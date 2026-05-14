Thời gian gần đây, nhắm vào tâm lý muốn sở hữu làn da trắng sáng của phụ nữ Á Đông, nhiều cơ sở quảng cáo dịch vụ '' Truyền trắng da'' rầm rộ trên mạng xã hội. Theo THS.BSNT Nguyễn Thị Thảo Nhi - Khoa bệnh da tổng hợp, việc tiêm/truyền các loại thuốc làm trắng da tại nhà, không có chỉ định và theo dõi y tế chặt chẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ ngộ độc thuốc, thậm chí nguy cơ sốc phản vệ có thể gây nguy hiểm tính mạng.

1. Truyền trắng da là gì?

Truyền trắng da là phương pháp truyền trực tiếp vào tĩnh mạch các dưỡng chất có tác dụng ức chế sắc tố melanin, giúp mang lại làn da trắng sáng. Hiện nay, phương pháp tiêm truyền trắng rất phổ biến và được cung cấp bởi nhiều spa và cơ sở làm đẹp.

Cách thức truyền trắng tương tự như truyền nước biển, trong đó các thuốc hỗ trợ làm trắng da sẽ được pha loãng và truyền vào cơ thể. Những chất chủ yếu trong công thức truyền trắng bao gồm Glutathione, Vitamin C và L-cysteine peptide. Các sản phẩm truyền trắng có nguồn gốc từ nhiều nước như Nhật Bản, Ý, Pháp,...

2. Có nên truyền trắng da không?

Hiện nay danh mục kỹ thuật tiêm, truyền nhằm mục đích làm trắng da qua đường tĩnh mạch chưa được Bộ Y tế cấp phép. Các phương pháp truyền trắng được quảng cáo hiện nay tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao như nhiễm trùng, lây nhiễm viêm gan B, C hay có thể là HIV... đặc biệt là nguy cơ ngộ độc gan và sốc phản vệ có thể gây tử vong tại chỗ. Không có bất cứ cơ sở nào được phép thực hiện.

Màu sắc da được quy định bởi gene của mỗi người, nên các loại thuốc chỉ có tác dụng trắng da tạm thời trong vài tháng, nếu muốn duy trì phải tiêm, truyền lâu dài, liều cao dẫn đến nguy cơ độc tích lũy làm tổn thương các cơ quan như gan, thận, tuyến giáp...

Bên cạnh đó, các loại thuốc có thể được pha trộn không có liều lượng cố định có thể gây tương tác thuốc giữa các thành phần bào chế và tá dược với nhau hoặc sốc phản vệ và có thể tử vong...

Ngoài ra, với đặc điểm khí hậu nước ta, cường độ tia UV cao thì việc làm trắng còn khiến da mất đi lớp melanin giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, làm tăng nguy cơ một số bệnh lý viêm da do ánh nắng và ung thư da.

3. Làm gì để có làn da trắng?

Làm trắng da phải dựa trên nguyên tắc tôn trọng sức khỏe làn da. Bạn có thể áp dụng một số phương pháp làm trắng da tự nhiên, an toàn dưới đây mà không cần phải truyền trắng da, hoặc dùng các chất làm trắng mạnh dễ gây tổn thương cho cơ thể:

Bảo vệ da khỏi tác động của tia UV: Dùng kem chống nắng có chỉ số SPF cao khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ 10 - 16h hàng ngày. Khi ra đường, bạn nên đội mũ rộng vành, mặc quần áo dài tay, và sử dụng ô dù để bảo vệ da khỏi tác động của tia UV.

Chăm sóc da hàng ngày: Sử dụng các sản phẩm dưỡng da chứa thành phần tự nhiên có khả năng làm mờ vết thâm, giúp da trở nên sáng hơn và đều màu hơn.

Xây dựng chế độ ăn uống khoa học: Tăng cường khẩu phần ăn giàu chất chống oxy hóa như rau xanh, trái cây tươi, hạt, cá, và các nguồn protein lành mạnh. Đồng thời, bạn cũng cần hạn chế tiêu thụ đồ ăn nhanh, thức ăn có nhiều đường và chất béo không lành mạnh.

Uống đủ nước: Uống đủ lượng nước hàng ngày để duy trì độ ẩm cho da và loại bỏ độc tố.

Tập thể dục: Thường xuyên tập thể dục giúp quá trình lưu thông máu tốt hơn, hỗ trợ quá trình đào thải các độc tố trong da, giúp làm sạch làn da từ sâu bên trong cơ thể.

Ngủ đủ giấc: Giấc ngủ đủ và đều đặn giúp da hồi phục và tái tạo.

Tham vấn ý kiến bác sĩ chuyên khoa Da liễu: Bác sĩ sẽ thăm khám, tư vấn cho bạn sử dụng các hoạt chất làm sáng da hiệu quả, phù hợp với từng người mà không gây ảnh hưởng đến sức khỏe.