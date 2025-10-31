Dù chưa chính thức diễn ra nhưng đám cưới Tiên Nguyễn (Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997) đã được dự đoán là sự kiện gây chú ý nhất trong thời gian tới. Bởi lẽ cô là con gái cưng của Chủ tịch tập đoàn nghìn tỷ IPPG - tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và vợ - TGĐ tập đoàn - bà Lê Hồng Thuỷ Tiên.

Tiên Nguyễn và tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Với xuất thân và vị thế của gia đình, nhiều người tò mò rằng cô ái nữ “vua hàng hiệu” sẽ được gia đình trao cho tài sản đắt giá đến mức nào khi về nhà chồng? Đó là kim cương, biệt thự hay cổ phần kinh doanh?

Thế nhưng, nếu theo dõi hành trình của Tiên Nguyễn, nhiều người sẽ nhận ra: Điều quý giá nhất cô nhận được không chỉ là vật chất hay địa vị, mà là tình thương, tư duy và cách sống tử tế được truyền dạy từ người cha tỷ phú nổi tiếng và người mẹ giỏi giang.

Tiên Nguyễn có thể mang phong cách rất Tây, nhưng chưa bao giờ quên mình là một cô gái Việt - giàu lòng nhân ái, trọng nghĩa tình và luôn đề cao giá trị gia đình. Và để có được những điều đó, phần lớn đến từ sự dạy dỗ của cha mẹ - thứ “tài sản thừa kế” quý giá nhất mà cô mang theo khi bước vào vai trò người vợ, người mẹ, người con dâu trong một gia đình mới.

Cho con hiểu giá trị của 2 chữ "gia đình"

Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ thời điểm năm 2020, dịch Covid-19 khiến thế giới hỗn loạn và Tiên Nguyễn - khi đó đang ở London (Anh) cũng không may nhiễm bệnh. Trước tình hình nguy hiểm ấy, gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn quyết định phải đưa bằng được con gái về Việt Nam.

Trong chương trình Chung Một Tấm Lòng, trên HTV vào cuối tháng 3/2021, vị tỷ phú lần đầu trải lòng về phút giây khó khăn mà con gái phải trải qua. Ông cho biết, khi mới mắc Covid-19, sức khỏe của Tiên Nguyễn vẫn khá tốt, có thể hoạt động bình thường được. Tuy nhiên, sau đó bệnh chuyển biến nhanh, phổi trắng.

"Khi đó cháu đã gục rồi, người nhà không báo cho tôi biết vì sợ tôi sẽ... Tôi cũng đã 71 tuổi rồi, cũng không còn trẻ gì nữa đâu. Cháu bảo không thở nổi nữa, chỉ muốn chết thôi. Lúc đó, tôi không phải là người có tiền nhưng tôi phải điều ngay một chiếc chuyên cơ chở cháu về.

May quá về đúng kịp lúc. Bác sĩ nói chỉ trễ chừng 24h đồng hồ là không chữa nổi. Đó là một cái phước của gia đình tôi", tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn nghẹn ngào chia sẻ.

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ câu chuyện thuê chuyên cơ chữa bệnh cho con gái năm 2020 (Ảnh: HTV)

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cũng đã từng khẳng định, việc đưa con gái về nước là quyết định đúng đắn, trao trọn niềm tin, tính mạng của con cho đội ngũ y bác sĩ Việt Nam.

Về phần mình, Tiên Nguyễn cũng kể lại trải nghiệm khó khăn thời điểm đó đồng thời bày tỏ sự biết ơn với ba mẹ, với sự chữa trị của các bác sĩ. Cô cho biết vì không muốn liên lụy tới những người khác, gia đình cô đã cân nhắc mọi phương án di chuyển sao cho toàn vẹn nhất.

Lúc đó ông Johnathan Hạnh Nguyễn và vợ đã thức trắng đêm làm việc với các đối tác để thuê máy bay đưa con gái về theo cách an toàn nhất cho con gái và cho mọi người.

“Sinh con ra, lo lắng và hy sinh cho con lúc bình yên cũng như sóng gió là cha mẹ. Mở rộng vòng tay đón con trở về trong lúc hoạn nạn là quê hương, là Tổ quốc Việt Nam. Cứu con, chữa trị và chăm sóc con qua cơn bạo bệnh là các y bác sĩ và điều dưỡng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Con xin tri ân và trân trọng cảm ơn” - Tiên Nguyễn chia sẻ trên Instagram sau khi khỏi bệnh.

Câu chuyện không chỉ khiến dư luận chú ý bởi chuyến chuyên cơ 10 tỷ đồng mà vì bản năng của những người làm cha mẹ. Dẫu quyền lực hay địa vị cao đến đâu thì trong khoảnh khắc con gái đang gặp nguy hiểm, sức khỏe của con vẫn là điều quan trọng nhất, họ sẵn sàng bất chấp mọi thứ để đánh đổi.

Nuôi con trong giàu sang, nhưng dạy con cách chia sẻ

Sinh ra trong một gia đình có tiềm lực tài chính khổng lồ lại là út nữ, Tiên Nguyễn được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển như các anh chị em. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nuông chiều. Thay vào đó, ái nữ nhà họ Nguyễn vẫn phải bắt đầu sự nghiệp từ những bước nhỏ nhất như đi bán hàng ở gian hàng của gia đình ở TTTM.

Tiên Nguyễn và Hiếu Nguyễn hồi bé

Điều này từng được tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ trong tiệc tất niên Tết Nguyên đán năm 2022 ở DAFC - công ty mà Tiên Nguyễn đang làm TGĐ: "Đầu tư cho con thì đầu tư vào giáo dục là lãi nhất trong tất cả đầu tư. Tôi đầu tư cho 8 đứa và bây giờ bắt đầu thu lại”.

Có thể thấy tỷ phú đã thương con bằng cách dạy cho con biết yêu lao động, biết trân trọng người làm việc cùng mình và nhất là biết sử dụng đặc quyền một cách có trách nhiệm.

Cũng tại thời điểm tiệc tất niên năm đó, "vua hàng hiệu" đã nhắc khéo con gái cưng chuyện chồng con: “Hiện nay tôi có tới 8 cháu nội ngoại rồi. Còn bây giờ cháu nhỏ này (Tiên Nguyễn - PV) thì không biết tới chừng nào".

Hiện tại - sau 3,5 năm - câu hỏi về “cháu nhỏ này” của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cũng đã có đáp án.

Ảnh cưới của Tiên Nguyễn và vị hôn phu (Ảnh: IGNV)

Trong những lần chia sẻ hiếm hoi, người ta luôn thấy ông Johnathan nhẹ nhàng nhưng dứt khoát khi nói về các con. Ông ít khi thể hiện cảm xúc trên truyền thông, nhưng mỗi khi nhắc đến gia đình, giọng nói của ông chậm lại, ánh mắt ấm hơn. Đó là kiểu tình thương lặng lẽ của một người từng trải không nuông chiều, không phô trương, nhưng hiện diện trong mọi quyết định lớn của cuộc đời con.

Về phần Tiên Nguyễn, cô đền đáp tình thương của ba mẹ bằng cách ngày càng trưởng thành hơn trong công việc và cuộc sống, trực tiếp tham gia vào việc kinh doanh của tập đoàn.

Tiên Nguyễn đang là Phó Tổng giám đốc phát triển dự án thời trang cao cấp của IPPG kiêm Tổng giám đốc DAFC trực tiếp quản lý điều hành việc kinh doanh và phát triển các thương hiệu cao cấp.

Đặc biệt Tiên Nguyễn cũng được thừa hưởng một điều đặc biệt từ bà chính là việc tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Nếu như tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn mang cả tiền dưỡng già của mình đi từ thiện, thường xuyên đến thăm các em nhỏ ở bệnh viện thì Tiên Nguyễn cũng đang là Giám đốc Quỹ vì cộng đồng IPP.