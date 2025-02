Từng trải qua 4 mối tình, chàng trai không dám nói thật với bố mẹ về lý do chia tay bạn gái

Chàng trai gọi điện cho Thanh Tâm vì đang khó xử với tình huống của mình, mong Thanh Tâm dành thời gian gỡ rối giúp.

Cậu vốn là con một nên bố mẹ luôn dành cho cậu sự quan tâm, chăm sóc chu đáo. Mẹ cũng khắt khe trong việc uốn nắn, dạy dỗ cậu trở thành một người độc lập, biết tự chăm sóc bản thân, sống có trách nhiệm với người thân, bạn bè. Cậu tự hào vì mình nấu ăn ngon, biết thổi kèn acmonika, vừa biết đánh đàn guitar. Ông bà nội hay ốm, thường xuyên ra vào bệnh viện, cậu vào thăm bao giờ cũng khiến ông bà vui vẻ, tin tưởng vào các bác sĩ điều trị. Các nhóm bạn của cậu lúc nào cũng xôm hẳn lên khi cậu xuất hiện vì cậu biết pha trò và kết nối các bạn. Chàng trai tự nhận, từ bé đã là một cậu bé hoạt ngôn. Tuy không phải là chàng trai thông minh, luôn đứng đầu lớp nhưng cậu lại được nhiều bạn gái ngưỡng mộ vì sự quan tâm dịu dàng và những tài lẻ đáng yêu.

Đến giờ là năm thứ 3 đại học, cậu đã có 4 mối tình. 3 bạn gái trước đây của cậu, bố mẹ cậu đều không ưng. Nhưng bố mẹ tôn trọng lựa chọn của cậu nên không ngăn cấm. Có điều, các cô bạn ấy đến nhà cậu chơi thì bố mẹ không thoải mái, thân mật lắm. Sau một thời gian tìm hiểu, lúc từ phía cậu, lúc từ phía các bạn gái, có những điều không dung hoà được nên đều chia tay. Đến người bạn gái thứ tư, cậu làm quen qua một câu lạc bộ ngoại khoá. Đó là một cô gái nhanh nhẹn, ăn nói nhỏ nhẹ, việc gì trong câu lạc bộ cũng lo chu toàn. Có tuần phòng trọ của cô phải sửa thấm dột, cậu xin phép bố mẹ cho cô đến nhà ở mấy hôm. Cô ấy đã hoàn toàn chinh phục được bố mẹ cậu. Cô nói chuyện với bố mẹ cậu rất tự nhiên, lại nấu ăn giỏi, dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy. Buổi tối, cô chủ động xin phép ngủ với mẹ cậu. Nhưng sau gần 1 năm yêu nhau, một lần, vô tình cậu phát hiện cô ấy "bắt cá hai tay". Cậu đã dứt khoát chia tay cô.

Vấn đề là lần này, bố mẹ lại lao vào chỉ trích cậu, bênh vực cô ấy. Bố mẹ mắng cậu "đứng núi này, trông núi nọ", không có trách nhiệm với tình cảm của mình, yêu 4 người rồi mà vẫn không chín chắn lên, cứ thế này thì mất hết duyên, chả ai yêu nữa… Bố mẹ cậu nói nhiều lắm nhưng cũng như mọi lần, cậu không muốn nói với bố mẹ về lý do thực sự của lần chia tay này. Cậu chỉ mong bố mẹ đừng gọi cô ấy về nhà ăn cơm nữa, việc này khiến cậu rất khó xử. Mẹ cậu còn định nhận cô ấy làm con nuôi.

Có thể Thanh Tâm được nghe lý do của cả 4 lần chia tay nên hoàn toàn đồng ý với lựa chọn của cậu. Thanh Tâm nghĩ rằng, cách giải quyết việc này nhanh nhất chính là cậu hãy cởi mở với bố mẹ về lý do dẫn đến quyết định của mình. Thanh Tâm nghĩ, bố mẹ cậu vì chưa biết lý do nên vẫn muốn cứu vãn tình hình, để cậu và bạn gái quay lại với nhau. Nếu họ biết nguyên nhân thực sự, họ sẽ không làm thế nữa.

Cậu đừng nghĩ việc mình thành thật với bố mẹ giống như hành động của người đàn ông không đàng hoàng, đi nói xấu bạn gái cũ. Đây chỉ là để bố mẹ hiểu và yên tâm về sự lựa chọn của cậu. Thực tế, bố mẹ cậu sẽ khó có cơ hội gặp lại các bạn gái trước đây của cậu, mà nếu có gặp lại thì với tính cách của họ cũng sẽ xử sự một cách văn minh, không làm gì khiến các cô ấy phải khó xử.