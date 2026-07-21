Từng mất trọn ngày cuối tuần để dọn nhà, mẹ Hà Nội chỉ thay đổi 1 trình tự đã có thêm cả buổi để đi cà phê

Từng có lúc phải dành trọn cả ngày cuối tuần để tổng vệ sinh nhà cửa, nhưng chỉ sau khi thay đổi trình tự dọn dẹp, chị Nguyễn Thu (SN 1990, Hà Nội) nhận thấy mọi việc trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Bí quyết của bà mẹ hai con không nằm ở những thiết bị đắt tiền mà chính là cách sắp xếp công việc khoa học, giúp nhà cửa luôn gọn gàng mà cuối tuần vẫn còn thời gian dành riêng cho bản thân.

Là mẹ của hai cậu con trai đang học lớp 8 và lớp 6, Nguyễn Thu luôn mong muốn giữ không gian sống sạch sẽ, ngăn nắp để cả gia đình tận hưởng cảm giác thoải mái sau mỗi ngày học tập, làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, cũng như nhiều gia đình khác, việc tổng vệ sinh nhà cửa vào cuối tuần từng khiến Thu khá "ám ảnh".

Thu cho biết, trước đây mỗi lần tổng vệ sinh nhà cửa thường chiếm gần trọn ngày nghỉ cuối tuần. "Tuần trước tổng vệ sinh nhà xong là hết nguyên ngày, không cà phê cà pháo gì luôn. Tuần này phải tranh thủ lau dọn nhanh nhanh còn đi gặp hội chị em nữa", Thu chia sẻ.

Từ trải nghiệm đó, Thu bắt đầu thay đổi cách dọn nhà. Thay vì làm việc theo cảm hứng, cô xây dựng một trình tự cố định để hạn chế việc phải làm đi làm lại nhiều lần.

Áp dụng nguyên tắc "từ trên xuống dưới", việc nhà nhẹ nhàng hơn hẳn

"Bước đầu tiên trước khi dọn nhà là gom toàn bộ khăn, giẻ lau đem ngâm với xà phòng. Trong thời gian chờ, mình bắt đầu vệ sinh các khu vực khác", Thu chia sẻ.

Nguyên tắc Thu luôn áp dụng là "dọn từ trên xuống dưới".

Quạt trần, kệ, tủ, bàn ghế sẽ được lau trước, sau đó mới đến các bề mặt thấp hơn và cuối cùng mới lau sàn. Cách làm này giúp bụi bẩn rơi xuống những khu vực chưa vệ sinh, tránh phải lau đi lau lại nhiều lần.

Một thói quen khác được Thu duy trì là "đồ nào cầm lên thì cất luôn đúng chỗ, khu nào xong gọn khu đó". Thay vì gom toàn bộ đồ đạc rồi mới sắp xếp, Thu hoàn thành từng khu vực trước khi chuyển sang khu vực tiếp theo. Nhờ vậy, căn nhà luôn có cảm giác ngăn nắp trong suốt quá trình dọn dẹp.

Riêng bếp và nhà vệ sinh - hai khu vực thường mất nhiều thời gian nhất - Thu không cố làm một mạch mà chia thành từng phần nhỏ. Khi hoàn thành từng hạng mục, cảm giác "ngán việc nhà" cũng giảm đi đáng kể.

Sau khi mọi khu vực đã được vệ sinh, Thu mới quay lại giặt sạch giẻ lau, lau sàn lần cuối rồi mở toàn bộ cửa để không khí lưu thông.

"Căn nhà nơi mình ở cũng cần được chăm chút, vì nó chứng kiến hết mọi vui buồn của mình. Nhà sạch rồi, tự dưng thấy lòng cũng nhẹ hơn để bắt đầu tuần mới", bà mẹ Hà Nội tâm sự.

Không đợi đến cuối tuần mới dọn

"Để cuối tuần không phải 'đại tu' nhà cửa, điều quan trọng là duy trì những thói quen nhỏ mỗi ngày", Thu chia sẻ.

Sau giờ làm, việc đầu tiên Thu thường làm khi bước vào nhà là cầm máy hút bụi đi một vòng quanh các phòng.

Có người từng trêu chị mắc "bệnh sạch" hay quá cầu toàn trong việc dọn dẹp, nhưng Thu cho biết bản thân không quá bận tâm đến những nhận xét đó.

"Chỉ muốn những người mình yêu thương được sống trong một không gian sạch sẽ nhất có thể trong khả năng của mình. Với mình, chăm chút cho căn nhà cũng là một cách để chăm sóc cho gia đình", Thu tâm sự.

Tương tự, sau mỗi lần nấu ăn, Thu đều tranh thủ lau mặt bếp ngay thay vì để dầu mỡ bám lâu ngày. Gương trong phòng tắm nếu xuất hiện vệt nước cũng được lau ngay bằng khăn sạch chỉ trong vài phút. "Những việc tưởng như rất nhỏ nhưng nếu làm đều đặn sẽ giúp giảm đáng kể khối lượng công việc vào cuối tuần", Thu chia sẻ.

Tận dụng nguyên liệu quen thuộc để làm sạch đồ dùng trong bếp

Bên cạnh việc sắp xếp công việc hợp lý, Thu còn duy trì nhiều mẹo vệ sinh đơn giản bằng những nguyên liệu quen thuộc.

Với nồi hoặc chảo xuất hiện vệt ố vàng, Thu thường sử dụng giấm hoặc chanh kết hợp baking soda, đun sôi khoảng 5-10 phút trước khi cọ rửa. Đối với đáy nồi bám bẩn lâu ngày, chỉ cần nước rửa chén và miếng cọ phù hợp cũng có thể cải thiện đáng kể.

Chậu rửa bát được vệ sinh hằng ngày bằng miếng bọt biển mềm cùng nước rửa chén, sau đó lau khô để hạn chế cặn nước. Khoảng một đến hai lần mỗi tuần, Thu dùng baking soda kết hợp giấm hoặc nước cốt chanh để làm sạch sâu, khử mùi và loại bỏ các vết ố.

Riêng lưới hút mùi, cô thường ngâm với nước nóng và chất tẩy rửa phù hợp trong khoảng 15-20 phút trước khi chà nhẹ, giúp lớp dầu mỡ bong ra dễ dàng hơn.

"Các mẹo này không quá cầu kỳ, nguyên liệu dễ tìm và quan trọng nhất là thực hiện định kỳ thay vì để vết bẩn tích tụ quá lâu", Thu cho biết.

Bếp đẹp nhờ được chăm chút mỗi ngày

Điều Thu tâm đắc nhất không phải là sở hữu căn bếp với nhiều thiết bị hiện đại mà là duy trì thói quen chăm sóc không gian sống mỗi ngày.

"Căn bếp nhỏ của mình chẳng hề có những thiết bị hàng hiệu hay món đồ đắt đỏ, mọi thứ đều bình dân và giản dị đến lạ. Thế nhưng mình chưa bao giờ thấy nó thiếu đi vẻ đẹp, bởi với mình, giá trị của căn bếp nằm ở sự chăm chút tỉ mỉ từ bàn tay người phụ nữ hơn là những hào nhoáng bên ngoài", Thu chia sẻ.

Ngoài ra, mẹ đảm hai con còn cho biết: "Đồ dùng trong nhà dù đắt hay rẻ sẽ bền đẹp hơn nếu được vệ sinh và sử dụng đúng cách. Chỉ cần dành vài phút sau mỗi lần nấu nướng để lau mặt bếp, sắp xếp đồ về đúng vị trí hay làm sạch chậu rửa trước khi đi ngủ, việc dọn dẹp cuối tuần sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều".

Nhờ duy trì những thói quen nhỏ ấy, căn nhà của gia đình Thu luôn gọn gàng, ngăn nắp, bản thân cũng không còn cảm giác phải "hy sinh" cả ngày nghỉ chỉ để làm việc nhà. Thay vào đó, sau khi hoàn thành việc dọn dẹp, Thu có thể thoải mái dành thời gian cho những buổi cà phê cùng bạn bè hay phút giây thư giãn bên gia đình trước khi bắt đầu một tuần mới.