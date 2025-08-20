Con gái Thu Quỳnh hơn 1 tuổi, vẻ ngoài được ví như bản sao của mẹ

Mới đây, diễn viên Thu Quỳnh đã đăng tải bức ảnh của con gái út - bé Tằm khi diện bộ trang phục bộ đội, tay cầm cờ đỏ sao vàng thật đáng yêu. Nữ diễn viên Quỳnh búp bê viết: " Đồng chí Tằm làm nhiệm vụ gì mà mặt nghiêm túc quá. 1 em bé yêu nước".

Nhiều người dùng mạng đã khen ngợi vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu của bé Tằm. Họ nhận xét cô bé được ví như bản sao của mẹ với những đường nét sắc sảo ngay từ nhỏ. Một số còn dự đoán bé Tằm có thể trở thành mỹ nhân trong tương lai giống như Thu Quỳnh.

Con gái Thu Quỳnh được nhận xét là bản sao của mẹ.

Diễn viên Nguyệt Hằng bình luận: " Chiếc em bé Tằm iu iu quá !"

Thu Quỳnh đáp lời: "15 tháng mà già đau già đớn không bác "

Trong khi đó, nam diễn viên Doãn Quốc Đam cũng khen ngợi cô bé trông quá giống mẹ. Anh bình luận: " Quỳnh con ".

Thu Quỳnh sinh con gái thứ 2 vào tháng 5/2024. Nữ diễn viên chia sẻ, con gái cô tên là An, ở nhà gọi là Tằm, nặng 3,1 kg. Hiện sức khỏe của cả hai mẹ con đều tốt và người thân cùng bố bé luôn ở bên chăm sóc.

Thu Quỳnh sinh con gái thứ 2 vào tháng 5/2024.

Con gái út đáng yêu của Thu Quỳnh.

Thu Quỳnh cho biết cô và bạn trai đã thống nhất không công khai mối quan hệ, nhưng khẳng định con có bố và được bố yêu thương. Cô chia sẻ thêm, dù là mẹ đơn thân trên giấy tờ, nhưng mối quan hệ giữa cô và bạn trai vẫn rất tốt đẹp. Thu Quỳnh đã chia sẻ niềm vui khi có thêm một bé gái, nhà có "đủ nếp đủ tẻ".

Sau 4 tháng sinh con thứ hai, Thu Quỳnh đã trở lại công việc. Nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân: " Vậy là Quỳnh chính thức quay lại phim truyền hình sau hơn 1 năm nghỉ sinh. Lâu không đi quay nên hơi lo lắng, cảm thấy hồi hộp và thiếu tự tin. " Cô còn đăng kèm hình ảnh đang đọc kịch bản tại trường quay.

Thu Quỳnh ngày càng xinh đẹp và rạng rỡ sau sinh con lần 2.

Dù đã trải qua hai lần sinh nở, Thu Quỳnh vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ và thân hình cân đối. Cô chưa lấy lại hoàn toàn vóc dáng trước khi mang bầu nhưng đang tích cực luyện tập để tự tin hơn.

Nhân dịp sinh nhật 36 tuổi, bà mẹ hai con khoe hình ảnh trẻ trung và hoài niệm về tuổi trẻ: "Ngược thời gian về quá khứ. 20 năm trước, mình ước mơ được chụp bìa báo Hoa Học Trò nhưng không ai book, giờ thì cố thôi, đừng ai cười nhé!"

Thu Quỳnh với tạo hình trẻ trung vào sinh nhật lần thứ 36.

Thu Quỳnh, sinh năm 1988, nổi tiếng qua các vai diễn trong phim truyền hình như Sống chung với mẹ chồng, Về nhà đi con, Quỳnh búp bê và Hương vị tình thân . Cô từng kết hôn với diễn viên Chí Nhân và có một con trai. Hiện tại, Thu Quỳnh tận hưởng hạnh phúc khi luôn nhận được tình yêu và sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè.