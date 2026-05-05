Tiên Nguyễn (hay Jacqueline Tien Nguyen, sinh năm 1997) luôn là cái tên được công chúng nhắc đến với sự ngưỡng mộ đặc biệt. Mới đây, nhân dịp sinh nhật, Tiên Nguyễn đăng chùm ảnh đón tuổi mới cùng gia đình và người thân cùng chú thích, tạm dịch: “Những khoảnh khắc nhỏ bé giản dị của hạnh phúc. Bước vào tuổi 30 và nhận ra rằng cuộc sống không thể trọn vẹn hơn thế này”.

Tuổi 30 có mọi thứ trong tay của Tiên Nguyễn (Ảnh: IGNV)

Ngoài những lời chúc mừng tràn ngập từ bạn bè và cư dân mạng, nhiều người không khỏi gật gù đồng tình. Bởi nhìn lại hành trình của Tiên Nguyễn, quả thực cô đang có tất cả những gì một người phụ nữ có thể mơ ước: một gia đình yêu thương, một sự nghiệp vững vàng, và một tình yêu đẹp như cổ tích.

Tiên Nguyễn là con gái của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và cựu diễn viên, doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn hiện đang là Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) còn bà Thủy Tiên giữ vai trò Tổng giám đốc IPPG.

Lớn lên trong một gia đình có nền tảng vững chắc cả về tài chính lẫn tinh thần, cô không chỉ thừa hưởng sự sung túc về vật chất mà còn được bao bọc bởi tình yêu thương và định hướng sâu sắc từ ba mẹ.

Tiên Nguyễn trong vòng tay ba mẹ vào ngày cưới (Ảnh: Viết Thanh)

Là con gái gia tộc tài phiệt, cũng như các anh chị em của mình, Tiên Nguyễn được hưởng nền giáo dục xuất sắc ngay từ khi còn nhỏ. Cô học cấp 3 tại 1 trường quốc tế ở TP.HCM sai đó theo học Đại học RMIT và học cao học ngành Quản trị Hàng không tại trường Đại học London (Anh).

Ngay từ khi còn ở tuổi teen, cô đã được ba mẹ dạy và cho cọ xát với những kiến thức thực tế trong việc quản trị kinh doanh. Tiên Nguyễn cũng sẵn sàng bán hàng ở quầy giảm giá để lấy kinh nghiệm trong công việc kinh doanh gia đình.

Theo thông tin từ website tập đoàn, hiện tại, cô đảm nhận vị trí Phó Tổng giám đốc phát triển dự án thời trang cao cấp của IPPG kiêm Tổng giám đốc DAFC - trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh cùng chiến lược phát triển các thương hiệu cao cấp tại Việt Nam. Song song với đó, cô còn đảm nhận vai trò Giám đốc Quỹ vì cộng đồng IPP, thể hiện trách nhiệm xã hội.

Trên trang mạng xã hội của mình, Tiên Nguyễn thường xuyên đăng tải hình ảnh thời trang sang chảnh của mình. Hot girl sở hữu vẻ ngoài khỏe khoắn cùng làn da "bánh mật", gu ăn mặc thời thượng và phủ kín hàng hiệu. Ái nữ nhà tỷ phú cũng thường xuyên tham gia các sự kiện thời trang cao cấp như của nhà mốt Chanel, Dolce & Gabbana, Versace… khắp thế giới.

Thần thái, khí chất của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn luôn được đánh giá cao vì không lẫn vào đâu được. Cô yêu thích nhiều thương hiệu thời trang hàng hiệu và luôn là người chịu khó bắt xu hướng, nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của riêng mình.

Trong công việc, Tiên Nguyễn là nữ doanh nhân được đánh giá cao

Nếu sự nghiệp của Tiên Nguyễn là hành trình của một người phụ nữ bản lĩnh, thì chuyện tình của cô lại mang đậm chất lãng mạn.

Chồng của Tiên Nguyễn là Justin Cohen, sinh năm 1981, là người Canada gốc Dubai. Anh tốt nghiệp tại British Columbia Institute of Technology (BCIT) và Vancouver Film School (VFS). Tại Vancouver Film School, chồng Tiên Nguyễn từng giữ vai trò Webmaster - dẫn dắt đội ngũ thiết kế và lập trình viên. Anh còn đảm nhiệm vị trí thiết kế tại một công ty quảng cáo ở Canada, tham gia xây dựng các giải pháp web cao cấp cho nhiều thương hiệu toàn cầu.

Chia sẻ với Vogue Singapore mới đây, Tiên Nguyễn kể lại mối quan hệ phát triển từ tình bạn đến tình yêu của mình: "Justin vốn là bạn của anh trai tôi, nhưng chúng tôi trở nên thân thiết hơn sau khi tôi trở về từ London. Tôi chưa bao giờ nghĩ gì nhiều nhưng rồi một ngày chúng tôi hay gặp nhau hơn, gần nhau hơn và anh ấy đã thổ lộ tình cảm" .

Tình yêu đến dễ dàng, nhưng lời cầu hôn - trong mắt Tiên Nguyễn - lại là điều lãng mạn nhất mà ai đó từng làm cho cô. Được dàn dựng như một sự kiện thương hiệu ngay trong tuần lễ thời trang Paris, Justin Cohen đã tự tay lo liệu tất cả mọi thứ, từ việc thiết lập dress code như trong truyện cổ tích đến việc xin phép bố cô từ trước.

Với tư cách là TGĐ DAFC, Tiên Nguyễn đinh ninh rằng buổi hẹn vào phút chót này chỉ là một cuộc gặp gỡ công việc. “Tôi thực sự bối rối. Nhưng mọi thứ vỡ òa khi trợ lý của tôi bảo tôi cứ bước vào phòng và tôi nhìn thấy một cameraman. Cả căn phòng ngập tràn hoa hồng đỏ và nến, anh ấy đã chuẩn bị cả một bài phát biểu. Tôi cứ tưởng anh đang đi công tác suốt thời gian đó” - cô nói với Vogue Singapore.

Màn cầu hôn lãng mạn của cặp đôi

Đám cưới sau đó được tổ chức theo 3 phần trải dài từ Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng - mỗi phần mang một sắc thái riêng, từ lễ dạm ngõ ấm cúng đầy nước mắt xúc động tại biệt thự của gia đình, đến bữa tiệc hoành tráng 750 khách với không gian được biến hóa như một tòa lâu đài cổ tích đầy sao.

“Chúng tôi thích thấy mọi người vui vẻ và tận hưởng những điều nhỏ bé mà chúng tôi đã chuẩn bị. Và tôi biết mẹ tôi cũng muốn được tham gia. Tất cả mọi người chúng tôi quen biết đều có mặt, dù là người môi giới BĐS của tôi cũng đến, thậm chí cả bác sĩ thú y của thú cưng tôi nữa!” - Tiên Nguyễn cho biết.

Sau đó, cặp đôi tổ chức thêm một bữa tiệc thân mật tại Đà Nẵng dành cho người thân, bạn bè thân thiết.

Hình ảnh trong siêu đám cưới của Tiên Nguyễn - Justin Cohen (Ảnh: Viết Thanh)

Hiện tại, Tiên Nguyễn và Justin Cohen vẫn đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Ái nữ họ Nguyễn thường xuyên cập nhật về công việc, những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc bên chồng, gia đình và bạn bè.

Qua những story mà Tiên Nguyễn đăng tải, cộng đồng mạng cũng nhận ra một lời hứa mà cô nàng từng nói với bố mẹ trong ngày cưới vẫn đang được thực hiện đều đặn. Cụ thể, trong lễ ăn hỏi của Tiên Nguyễn, ái nữ từng nói lời cảm ơn đến bố mẹ và bày tỏ: “Một tuần lễ con sẽ về thăm ba 3 lần, về ăn cơm với nhà”. Và có thể thấy cô nàng vẫn đang đều đặn thực hiện lời hứa này.