Từng mang tiếng "con nhà người ta" mà trượt NV1, nữ sinh lội ngược dòng ngoạn mục, đi làm nửa năm tiết kiệm hơn 200 triệu

Mọi người thường nghĩ "con nhà người ta" là một hình mẫu hoàn hảo được các bậc cha mẹ tạo ra để so sánh và gây áp lực lên con cái của mình. Tuy nhiên, đôi khi những người được coi là "con nhà người ta" đó cũng đang phải gánh chịu vô vàn áp lực đến từ những mỹ từ mà người khác gán lên bản thân họ.

Đó chính là câu chuyện của cô bạn Nguyễn Lan Phương (sinh năm 2002) đến từ Sơn La. Không chỉ có nhan sắc xinh đẹp mà Lan Phương còn rất tài năng. Dấn thân vào "thương trường" từ năm 18 tuổi, 19 tuổi Lan Phương đã trở thành trưởng ban kinh doanh và sở hữu cuốn sổ tiết kiệm lên đến hơn 200 triệu chỉ sau nửa năm đi làm.

Thế nhưng, thành tựu mà mọi người nhìn thấy thực chất chỉ là "bề nổi của tảng băng chìm". Để đạt được thành công như hôm nay, Lan Phương đã từng trải qua rất nhiều khó khăn, đặc biệt là cú "sốc" tuổi 18 khi trượt nguyện vọng 1. Tuy nhiên, cô nàng 10x từng nhấn mạnh, chỉ có bản thân mới có thể trở thành đạo diễn của chính cuộc đời mình. Vậy nên, Lan Phương không chấp nhận sự thất bại đó và mạnh mẽ vực dậy, vượt qua mặc cảm của bản thân.

Không chỉ sở hữu tài năng, Lan Phương còn là một cô nàng xinh đẹp

Từng bị mang tiếng "con nhà người ta" mà trượt nguyện vọng 1

Trong mắt của nhiều người, Lan Phương chính là "con nhà người ta" điển hình. Cô nàng luôn thể hiện được sự vượt trội của bản thân không chỉ trong việc học tập mà còn vô cùng năng động khi tham gia rất nhiều các hoạt động của trường, của lớp.

Trò chuyện cùng với một số người bạn của Lan Phương, đa số mọi người thể hiện sự yêu mến đối với nữ sinh tài sắc này. Theo Khổng Thảo, người bạn cùng lớp cấp 3 của Lan Phương chia sẻ: "Đó là một cô bạn dễ thương mang nhiều khát vọng, ý chí phấn đấu và tràn đầy lý tưởng. Lan Phương đúng chuẩn là hình mẫu 'con nhà người ta' trong truyền thuyết". Hay đối với cô T.H, giáo viên chủ nhiệm của cô bạn từng bày tỏ : "Lan Phương là một bạn học trò đặc biệt nhất trong sự nghiệp trồng người của cô".

Lan Phương là một cô lớp trưởng được nhiều người yêu quý

Đó chính là lời nhận xét khách quan, cho thấy sự nể phục của mọi người dành cho Lan Phương. Chính vì điều đó, đã có lúc khiến cô nàng cảm thấy vô cùng áp lực vì sự kỳ vọng của mọi người đặt ra cho mình. Trong kỳ thi THPT Quốc gia, cô nàng đã phải đối mặt với thất bại đầu tiên trong cuộc đời, đó chính là việc trượt nguyện vọng 1.

"Mỹ từ 'con nhà người ta' mà mọi người khoác cho mình chính là 'cái bẫy' khiến mình bị mắc kẹt lại trong cái mớ bòng bong của sự kỳ vọng. Và rồi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, mình đã thất bại.

Lúc mới đầu, mình không dám đối diện với sự thật có phần phũ phàng ấy, nhất là khi mình còn là lớp trưởng. Mình cố che giấu tất cả, cố lảng tránh trước những lời dò xét từ mọi người. Có lẽ, chính sự giấu giếm đó đã khiến cho vấn đề của mình ngày càng bị mọi người soi xét hơn", Lan Phương giãi bày.

Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian bình tâm lại, Lan Phương đã vực dậy một cách mạnh mẽ. Có lẽ, giây phút thức tỉnh đó chính là một bước ngoặt lớn trong tư tưởng của cô gái trẻ. Sau tất cả, cô nàng đã chứng minh cho mọi người thấy rằng thất bại không hề đáng sợ như mọi người thường nghĩ.

Dấn thân vào kinh doanh và có hơn 200 triệu đồng khi mới 19 tuổi

Sau cú sốc trượt nguyện vọng 1 năm 18 tuổi, Lan Phương ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cô nàng đã xây dựng lại một lộ trình phát triển cho bản thân và đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ như việc trở thành trưởng ban kinh doanh tại một công ty bảo hiểm lớn, sở hữu mức lương "khủng" và tiết kiệm được hơn 200 triệu đồng chỉ sau nửa năm đi làm.

Sau khi kiếm được tiền, Lan Phương có ý định tự lập khoản học phí của chính mình. Tuy nhiên, bố mẹ cô nàng đã từ chối và mong muốn số tiền mà Lan Phương kiếm được sẽ được chính tự tay cô nàng tích lũy và đầu tư. Dù vẫn được bố mẹ hỗ trợ, nhưng không vì thế mà Lan Phương tiêu xài phung phí, thay vào đó sống tiết kiệm và sống tối giản chính điều mà cô nàng luôn hướng đến.

Nghe theo lời bố mẹ, Lan Phương đã sử dụng số tiền đó để đầu tư vào bản thân và công việc như học thêm các khóa học về giọng nói, kỹ năng lãnh đạo,... Theo Lan Phương, những kỹ năng mềm đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống, chúng định hình và ảnh hưởng đến với bản thân của cô nàng ở thời điểm hiện tại.

Lan Phương luôn chi tiêu một cách hợp lý và đó chính là lý do khiến cô nàng có thể tiết kiệm được số tiền hơn 200 triệu sau nửa năm đi làm

Dù học về Truyền thông đa phương tiện, nhưng Lan Phương lại có một pha bẻ lái “cực gắt” sang lĩnh vực bảo hiểm. Việc đổi hướng đó không phải là một điều dễ dàng với cô nàng sinh năm 2002.

Trong một lần tình cờ thấy được bài thông báo tuyển dụng của công ty trên Facebook, lúc đó không cần suy nghĩ quá nhiều, Lan Phương đã ngay lập tức ứng tuyển. Thời gian đầu, Lan Phương "gà mờ" trong mọi việc nhưng thay vì kêu ca, chán nản, Lan Phương lại chú ý quan sát cách anh chị tiền bối vận hành công việc để học hỏi.

“Mình đến đây với tâm thế là một người học việc, vậy nên trong quá trình 'học' sẽ không thể tránh khỏi việc 'không hiểu' hoặc 'không biết làm'. Tuy nhiên, điều quan trọng là mình biết cách chấp nhận những thiếu sót của bản thân và lấp đầy nó bằng việc quan sát, tham khảo, học hỏi từ những người xung quanh khi cần được giải đáp”, cô nàng 10X bày tỏ.

Tất nhiên, để đạt được những thành tích đáng mơ ước như hiện tại, đã có lúc Lan Phương phải thức trắng cả đêm để làm báo cáo, kiệt sức khi deadline tràn đến dồn dập, hay bị cảm lạnh vì phải dầm mưa để đi làm,...

Để đạt được những thành công như hiện tại, cô nàng đã phải nỗ lực rất nhiều

Với Lan Phương, nhiều người hiện tại thường bị giới hạn trong một khuôn mẫu vô hình, sống trong vùng an toàn chỉ an toàn chứ không bứt phá, thành thử ra họ cảm thấy nhàm chán khi cuộc sống cứ bị bao vây bởi một vòng lặp tuần hoàn. Lan Phương thì không chấp nhận thời gian của mình trôi qua một cách vô nghĩa như thế.

"Bản thân mình từng suy nghĩ rất nhiều về việc sẽ giới hạn bản thân trong một vùng an toàn. Tuy nhiên, việc đó khiến mình dần trở nên yếu đuối, ngại khó khăn và thử thách. Nếu còn nghĩ mình chỉ đáng được xem là người thành công khi đạt được những điều mình muốn, thì rất có thể mình sẽ chẳng về đích được đâu", Lan Phương giãi bày.

Theo cô nàng, giới hạn chính là do chúng ta tạo ra. Dám phá bỏ với giới hạn đồng nghĩa với việc bạn phải dám đương đầu với những áp lực. Tuy nhiên, kim cương khác than đá ở chỗ phải trải qua một quá trình nung luyện dưới áp lực cao, không chịu được áp lực thì dĩ nhiên sẽ không có được kim cương. Lựa chọn trở thành kim cương hay than đá, phụ thuộc vào chính thái độ của chúng ta. Đừng biến bản thân trở thành bản sao của ai cả, hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

“Thành công không phải là đích đến mà cả là một cuộc hành trình”

Hiện tại, Lan Phương đang là sinh viên trường Đại học FPT - một trường đại học cách xa trung tâm thành phố Hà Nội. Mỗi ngày, chỉ riêng quãng đường đi làm của Lan Phương đã lên tới 40 km. Trong quá trình đi làm, Lan Phương gặp phải không ít khó khăn, đặc biệt trong việc cân bằng thời gian.

"Theo mình, cân bằng thời gian đồng nghĩa với việc chấp nhận đánh đổi. Nếu cuộc đời của mỗi người được coi như một cái bếp có bốn lò, mỗi lò biểu tượng cho một mặt của cuộc sống: gia đình, bạn bè, sức khỏe và công việc.

Ở một thời điểm nào đấy, bạn phải lựa chọn giữa việc lò lửa nào cháy to nhất, lò lửa nào phải cháy nhỏ đi để thêm bớt củi sao cho hợp lý. Đúng với tinh thần multitask (làm việc đa nhiệm), cố gắng để cân bằng mọi thứ thôi là không đủ", nữ trưởng ban 19 tuổi nói.

Ngoài ra, cô nàng còn chia sẻ thêm những khó khăn mà bản thân từng phải đối mặt lúc mới vào công ty. Là một người trẻ cả về kinh nghiệm làm việc lần kinh nghiệm sống lại cộng thêm định kiến chung của nhiều người rằng Gen Z hay "cả thèm chóng chán", "đứng núi này, trông núi nọ", Lan Phương lắm lúc cũng thấy "oải". Nhưng rồi sau tất cả, Lan Phương không coi đó là điều cản trở trong hành trình theo nghề của mình, ngược lại sẵn sàng biến áp lực thành động lực để chứng minh bản thân đối với mọi người.

Dù có một công việc ổn định,...

Nhưng cô nàng vẫn muốn thử sức bản thân ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Dù đã có một công việc ổn định, tuy nhiên nữ trưởng ban 10x vẫn muốn trải nghiệm nhiều hơn nữa để khám phá những khía cạnh mới của bản thân, để biết xem mình thật sự giỏi gì, yêu thích điều gì và mong muốn trở thành một con người như thế nào trong tương lai.

"Thành công trong ý niệm của mỗi người là một điều gì đó vô cùng lớn lao, nhưng với mình thành công chỉ đơn giản là mỗi sáng thức dậy, làm được một điều gì đó và tiến gần hơn đến mục tiêu đã định, thì chúng ta đã là người thành công rồi", Lan Phương bày tỏ.

Ảnh: NVCC