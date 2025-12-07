Sáng 7/12, gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và phu nhân Thuỷ Tiên chính thức gả con gái "rượu" - ái nữ Tiên Nguyễn. Trước khi tổ chức tiệc cưới chiêu đãi dàn khách mời khủng vào chiều nay thì Tiên Nguyễn và chồng tổ chức lễ gia tiên theo nghi thức truyền thống tại căn biệt thự riêng của gia đình.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và phu nhân Thuỷ Tiên đưa con gái cưng về nhà chồng

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và phu nhân Thuỷ Tiên trở thành tâm điểm chú ý không kém cô dâu chú rể. Cặp vợ chồng quyền lực xuất hiện với phong thái điềm đạm, chỉn chu và đầy tự hào khi đưa con gái cưng về nhà chồng. Trong đám cưới Tiên Nguyễn, vợ chồng ông Johnathan Hạnh Nguyễn cũng nhiều lần "thả cửa", thoải mái cho truyền thông tác nghiệp, vui vẻ lộ diện chuẩn bị mọi khâu hoàn chỉnh nhất cho ngày vui thêm phần trọn vẹn.



Tiên Nguyễn được bố mẹ đưa ra xe về nhà chồng

Cô dâu - chú rể được mong chờ nhất hôm nay chính thức lộ diện!

Tiên Nguyễn và chồng tay trong tay đầy tình tứ, trao nhau những ánh nhìn dịu dàng khiến dân tình "tan chảy". Cô dâu Tiên Nguyễn chọn áo dài truyền thống tinh giản nhưng sang trọng, điểm nhấn nằm ở bộ trang sức kim cương đắt giá lấp lánh trên tay và cổ. Tiên Nguyễn và gia đình hạnh phúc chụp ảnh phía trước tư gia trước khi cô dâu lên siêu xe về nhà chồng.

Tiên Nguyễn và chồng diện áo dài màu kem có hoa sen làm chủ đạo

Cận bộ trang sức sang trọng Tiên Nguyễn nhận trong ngày cưới

Tiên Nguyễn lên xe bạc tỷ, trang sức phủ kín sau khi thực hiện nghi lễ truyền thống

Chồng ngoại quốc của Tiên Nguyễn điển trai, mang sính lễ cực chỉn chu đi cưới vợ

Chú rể ngoại quốc của Tiên Nguyễn cũng đã lộ diện, nhanh chóng thu hút sự chú ý. Diện áo dài truyền thống kem, anh ghi điểm bởi vẻ lịch thiệp, gương mặt điển trai và phong thái tự tin. Dàn tráp được chuẩn bị vô cùng xịn sò, trang trí đồng bộ với concept hồng – trắng chủ đạo của hôn lễ, mỗi lễ vật đều được sắp xếp tỉ mỉ, toát lên sự sang trọng đúng chuẩn "siêu đám cưới" của ái nữ nhà tỷ phú.

Dàn xe bạc tỷ nhà chú rể "đổ bộ" lễ cưới

Dàn xe nối đuôi nhau dọc lối vào nhà cô dâu

Từng chiếc xe đều được trang trí hoa hồng, hoa sen vô cùng sang trọng

Chồng Tiên Nguyễn khoe visual điển trai ngời ngời

Chú rể diện áo dài, bảnh bao trong lễ gia tiên sáng nay

Cận visual "10 điểm không nhưng" của Justin Cohen

Chồng Tiên Nguyễn tươi rói tiến vào bên trong biệt thự

Chồng ngoại quốc chuẩn bị sính lễ hỏi vợ theo đúng phong tục cưới của người Việt Nam

Dàn bê tráp nhanh chóng di chuyển vào bên trong để cử hành lễ gia tiên thân mật

Linh Rin và chồng vội vàng đến đám cưới, Hiếu Nguyễn cũng đã xuất hiện

Linh Rin và chồng Phillip Nguyễn cũng nhanh chóng có mặt tại biệt thự để dự lễ gia tiên của em chồng. Cặp đôi diện áo dài ton-sur-ton, vừa bước xuống xe đã thu hút sự chú ý bởi visual sang trọng và thần thái cuốn hút.

Ngay sau đó, Hiếu Nguyễn - em trai Tiên Nguyễn cũng góp mặt. Anh chàng gây ấn tượng với vẻ ngoài lịch lãm, phong độ và nhanh chóng tham gia vào công tác đón khách, hỗ trợ gia đình trong ngày trọng đại. Sự góp mặt của các thành viên nhà tỷ phú cho thấy không khí rộn ràng, ấm cúng và hỗ trợ hết mình để Tiên Nguyễn có một buổi lễ gia tiên thật trọn vẹn trước khi bước vào siêu hôn lễ chiều tối nay.

Vợ chồng Linh Rin hạnh phúc đến góp mặt trong lễ cưới Tiên Nguyễn

Hiếu Nguyễn - em trai Tiên Nguyễn tươi rói xuất hiện trong dàn bê tráp

Hà Tăng và Louis Nguyễn tay trong tay, visual "ngọc nữ" đỉnh chóp!

Hà Tăng và Louis Nguyễn là một trong số những khách mời có mặt sớm tại lễ cưới. Tiên Nguyễn là em gái cùng cha khác mẹ của doanh nhân Louis Nguyễn. Cặp đôi diện áo dài, tay trong tay bước vào biệt thự. Hà Tăng vẫn giữ vững phong độ "ngọc nữ" với vẻ ngoài thanh thoát, mái tóc búi gọn và thần thái sang trọng nhưng dịu dàng. Trong khi đó, Louis Nguyễn lịch lãm, chỉn chu, sải bước bên vợ. Dù không ồn ào hay phô trương, vợ chồng Hà Tăng luôn biết cách chiếm spotlight theo cách nhẹ nhàng như thế.

Vợ chồng Hà Tăng tay trong tay đến dự lễ cưới cô em thân thiết

Hà Tăng và chồng nắm tay bước vào lễ cưới của Tiên Nguyễn

Những ngày qua dù không cập nhật trên MXH nhưng có thể thấy Hà Tăng rất hào hứng khi Tiên Nguyễn lấy chồng

Cả hai vội vàng di chuyển vào bên trong khuôn viên biệt thự

Bà Thuỷ Tiên lộ diện quá sang, biệt thự thắt chặt an ninh

Theo ghi nhận từ sáng nay, cổng hoa phía trước biệt thự đã rất chỉn chu, sang trọng với màu hồng chủ đạo. Tiên Nguyễn dùng những vật liệu truyền thống như tre, mành kết hợp với hoa sen, cẩm tú cầu, hoa hồng làm cổng cưới. Bà Thuỷ Tiên diện chiếc áo dài màu vàng, có hoạ tiết hoa sen sang trọng. Trước giờ G diễn ra hôn lễ của con gái, bà Thuỷ Tiên tất bật ra vào, đích thân chỉ đạo những khâu cuối cùng.

Bà Thuỷ Tiên tất bật trong ngày vui của cô con gái cưng

Bên ngoài khu biệt thự, dàn vệ sĩ đã đứng túc trực sẵn để đảm bảo an ninh. Dàn xế sang của khách mời, anh em nhà tỷ phú cũng đang đổ bộ. Đúng chất nhà có hỷ sự, biệt thự bật những bài hát nghe vào đã thấy rần rần không khí cưới xin.

An ninh thắt chặt trước cổng biệt thự nhà Tiên Nguyễn

Cổng hoa biệt thự đã chỉn chu, sẵn sàng chào đón khách

Dàn vệ sĩ phủ kín lối vào nhà tỷ phú

Tiên Nguyễn vốn là rich kid nổi tiếng, con gái của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Thuỷ Tiên. Cô được biết đến với gu thời trang sang trọng, phong cách sống đẳng cấp và hình ảnh gắn liền với các sự kiện xa hoa quốc tế. Vì vậy, hôn lễ của Tiên Nguyễn sẽ quy tụ giới kinh doanh, nhiều sao Việt và dàn khách mời VIP, được dự đoán là một trong những sự kiện khủng cuối năm 2025.

Trước thềm kết hôn, Tiên Nguyễn và chồng ngoại quốc điểm tuyệt đối khi trích 2 tỷ từ tiền quỹ tổ chức lễ cưới để giúp đỡ bà con chịu ảnh hưởng do đợt lũ lụt vừa qua.