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu bất thường

Thực tế, giai đoạn đầu ung thư cổ tử cung và tiền ung thư thường tiến triển thầm lặng, không có triệu chứng nên khó phát hiện nếu không thăm khám phụ khoa định kỳ.

Các triệu chứng sẽ xuất hiện khi ung thư trở nên lớn hơn và phát triển vào mô lân cận, điển hình là quan hệ ra máu (trường hợp chị U.), chảy máu sau khi mãn kinh, kinh nguyệt kéo dài hoặc nhiều máu hơn bình thường; âm đạo ra dịch bất thường có chứa ít máu, khí hư màu vàng, có mùi khó chịu; bụng dưới đau tức, tiểu tiện nhiều lần và có cảm giác khó chịu; quan hệ tình dục bị đau rát, giảm ham muốn.

Chị em phụ nữ khi thấy một trong những triệu chứng này cần tới khám bác sĩ chuyên khoa để được chẩn đoán chính xác có mắc ung thư cổ tử cung hay không vì các dấu hiệu kể trên cũng có thể do các bệnh lý khác ngoài ung thư cổ tử cung. Tuyệt đối không được thờ ơ và bỏ qua các triệu chứng khiến ung thư phát triển tới giai đoạn nặng hơn, giảm cơ hội điều trị thành công.

Phụ nữ nên chủ động thăm khám phụ khoa định kỳ để phòng ngừa ung thư cổ tử cung và các bệnh nguy hiểm khác.

Đừng chậm trễ thăm khám và tầm soát ung thư phụ khoa định kỳ



Bác sĩ Sản Phụ khoa BV Hồng Ngọc khuyến cáo, phụ nữ từ 21 tuổi trở lên, khi đã quan hệ tình dục đều có nguy cơ mắc phải ung thư cổ tử cung, phổ biến nhất là 34 - 45 tuổi.

Vì vậy để ngăn ngừa ung thư cổ tử cung hiệu quả, cần thực hiện thăm khám phụ khoa định kỳ 6 tháng/lần, tiêm phòng HPV đủ 3 mũi trong vòng 6 tháng đến 1 năm và tầm soát ung thư cổ tử cung thường xuyên từ 1-3 năm/lần. Khi thấy có triệu chứng bất thường cần tới cơ sở y tế chuyên khoa để bác sĩ thăm khám và chỉ định điều trị phù hợp.

Tiêm phòng HPV là cách phòng tránh ung thư cổ tử cung hiệu quả.

Xét nghiệm CY PREP và xét nghiệm HPV là hai xét nghiệm chính được sử dụng để tầm soát ung thư cổ tử cung. Nếu ra kết quả HPV dương tính, cần phải tái khám thêm, làm các xét nghiệm khác để tìm tiền ung thư hay ung thư.

Bên cạnh đó, muốn phòng ngừa ung thư cổ tử cung, chị em cần bắt đầu từ thói quen giữ vệ sinh âm đạo sạch sẽ, quan hệ tình dục an toàn, xây dựng chế độ ăn uống và nghỉ ngơi khoa học, không lạm dụng thuốc tránh thai.

Nhưng điều quan trọng nhất để tránh được ung thư vẫn là thái độ cẩn trọng, quan tâm đúng mực đến sức khỏe phụ khoa và thay đổi tâm lý e ngại khám, tầm soát định kỳ của chị em phụ nữ.

Địa chỉ:

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc: 55 Yên Ninh, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh: số 8 Châu Văn Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Nội