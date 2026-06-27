Sau nhiều lần dọn dẹp, đây là 9 thứ tôi khuyên bạn nên bỏ càng sớm càng tốt: Đừng tiếp tục coi là của để dành

Mỗi lần tổng vệ sinh nhà cửa, tôi đều có cảm giác giống nhau: rất nhiều đồ đạc đang chiếm chỗ nhưng gần như không còn giá trị sử dụng. Điều thú vị là phần lớn trong số đó không phải những món đồ lớn, mà lại là những thứ quen thuộc đến mức chúng ta thường bỏ qua. Sau nhiều lần dọn nhà và mạnh tay loại bỏ những món không còn cần thiết, tôi nhận ra có 9 thứ càng giữ lâu càng dễ gây bừa bộn, thậm chí ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày.

1. Thịt đông lạnh đã để quá lâu

Nhiều người có thói quen mua thật nhiều thực phẩm khi thấy giá tốt rồi cất vào ngăn đông. Việc trữ đông là hoàn toàn bình thường, nhưng nếu một túi thịt đã nằm trong tủ đông quá lâu, đến mức bạn không còn nhớ chính xác mình mua từ khi nào, đó là lúc nên cân nhắc loại bỏ. Dù nhiệt độ thấp có thể làm chậm quá trình hư hỏng, chất lượng thực phẩm vẫn giảm dần theo thời gian. Thịt có thể bị mất nước, thay đổi kết cấu và hương vị không còn ngon như ban đầu. Một nguyên tắc đơn giản mà tôi thường áp dụng là: nếu đã để quá lâu và bản thân cũng không còn muốn sử dụng, đừng tiếp tục giữ lại chỉ vì tiếc.

2. Đồ dùng nhà bếp đã hỏng hoặc dùng không còn thuận tay

Nhiều căn bếp có một góc dành riêng cho những món đồ kiểu: chảo chống dính bong tróc, dao cùn, kéo gãy một bên, hộp nhựa mất nắp, nồi cơm điện cũ dùng chập chờn... Vấn đề là chúng không còn phục vụ tốt cho việc nấu nướng nhưng vẫn chiếm diện tích mỗi ngày. Tôi nhận ra rằng một căn bếp gọn gàng không nằm ở việc có nhiều đồ, mà nằm ở việc những món đồ đang có thực sự còn hữu ích.

3. Đồ lót đã biến dạng

Đây là nhóm đồ rất dễ bị bỏ quên. Nhiều người sẵn sàng thay quần áo mới nhưng lại tiếp tục sử dụng những món đồ lót đã giãn, mất form hoặc không còn tạo cảm giác thoải mái. Vì là những món tiếp xúc trực tiếp với cơ thể mỗi ngày, việc thay mới định kỳ quan trọng hơn nhiều người vẫn nghĩ. Nếu một món đồ lót khiến bạn không còn muốn mặc nhưng vẫn giữ lại chỉ vì "vẫn dùng được", có lẽ đã đến lúc nên cho nó nghỉ hưu.

4. Quà lưu niệm mua theo cảm hứng

Tôi từng có giai đoạn đi đâu cũng mua: Nam châm tủ lạnh, vòng tay, tượng nhỏ, đồ trang trí, móc khóa... Lúc mua thì rất hào hứng nhưng vài tháng sau, phần lớn chỉ nằm yên trong ngăn kéo. Điều tôi học được là không phải món đồ lưu niệm nào cũng cần giữ mãi. Hãy giữ lại những thứ thực sự gắn với một kỷ niệm đặc biệt, còn lại có thể mạnh dạn loại bỏ để không gian sống nhẹ nhàng hơn.

5. Hộp đựng sản phẩm

Đây có lẽ là "căn bệnh" của rất nhiều người. Hộp giày, hộp điện thoại, hộp máy sấy tóc, hộp nồi chiên không dầu... Ban đầu ai cũng nghĩ: Biết đâu sau này cần dùng... Nhưng thực tế, phần lớn những chiếc hộp đó chỉ nằm yên trong góc nhà nhiều năm liền. Nếu sản phẩm đã qua thời gian đổi trả hoặc bảo hành, việc giữ lại quá nhiều vỏ hộp thường không còn cần thiết.

6. Nước hoa hoặc mỹ phẩm không còn thích

Có những món đồ chúng ta mua vì tò mò, vì được giới thiệu hoặc đơn giản là vì thích lúc đó. Nhưng sau một thời gian, chúng lại không còn phù hợp với sở thích hiện tại. Thay vì tiếp tục để chúng nằm yên trên kệ, bạn có thể thanh lý, tặng lại hoặc mạnh dạn loại bỏ nếu đã quá hạn sử dụng.

7. Những món đồ đã xuất hiện nấm mốc

Đây là nhóm đồ tôi luôn ưu tiên xử lý đầu tiên:

- Đũa gỗ

- Thớt

- Khăn lau

- Bàn chải

- Miếng rửa bát

Khi nấm mốc đã xuất hiện rõ ràng và không thể làm sạch hoàn toàn, việc tiếp tục sử dụng thường không còn đáng để đánh đổi. Nhiều món có giá trị không cao nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến vệ sinh hàng ngày.

8. Thiết bị điện đã hỏng và không có ý định sửa

Một chiếc quạt hỏng.

Máy sấy tóc không hoạt động.

Nồi cơm điện lỗi.

Loa cũ không dùng nữa.

Nếu đã nhiều tháng hoặc nhiều năm trôi qua mà bạn vẫn chưa sửa, khả năng cao là bạn sẽ không sửa nữa. Những món đồ này thường khá cồng kềnh và chiếm diện tích lưu trữ đáng kể.

9. Những món đồ vệ sinh đã quá cũ

Một số vật dụng trong nhà có tuổi thọ ngắn hơn chúng ta nghĩ. Ví dụ như: bàn chải vệ sinh, chổi cọ nhà tắm, miếng lau bếp, thảm nhà vệ sinh, đệm bồn cầu bằng vải... Khi đã quá cũ, chúng không chỉ mất tính thẩm mỹ mà còn trở thành nơi tích tụ bụi bẩn và vi khuẩn. Tôi khuyên bạn hãy dứt khoát buông bỏ 1 lần, và thay bằng đồ mới. Chi phí có thể không đáng là bao, nhưng đổi lại là cảm giác sạch sẽ, dễ chịu mỗi khi sử dụng. Đôi khi, cảm giác như vừa dọn lại cả căn nhà lại đến từ chính những thay đổi nhỏ như vậy.