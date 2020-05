Tùng Yuki - Người gây sốc với phát ngôn “muốn cuối đời không ai biết mình mất”: Được Mỹ Tâm gọi là bố, từng là siêu vệ sĩ của So Ji Sub - Cổ Thiên Lạc

Tham gia chương trình Ký ức tươi đẹp, "vệ sĩ của những ngôi sao" - Tùng Yuki gây xúc động cho khán giả khi chia sẻ rằng nếu sau này ông có mất đi, thì mong đừng ai biết tới. Thậm chí nếu ở thời điểm hiện tại, ông sẵn sàng hy sinh vì lẽ phải, vì chính nghĩa để trừ cái ác và cảm thấy vui lòng vì điều đó.

Ngay sau khi chương trình phát sóng, nhiều khán giả đã dành cho Tùng Yuki nhiều lời khen. Không ít khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ với nhân vật luôn đồng hành cùng những nghệ sĩ đình đám trong các sự kiện lớn. 1 điều ít biết là Tùng Yuki đóng rất nhiều phim truyền hình, ông cũng là người được Mỹ Tâm tin tưởng đến mức gọi là bố.

Đóng "Bỗng dưng muốn khóc" với Tăng Thanh Hà, được Mỹ Tâm gọi là bố

Tùng Yuki tên thật là Nguyễn Văn Tùng, ông sinh ra trong 1 gia đình có 5 người con tại Gia Lai. Từ nhỏ, ông đã theo học môn võ Vịnh Xuân Quyền. Sau này, ông chuyển đến sống tại TP.HCM và làm công việc vệ sĩ.

Thời gian đầu, khán giả biết đến ông với vai trò 1 diễn viên truyền hình. Nhưng thực tế, ông làm công việc vệ sĩ trước khi đóng phim. Tùng Yuki kể, để có tiền trang trải học phí ở trường Đại học, ông tranh thủ thời gian rảnh để làm cho 1 công ty bảo vệ.

Tùng Yuki đóng khá nhiều phim truyền hình.

Nhờ giỏi võ từ nhỏ, đặc biệt là môn phái Vịnh Xuân Quyền, lại có ngoại hình chuẩn nên Tùng Yuki được giới nghệ sĩ, các ngôi sao nổi tiếng, các tỷ phú trong và ngoài nước chọn làm vệ sĩ tháp tùng trong các chương trình lớn. Làm vệ sĩ lâu ngày, Tùng Yuki tạo dựng nhiều mối quan hệ với giới nghệ sĩ. Nhận thấy ông có tố chất làm diễn viên nên các đạo diễn ngỏ ý mời Tùng Yuki casting phim truyền hình.

Năm 2004, Tùng Yuki đóng phim Dốc tình của đạo diễn Lưu Trọng Ninh cùng Tăng Thanh Hà, Kim Hiền, Nguyệt Ánh, Huy Khánh. Trong tác phẩm này, Tùng Yuki vào vai "ông Danh" - một người đàn ông có nhiều rắc rối ái tình. Lúc tham gia Dốc tình, Tùng Yuki đã ngoài 40 tuổi.

Tiếp đến, Tùng Yuki tham gia thêm các phim như Bỗng dưng muốn khóc, Vừa đi vừa khóc, Ngôi nhà hạnh phúc, Bí mật tam giác vàng, Ngôi nhà hạnh phúc, Bản năng thép. Dù xuất hiện trong vai diễn nào, Tùng Yuki cũng mang đến cho khán giả cảm giác chính trực, trượng nghĩa và đáng tin cậy.

Nhắc đến Tùng Yuki, nhiều người sẽ liên tưởng đến nữ ca sĩ Mỹ Tâm vì "họa mi tóc nâu" hay gọi ông là bố. Thực tế, Tùng Yuki đã nhiều lần làm vệ sĩ cho Mỹ Tâm, mối quan hệ của 2 người cũng khá thân thiết và tốt đẹp, song cơ duyên chính thức trở thành bố con trên màn ảnh chỉ xuất hiện khi Tùng Yuki đóng vai bố Mỹ Tâm tronng phim điện ảnh Chị trợ lý của anh.

Trong 1 lần Mỹ Tâm tham gia buổi trình diễn ngoài trời, khi đứng trên sân khấu khá cao mà lại muốn xuống dưới giao lưu cùng khán giả, Mỹ Tâm đã nhờ đến Tùng Yuki hỗ trợ.

Tùng Yuki có mối quan hệ khá thân thiết với Mỹ Tâm.

Mỹ Tâm còn vô tư nói với Tùng Yuki rằng: "Thôi bố bồng con xuống đi" và ngay lập tức lời đề nghị này đã được thực hiện luôn. Mỹ Tâm được vệ sĩ Tùng Yuki bế xuống đất trong tiếng reo hò không ngớt của mọi người xung quanh. Lý giải cho việc gọi Tùng Yuki là bố, nữ ca sĩ giải thích do rất thân thiết nên đã xưng hô như vậy từ lâu. Cũng chỉ có ông mới đủ thân thiết và an toàn để Mỹ Tâm dựa dẫm, ôm víu vào khi đến những nơi đông người.

Là vệ sĩ bảo vệ an toàn cho So Ji Sub, Jang Dong Gun, Bi Ran, Cổ Thiên Lạc

Không chỉ riêng Mỹ Tâm, Tùng Yuki còn làm vệ sĩ bảo vệ an toàn cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như So Ji Sub, Lê Minh, Cổ Thiên Lạc, Phạm Văn Phương, Jang Dong Gun, Kim Nam Joo, Bi Rain trong mỗi chuyến lưu diễn đến Việt Nam.

Vững chãi, điềm đạm, khôn khéo và trung thực là những điểm nổi trội dễ thấy ở người đàn ông này. Một điều ít ai biết đấy là Tùng Yuki đang quản lý hơn 2.500 nhân viên. Tuy là sếp nhưng ông vẫn thường xuyên ra hiện trường chỉ huy công tác cho cấp dưới.

Gần đây, khi tham gia công tác bảo vệ đám cưới Trường Giang - Nhã Phương, Tùng Yuki đã được nhiều khán giả nhận ra là đóng rất nhiều phim truyền hình nên vây lấy ông để xin chữ ký và chụp ảnh.

Không phải ngẫu nhiên mà Tùng Yuki lại được yêu mến và quan tâm nhiều đến thế. Nói về cơ duyên đóng phim và làm nghề vệ sĩ, Tùng Yuki cho biết mọi thứ bổ trợ vào nhau. Vì đóng phim nhiều nên những ngôi sao lớn cũng quen mặt ông, từ đó dẫn đến chuyện đơn đặt hàng làm vệ sĩ cũng tăng theo nhanh chóng.

"Khi tôi xuất hiện thì ít nhiều cái phong thái lẫn nghiệp vụ là 1, cái thứ 2 là họ nhìn thấy mình trên phim ảnh, họ hợp lại và họ kính nể, họ nghe lời mình. Người ta có thể làm 10 người thì tôi làm 1 người được. Do người ta biết tôi có thể dàn xếp các vụ êm lại" - Tùng Yuki kể.

Tùng Yuki bảo vệ So Ji Sub.

Đồng hành cùng Ngọc Trinh trong sự kiện lớn.

Ông cũng thừa nhận, sự trượng phu, chín chắn và điềm đạm thể hiện trên màn ảnh cũng là con người thực của mình. Mỗi khi có rắc rối trong nghề nghiệp, ông sẽ chọn cách xử lý mềm mỏng chứ không ưu tiên việc động tay chân.

Ngoài ra, ông cũng thường xuyên giúp đỡ những người yếu thế hơn mình. Tại chương trình Ký ức tươi đẹp, Tùng Yuki đã nói: "Tôi xuất phát từ một người quá khổ nên hiểu được sự cam khổ của người nghèo. Tôi không phấn đấu gì nhiều, chỉ muốn đủ sức, đủ lực để ai đó có điều gì thì mình hỗ trợ. Nhưng hỗ trợ với người tốt, người hiểu thì không sao, có những người không hiểu. Họ nghĩ rằng ông này diễn viên, quảng cáo chắc giàu lắm. Tôi giàu là giàu tình cảm thôi. Chứ tiền bạc, của cái có thì cũng phải hết và lo cho nhiều việc khác".

Lặng lẽ, âm thầm làm tốt công việc của mình và chưa bao giờ phải lên tiếng đính chính về tin đồn không tốt quanh đời sống riêng tư, sự xuất hiện của Tùng Yuki là 1 nét chấm phá thú vị trong showbiz Việt.