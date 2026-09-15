Từng mê bồn cầu thông minh, dùng 1 năm tôi quyết định đổi lại loại thường: 4 lý do càng dùng lâu càng thấy phiền

Bồn cầu thông minh từng được xem là một trong những món đồ nâng cấp đáng tiền nhất trong phòng tắm. Chỉ cần bước tới, nắp tự mở; ngồi xuống có ghế sưởi; sau khi sử dụng có thể vệ sinh bằng nước ấm, rồi tự động xả khi người dùng rời đi. Với những gia đình thích thiết bị hiện đại, đây gần như là hình ảnh của một căn nhà tiện nghi.

Người chia sẻ trong câu chuyện cũng từng nghĩ như vậy. Ban đầu, cô mua bồn cầu thông minh vì bị thu hút bởi loạt chức năng tự động, đặc biệt là cảm giác ngồi trên chiếc ghế ấm vào mùa đông. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng một năm sử dụng, sự hào hứng ban đầu dần biến thành mệt mỏi và cuối cùng cô quyết định quay lại bồn cầu thông thường.

Không thể phủ nhận: Bồn cầu thông minh có những điểm rất "đáng tiền"

Điểm khiến nhiều người dễ xiêu lòng nhất chính là chức năng sưởi bệ ngồi. Vào mùa đông, thay vì phải ngồi xuống một bề mặt lạnh buốt, người dùng có thể điều chỉnh nhiều mức nhiệt khác nhau. Đây là một tiện ích nhỏ nhưng đem lại cảm giác thoải mái khá rõ rệt trong sinh hoạt hàng ngày.

Một ưu điểm khác là chức năng vệ sinh bằng nước ấm. Với phụ nữ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai hoặc người gặp khó khăn khi vận động, việc hạn chế phải cúi người, thao tác bằng tay hay sử dụng nhiều giấy vệ sinh có thể giúp quá trình sử dụng thuận tiện hơn. Một số mẫu còn có khả năng tự mở nắp, tự đóng nắp và tự xả nước sau khi người dùng rời khỏi vị trí.

Ngoài ra, thiết kế của bồn cầu thông minh thường gọn gàng, liền khối và hiện đại hơn các mẫu có két nước truyền thống. Vì thế, với những căn phòng tắm được đầu tư về thẩm mỹ, thiết bị này rất dễ tạo cảm giác sang và "xịn" ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vấn đề là, một món đồ dùng mỗi ngày không chỉ cần đẹp và nhiều chức năng. Nó còn phải ổn định, dễ vệ sinh, dễ sửa chữa và không khiến chủ nhà liên tục phải để ý tới nó. Và đây chính là lúc những nhược điểm bắt đầu xuất hiện.

1. Cảm biến càng thông minh, đôi khi càng gây phiền

Tự động mở nắp vốn là tính năng khiến bồn cầu thông minh trông rất tiện lợi khi thử tại cửa hàng. Nhưng trong quá trình sử dụng hàng ngày, nếu cảm biến quá nhạy, trải nghiệm có thể hoàn toàn ngược lại.

Một người dùng chia sẻ chiếc bồn cầu trong nhà có thể tự mở nắp ngay cả khi họ mới chỉ đi ngang qua cửa phòng tắm. Đáng nói hơn, vào ban đêm, tiếng nắp bật lên bất ngờ có thể khiến người đang ngái ngủ giật mình tỉnh hẳn. Thậm chí có trường hợp chỉ đứng đánh răng gần đó, cảm biến cũng nhận nhầm và kích hoạt một số thao tác tự động.

Nhà nuôi thú cưng còn có thêm tình huống dở khóc dở cười: mèo đi ngang cũng có thể khiến nắp bồn cầu tự động bật lên.

Đây là kiểu bất tiện rất khó nhận ra nếu chỉ đứng xem sản phẩm vài phút tại cửa hàng. Chỉ khi sống cùng thiết bị vài tháng, người dùng mới biết độ nhạy của cảm biến có thực sự phù hợp với không gian nhà mình hay không.

2. Càng nhiều linh kiện điện tử, sửa chữa càng phức tạp

Bồn cầu thông thường có cấu tạo tương đối đơn giản. Trong khi đó, bồn cầu thông minh tích hợp cảm biến, hệ thống làm nóng, vòi phun, bảng mạch, bộ điều khiển và nhiều linh kiện điện tử khác. Điều đó đồng nghĩa khi một bộ phận gặp vấn đề, quá trình kiểm tra và sửa chữa thường phức tạp hơn.

Trong bài chia sẻ, một người dùng cho biết ngay sau khi sản phẩm hết thời hạn bảo hành, hệ thống xả bắt đầu gặp lỗi: lúc không xả được, lúc lại chảy nước liên tục. Tiền thợ và phụ tùng cộng lại lên tới hơn 360 NDT, khiến chủ nhà cảm thấy khoản sửa chữa không hề nhỏ so với giá của một chiếc bồn cầu phổ thông.

Đây cũng là điểm nên cân nhắc trước khi mua. Một thiết bị có thể rất dễ chịu trong vài năm đầu, nhưng điều quan trọng hơn là sau thời gian bảo hành, linh kiện có dễ tìm không, hãng có dịch vụ sửa chữa ổn định không và chi phí thay thế từng bộ phận ra sao.

3. "Tự làm sạch" không có nghĩa là không cần cọ rửa

Một trong những hiểu lầm phổ biến khi mua bồn cầu thông minh là cho rằng thiết bị có chức năng tự làm sạch thì việc vệ sinh phòng tắm sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Thực tế, chức năng tự làm sạch chủ yếu tập trung vào một số bộ phận nhất định, trong khi người dùng vẫn phải vệ sinh thủ công các khe, rãnh, phần chân đế và những khu vực dễ bám bẩn.

Vòi phun cũng có thể xuất hiện cặn khoáng sau thời gian dài sử dụng. Theo trải nghiệm được chia sẻ, nếu không vệ sinh định kỳ, cặn bám có thể khiến dòng nước yếu hoặc không đều. Cấu tạo phức tạp với nhiều khe nhỏ thậm chí còn khiến một số vị trí khó tiếp cận hơn bồn cầu thông thường.

Nói cách khác, "tự làm sạch" nên được hiểu là một tính năng hỗ trợ chứ không phải chiếc vé miễn cọ bồn cầu mãi mãi.

4. Có những khoản chi nhỏ lúc mua không ai để ý

Giá mua ban đầu chưa chắc đã là toàn bộ chi phí sở hữu một chiếc bồn cầu thông minh.

Một số dòng máy sử dụng dung dịch tạo bọt, lõi lọc hoặc vật tư tiêu hao cần thay định kỳ. Một người dùng cho biết riêng dung dịch tạo bọt của gia đình có giá khoảng 60-70 NDT mỗi chai và phải thay gần như hàng tháng, tính cả năm đã tốn thêm vài trăm NDT.

Bên cạnh đó còn có tiền điện. Những chức năng như làm nóng ghế, giữ nước ấm và chế độ chờ khiến thiết bị cần nguồn điện thường xuyên. Mỗi tháng khoản tăng thêm có thể không quá lớn, nhưng khi cộng trong nhiều năm, đây vẫn là chi phí đáng tính đến.

Vậy có nên mua bồn cầu thông minh?

Câu trả lời không phải là "không".

Với gia đình có người cao tuổi, người hạn chế vận động hoặc đơn giản là rất thích trải nghiệm tiện nghi, bồn cầu thông minh vẫn có nhiều tính năng hữu ích. Ghế sưởi, vệ sinh bằng nước ấm hay tự động xả đều là những tiện ích có thể nâng chất lượng sinh hoạt hàng ngày.

Nhưng thay vì bị thu hút bởi danh sách hàng chục tính năng, người mua nên tập trung vào những thứ thực tế hơn: cảm biến có điều chỉnh được hay không, vòi phun có dễ tháo vệ sinh không, hãng bảo hành bao lâu, linh kiện có sẵn không và những vật tư nào cần thay định kỳ.

Quan trọng nhất, đừng mặc định rằng món đồ càng "thông minh" thì cuộc sống chắc chắn càng nhàn.

Đôi khi, thiết bị tốt nhất trong nhà lại là thiết bị làm đúng một việc, hoạt động ổn định nhiều năm và khiến chủ nhà gần như quên mất sự tồn tại của nó.