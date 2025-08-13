Thu Quỳnh bất ngờ đăng đàn bức xúc: "Đừng để trẻ con làm mất lòng người lớn"

Nữ diễn viên cho rằng mâu thuẫn giữa con trẻ lúc chơi đùa là điều khó tránh khỏi. Cô mong những người lớn nên xem lại mình, không nên vì những xích mích của trẻ nhỏ mà làm ảnh hưởng đến người khác và đến chính bản thân mình.

Thu Quỳnh viết trên trang cá nhân: " Bố mình dạy "Chúng mày đừng để trẻ con làm mất lòng người lớn!"

Câu này bố nói từ khi tôi, chúng tôi còn là những đứa trẻ, chơi với nhau mà sểnh ra là chạy vào mách bố mẹ ... "Nó đánh con!", "Nó không chơi với con", "Nó giằng đồ chơi của con!"... Cho tới khi chúng tôi có con... những lúc các cháu mách nhau, ông lại nói vậy! Chẳng phải ngẫu nhiên mà bố nói thế!

Trẻ con ai chẳng thương chẳng quý, nhất lại là con mình nữa thì đứa nào cũng là con vàng con bạc. Với mình, con mình quý thế nào thì với người ta con cũng là báu vật. Con trẻ chơi với nhau, nhỡ nhàng va chạm là chuyện bình thường, nay không thích mai lại yêu thương nhau, vừa đánh nhau khóc đấy mà quay đi quay lại đã thân như chưa từng xung đột... trẻ con là vậy, chúng biết quên và biết tha thứ!

Nên người lớn phải xem lại mình đi nhé! Trẻ con chúng tha lỗi cho nhau ngay mà người lớn để bụng là không bằng tụi nhỏ rồi."

Chia sẻ của Thu Quỳnh nhận được đông đảo sự đồng cảm của người dùng mạng. Nhiều người cho rằng người lớn không đủ yêu thương, đồng cảm dễ dẫn đến tình trạng bạo lực, làm ảnh hưởng đến nhiều người.

Trước đó, dư luận xôn xao trước vụ việc một người đàn ông đánh tới tấp người phụ nữ 28 tuổi ở sảnh chung cư bắt nguồn từ mâu thuẫn của hai đứa con khi nô đùa. Hành vi của người đàn ông này khiến dư luận phẫn nộ, nhiều người xem đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cũng bày tỏ sự bất bình trước việc. Đáng chú ý, vụ việc bạo lực xảy ra ngay trước mặt hai đứa trẻ, gây lo ngại về ảnh hưởng tâm lý đối với các em.